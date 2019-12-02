السعودية تصعد لنصف النهائي وحامل اللقب يودع خليجي 24

تحرير:علي الزيني ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٣ م

منتخب السعودية

تأهل المنتخب السعودي إلى نصف نهائي بطولة كأس «خليجي 24»، بفوزه على نظيره العماني، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب «عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل»، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية بدور المجموعات، فراس البريكان سجل هدف التقدم للصقور الخضراء، وأضاف هتان باهبري الهدف الثاني، وقلص المنذر العلوي الفارق لعمان، وأحرز باهبري الهدف الثالث لمنتخب السعودية، الذي رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق نقطة عن البحرين الذي تأهل للدور المقبل، بفارق الأهداف عن عمان حامل اللقب.

المنتخب السعودي، نجح في تسجيل هدف التقدم، في الدقيقة 25، بعد تسديدة قوية من فراس البريكان، اصطدمت بالعارضة، وسكنت الشباك، وفي الدقيقة 42، أضاف هتان باهبري الهدف الثاني للصقور، بعدما استلم تمريرة سلمان الفرج، بتسديدة في شباك الأحمر العماني. وفي الدقيقة 55 نجح المنتخب العماني، في تقليص الفارق عن طريق