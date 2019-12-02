رياضة

تقرير إسباني: مورديتش يسلم الكرة الذهبية لميسي

تحرير:محمد جمال ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٨ م
ميسي
ميسي
كشف تقرير صحفي إسباني أن نجم ريال مدريد لوكا مودريتش، سيكون حاضرًا حفل الكرة الذهبية الذي سيُقام مساء اليوم الإثنين، في العاصمة الفرنسية باريس. وجاء في تقرير لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن مودريتش هو من سيُسلم ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الجائزة السادسة في تاريخ البرغوث الأرجنتيني. وأضافت الصحيفة الإسبانية خلال تقريرها أن ميسي ضمن التتويج بالجائزة، التي تفصله عنها فقط ساعات قليلة، متفوقًا على غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.
وكان مودريتش قد نجح في التتويج بالكرة الذهبية العام الماضي على حساب ميسي ورونالدو، بعدما قاد منتخب بلاده كرواتيا لنهائي مونديال روسيا والتتويج مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا. تمنح المجلة الفرنسية "فرانس فوتبول" الجائزة بشكل منتظم منذ عام 1956،  وستكون هذه هي النسخة رقم 64 من الجائزة، وشهدت
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محمد صلاح

البالون دور.. محمد صلاح خامس أفضل لاعب في العالم

حصد الدولي المصري محمد صلاح والمحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، المركز الخامس في ترتيب أفضل لاعبي العالم، خلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية "البالون دور" للكشف عن أفضل لاعب في العالم 2019، والذي يقام على مسرح "لو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس، ويشهد الحفل اختيار أفضل لاعب ولاعبة، وأفضل لاعب صاعد، وأفضل حارس مرمى، ويتم حسم الفائزين عن طريق تصويت الصحفيين الرياضيين حول العالم. وتمكن محمد صلاح من حصد المركز الخامس يأتي خلفه الفرنسي كيليان مبابي سادسًا.
ماتيس دي ليخت

دي ليخت يحصد جائزة أفضل لاعب شاب في العالم

حصد المدافع الدولي الهولندي، ماتياس دي ليخت، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي جائزة أفضل لاعب صاعد في العالم لعام 2019، وهي الجائزة التي تمنحها المجلة الفرنسية الشهيرة "فرانس فوتبول" للأفضل على مستوى العالم في عام 2019. جاء ذلك بعد عديد من النجاحات التي حققها اللاعب سواء مع فريقه السابق أياكس والذي قاده لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي قبل الخسارة أمام توتنهام، وأيضًا التتويج مع الفريق الهولندي الكبير ببطولة الدوري الهولندي في الموسم الماضي.
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السعودية تصعد لنصف النهائي وحامل اللقب يودع خليجي 24

تأهل المنتخب السعودي إلى نصف نهائي بطولة كأس «خليجي 24»، بفوزه على نظيره العماني، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب «عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل»، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية بدور المجموعات، فراس البريكان سجل هدف التقدم للصقور الخضراء، وأضاف هتان باهبري الهدف الثاني، وقلص المنذر العلوي الفارق لعمان، وأحرز باهبري الهدف الثالث لمنتخب السعودية، الذي رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق نقطة عن البحرين الذي تأهل للدور المقبل، بفارق الأهداف عن عمان حامل اللقب.
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هازارد: صلاح وثنائي ليفربول الأحق بالكرة الذهبية

كشف الدولي البلجيكي إيدين هازرد لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، عن أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وفان دايك مدافع الريدز هما الأحق بجائزة أفضل لاعب في العالم. وقال هازارد في تصريحات لـ صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية: "أرى أن الكرة الذهبية هذا العام يجب أن تُمنح لأحد لاعبي ليفربول، ماني أو صلاح أو فان دايك، فهم يستحقونها". وتحدث هازارد عن أزمة زميله كريم بنزيمة مع منتخب بلاده فرنسا وعدم استدعائه لـ 4 سنوات، حيث قال: "بنزيمة هو أفضل مهاجم في العالم الآن".
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ماني عن «مو وبوبي»: لكرة القدم لغة واحدة في العالم

«سأناضل لوصف مدى نجاح كلوب مع الفريق، يمكن للجميع رؤية ما قدمه للنادي والمدينة، والجودة التي يتمتع بها كمدير فني رائع، ويوجد الكثير من المدربين الجيدين في أوروبا، لكن ما يمكنني قوله هو أن مدربنا لديه دائمًا الكلمات والأشياء الصحيحة لإدارة فريقه، خاصة معرفة كيفية التعامل مع اللاعبين، وأثق دائمًا في تأثيره فى الفريق، فهو الأفضل في العالم»، بتلك الكلمات وصف الدولي السنغالي ساديو ماني، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، مدربه الألماني يورجن كلوب بأنه "الأفضل في العالم".
محمد- صلاح‎ (1)

رسميًّا.. محمد صلاح خارج مباراتي كينيا وجزر القمر

أكد الجهاز الطبي للمنتخب الوطني الأول بقيادة الدكتور محمد أبوالعلا، عدم جاهزية محمد صلاح لاعب المنتخب القومي ونجم ليفربول الإنجليزي لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر، المقرر إقامتها يومي 14 و18 نوفمبر الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون 2021، وذلك بعد الكشف عليه وإجراء الفحوصات الطبية له. وعقد حسام البدري المدير الفني للمنتخب اجتماعا مع محمد بركات مدير المنتخب ومحمد أبوالعلا واللاعب الذي أكد للمدير الفني رغبته الشديدة في المشاركة لولا ظروف الإصابة التي تحتاج إلى فترة علاج للتعافي خلال هذه المدة.
محمد صلاح

ليفربول عن محمد صلاح: مرور بهيبة الملوك

علق نادي ليفربول الإنجليزي، على مرور محمد صلاح نجم الريدز والمنتخب الوطني من ثنائي مانشستر سيتي، رحيم سترلينج وإلكاي جوندوجان، في مباراة الفريقين التي أقيمت الأحد الماضي، بالدوري الإنجليزي (البريمرليج). ونشر ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو للقطة التي قام بها محمد صلاح خلال قمة الجولة الـ12 من البريميرليج وكتب: "مرور بهيبة الملوك". وسجل صلاح في مرمى مانشستر سيتي هدفا رائعا من ضربة رأسية سكنت مرمى كلاوديو برافو حارس مرمى الستيزنز، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد الماضي، بالدوري الإنجليزي.
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