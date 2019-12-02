تقرير إسباني: مورديتش يسلم الكرة الذهبية لميسي

تحرير:محمد جمال ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٨ م

ميسي

كشف تقرير صحفي إسباني أن نجم ريال مدريد لوكا مودريتش، سيكون حاضرًا حفل الكرة الذهبية الذي سيُقام مساء اليوم الإثنين، في العاصمة الفرنسية باريس. وجاء في تقرير لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن مودريتش هو من سيُسلم ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الجائزة السادسة في تاريخ البرغوث الأرجنتيني. وأضافت الصحيفة الإسبانية خلال تقريرها أن ميسي ضمن التتويج بالجائزة، التي تفصله عنها فقط ساعات قليلة، متفوقًا على غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

وكان مودريتش قد نجح في التتويج بالكرة الذهبية العام الماضي على حساب ميسي ورونالدو، بعدما قاد منتخب بلاده كرواتيا لنهائي مونديال روسيا والتتويج مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا. تمنح المجلة الفرنسية "فرانس فوتبول" الجائزة بشكل منتظم منذ عام 1956، وستكون هذه هي النسخة رقم 64 من الجائزة، وشهدت