رياضة

دي ليخت يحصد جائزة أفضل لاعب شاب في العالم

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٧ م
دي ليخت
دي ليخت
حصد المدافع الدولي الهولندي، ماتياس دي ليخت، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي جائزة أفضل لاعب صاعد في العالم لعام 2019، وهي الجائزة التي تمنحها المجلة الفرنسية الشهيرة "فرانس فوتبول" للأفضل على مستوى العالم في عام 2019. جاء ذلك بعد عديد من النجاحات التي حققها اللاعب سواء مع فريقه السابق أياكس والذي قاده لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي قبل الخسارة أمام توتنهام، وأيضًا التتويج مع الفريق الهولندي الكبير ببطولة الدوري الهولندي في الموسم الماضي.
كما نجح ماتياس دي ليخت في قيادة المنتخب الهولندي للتأهل إلى نهائي النسخة الأخيرة من بطولة دوري الأمم الأوروبية عام 2019، قبل الخسارة في النهاية أمام المنتخب البرتغالي. وأعرب دي ليخت عن سعادته البالغة بالتتويج بهذه الجائزة، ووجه الشكر لناديه السابق أياكس الهولندي وناديه الحالي يوفنتوس الإيطالي ولأسرته
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البالون دور.. محمد صلاح خامس أفضل لاعب في العالم

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السعودية تصعد لنصف النهائي وحامل اللقب يودع خليجي 24

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البالون دور.. محمد صلاح خامس أفضل لاعب في العالم

حصد الدولي المصري محمد صلاح والمحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، المركز الخامس في ترتيب أفضل لاعبي العالم، خلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية "البالون دور" للكشف عن أفضل لاعب في العالم 2019، والذي يقام على مسرح "لو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس، ويشهد الحفل اختيار أفضل لاعب ولاعبة، وأفضل لاعب صاعد، وأفضل حارس مرمى، ويتم حسم الفائزين عن طريق تصويت الصحفيين الرياضيين حول العالم. وتمكن محمد صلاح من حصد المركز الخامس يأتي خلفه الفرنسي كيليان مبابي سادسًا.
برشلونة- بوروسيا دورتموند

دوري الأبطال.. تأهل برشلونة وإنتر ينافس دورتموند

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ديبالا - يوفينتوس

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فان دير سار

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أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي، تمديد عقد رئيسه التنفيذي حارس مرماه السابق إدوين فان دير سار حتى عام 2023، بعد أشهر من بلوغ الفريق نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم. ومنذ انضمام إدوين فان دير سار إلى أياكس بمهام إدارية، توج النادي بلقب الدوري الهولندي ثلاث مرات وكأس هولندا مرة واحدة، كما بلغ الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي حيث خسر أمام فريق توتنهام الإنجليزي بصعوبة (1-صفر ذهابا، 2-3 إيابا)، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1997.
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