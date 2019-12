دي ليخت يحصد جائزة أفضل لاعب شاب في العالم

كما نجح ماتياس دي ليخت في قيادة المنتخب الهولندي للتأهل إلى نهائي النسخة الأخيرة من بطولة دوري الأمم الأوروبية عام 2019، قبل الخسارة في النهاية أمام المنتخب البرتغالي.



وأعرب دي ليخت عن سعادته البالغة بالتتويج بهذه الجائزة، ووجه الشكر لناديه السابق أياكس الهولندي وناديه الحالي يوفنتوس الإيطالي ولأسرته على دعمه ومساندته للوصول إلى هذه الجائزة.



وتفوق دي ليخت على نجم أتلتيكو مدريد الإسباني جواو فيليكس وجادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند الألماني.

Here is the 2019 Kopa Trophy Top 3 ??



1. Matthijs de Ligt

2. @Sanchooo10

3. @joaofelix70



#ballondor #kopatrophy pic.twitter.com/Dqg5CizQ5C