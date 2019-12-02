رياضة

السعودية تصعد لنصف النهائي وحامل اللقب يودع خليجي 24

تحرير:علي الزيني ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٣ م
منتخب السعودية
منتخب السعودية
تأهل المنتخب السعودي إلى نصف نهائي بطولة كأس «خليجي 24»، بفوزه على نظيره العماني، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب «عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل»، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية بدور المجموعات، فراس البريكان سجل هدف التقدم للصقور الخضراء، وأضاف هتان باهبري الهدف الثاني، وقلص المنذر العلوي الفارق لعمان، وأحرز باهبري الهدف الثالث لمنتخب السعودية، الذي رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق نقطة عن البحرين الذي تأهل للدور المقبل، بفارق الأهداف عن عمان حامل اللقب.
المنتخب السعودي، نجح في تسجيل هدف التقدم، في الدقيقة 25، بعد تسديدة قوية من فراس البريكان، اصطدمت بالعارضة، وسكنت الشباك، وفي الدقيقة 42، أضاف هتان باهبري الهدف الثاني للصقور، بعدما استلم تمريرة سلمان الفرج، بتسديدة في شباك الأحمر العماني. وفي الدقيقة 55 نجح المنتخب العماني، في تقليص الفارق عن طريق
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قطر

قطر تهزم الإمارات وتتأهل لنصف نهائي خليجي 24

تأهل المنتخب القطري إلى نصف نهائي بطولة كأس «خليجي 24»، بعدما حقق الفوز على الإمارات، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب «خليفة الدولي»، في ختام مباريات الدور الأول من المجموعة الأولى، سجل أكرم عفيف هدف التقدم للعنابي، وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده، وقلص علي مبخوت الفارق للأبيض، وعزز حسن الهيدوس تقدم أصحاب الأرض بهدف ثالث، وأحرز مبخوت الهدف الثاني للامارات، واختتم خوخي بوعلام رباعية قطر، الذي رفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، فيما ودع المنتخب الإماراتي البطولة.
منتخب قطر

خليجي 24.. قطر تكتسح اليمن بسداسية

اكتسح منتخب قطر نظيره اليمني، بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب خليفة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الأولى، لبطولة كأس الخليج العربي «خليجي 24»، سجل عبد الكريم حسن الهدف الأول، وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني، وأحرز المعز علي هدف ثالث، وعاد عبدالكريم وأحرز الهدف الرابع، وعزز عبد الله عبد السلام بهدف خامس، واختتم أكرم عفيف سداسية العنابي، الذي حصد أول 3 نقاط له في البطولة، ليحتل المركز الثاني، بفارق الأهداف عن الإمارات الثالث، بينما ظل اليمن بلا رصيد من النقاط، وضمن العراق التاهل لنصف النهائي.
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العراق تواصل صحوتها وتعبر الإمارات بخليجي 24

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منتخب الكويت

خليجي 24.. الكويت تحسم الديربي بالفوز على السعودية

حقق المنتخب الكويتي فوزًا كبيرًأ على نظيره السعودي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل»، في ختام مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي «خليجي 24»، احمد الظفيري سجل هدف التقدم للأزرق، وأضاف سامي الصانع الهدف الثاني، واختتم مبارك الفناني ثلاثية منتخب بلاده، وأحرز فراس البريكان هدف الأخضر، ليرفع منتخب الكويت رصيده إلى ثلاث نقاط المركز الأول بفارق نقطتين عن عمان والبحرين، فيما جاء منتخب السعودية في المركز الأخير بدون نقاط.
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