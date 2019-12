البالون دور.. محمد صلاح خامس أفضل لاعب في العالم

وأليسون بيكر سابعًا، وليفاندوفيسكي ثامنًا، وبيرناردو سيلفا تاسعًا، ويأتي في المركز العاشر رياض محرز.



وكان محمد صلاح نجم منتخب مصر نجح في الموسم الماضي في قيادة ليفربول لتحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا، وسجل هدفا في المباراة النهائية أمام توتنهام هوتسبير، كما ساهم في قيادة الريدز لمنافسة شرسة على الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي قبل أن يخسر الريدز اللقب بفارق نقطة واحدة.

