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التحقيق في ممارسات جوجل وفيسبوك لجمع بيانات المستخدمين

تحرير:أ.ش.أ ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٦ م
فيسبوك
فيسبوك
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، أنها بدأت تحقيقا أوليا حول الكيفية التي تقوم كلُ من شركتيّ «جوجل وفيسبوك» بتجميع البيانات الشخصية للمستخدمين واستخدامهما لها، إذ أفادت المفوضية الأوروبية اليوم، حسبما نقلت شبكة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية، أنها أرسلت محققين كجزء من التحقيق المبدئي بشأن ممارسات جوجل وفيسبوك المتعلقة بالبيانات، موضحة أن هذه التحقيقات تتمحور حول كيفية جمع البيانات، ومعالجتها، واستخدامها بما في ذلك لأغراض الدعاية.
وكان عضوة في المفوضية الأوروبية قد قالت في سبتمبر 2016، إنها سوف تراقب بشكل كثيف الشركات التي تقوم بجمع البيانات واستخدامها كفيسبوك وجوجل. وأعلنت شركة "جوجل" الأمريكية، في وقت سابق، أنه بات بإمكان مستخدمي تطبيق "خرائط جوجل" أو "جوجل مابس" اختيار خاصية "عدم التتبع" التي تمنع إيصال بيانات رحلات الركاب
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