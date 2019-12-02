البالون دور.. محمد صلاح خامس أفضل لاعب في العالم

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ م

محمد صلاح

حصد الدولي المصري محمد صلاح والمحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، المركز الخامس في ترتيب أفضل لاعبي العالم، خلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية "البالون دور" للكشف عن أفضل لاعب في العالم 2019، والذي يقام على مسرح "لو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس، ويشهد الحفل اختيار أفضل لاعب ولاعبة، وأفضل لاعب صاعد، وأفضل حارس مرمى، ويتم حسم الفائزين عن طريق تصويت الصحفيين الرياضيين حول العالم. وتمكن محمد صلاح من حصد المركز الخامس يأتي خلفه الفرنسي كيليان مبابي سادسًا.

وأليسون بيكر سابعًا، وليفاندوفيسكي ثامنًا، وبيرناردو سيلفا تاسعًا، ويأتي في المركز العاشر رياض محرز. وكان محمد صلاح نجم منتخب مصر نجح في الموسم الماضي في قيادة ليفربول لتحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا، وسجل هدفا في المباراة النهائية أمام توتنهام هوتسبير، كما ساهم في قيادة الريدز لمنافسة شرسة على الدوري