دي ليخت يحصد جائزة أفضل لاعب شاب في العالم

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٧ م

دي ليخت

حصد المدافع الدولي الهولندي، ماتياس دي ليخت، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي جائزة أفضل لاعب صاعد في العالم لعام 2019، وهي الجائزة التي تمنحها المجلة الفرنسية الشهيرة "فرانس فوتبول" للأفضل على مستوى العالم في عام 2019. جاء ذلك بعد عديد من النجاحات التي حققها اللاعب سواء مع فريقه السابق أياكس والذي قاده لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي قبل الخسارة أمام توتنهام، وأيضًا التتويج مع الفريق الهولندي الكبير ببطولة الدوري الهولندي في الموسم الماضي.

كما نجح ماتياس دي ليخت في قيادة المنتخب الهولندي للتأهل إلى نهائي النسخة الأخيرة من بطولة دوري الأمم الأوروبية عام 2019، قبل الخسارة في النهاية أمام المنتخب البرتغالي. وأعرب دي ليخت عن سعادته البالغة بالتتويج بهذه الجائزة، ووجه الشكر لناديه السابق أياكس الهولندي وناديه الحالي يوفنتوس الإيطالي ولأسرته