رياضة

البالون دور.. محمد صلاح خامس أفضل لاعب في العالم

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ م
محمد صلاح
محمد صلاح
حصد الدولي المصري محمد صلاح والمحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، المركز الخامس في ترتيب أفضل لاعبي العالم، خلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية "البالون دور" للكشف عن أفضل لاعب في العالم 2019، والذي يقام على مسرح "لو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس، ويشهد الحفل اختيار أفضل لاعب ولاعبة، وأفضل لاعب صاعد، وأفضل حارس مرمى، ويتم حسم الفائزين عن طريق تصويت الصحفيين الرياضيين حول العالم. وتمكن محمد صلاح من حصد المركز الخامس يأتي خلفه الفرنسي كيليان مبابي سادسًا.
وأليسون بيكر سابعًا، وليفاندوفيسكي ثامنًا، وبيرناردو سيلفا تاسعًا، ويأتي في المركز العاشر رياض محرز. وكان محمد صلاح نجم منتخب مصر نجح في الموسم الماضي في قيادة ليفربول لتحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا، وسجل هدفا في المباراة النهائية أمام توتنهام هوتسبير، كما ساهم في قيادة الريدز لمنافسة شرسة على الدوري
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ماتيس دي ليخت

دي ليخت يحصد جائزة أفضل لاعب شاب في العالم

حصد المدافع الدولي الهولندي، ماتياس دي ليخت، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي جائزة أفضل لاعب صاعد في العالم لعام 2019، وهي الجائزة التي تمنحها المجلة الفرنسية الشهيرة "فرانس فوتبول" للأفضل على مستوى العالم في عام 2019. جاء ذلك بعد عديد من النجاحات التي حققها اللاعب سواء مع فريقه السابق أياكس والذي قاده لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي قبل الخسارة أمام توتنهام، وأيضًا التتويج مع الفريق الهولندي الكبير ببطولة الدوري الهولندي في الموسم الماضي.
منتخب السعودية

السعودية تصعد لنصف النهائي وحامل اللقب يودع خليجي 24

تأهل المنتخب السعودي إلى نصف نهائي بطولة كأس «خليجي 24»، بفوزه على نظيره العماني، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب «عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل»، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية بدور المجموعات، فراس البريكان سجل هدف التقدم للصقور الخضراء، وأضاف هتان باهبري الهدف الثاني، وقلص المنذر العلوي الفارق لعمان، وأحرز باهبري الهدف الثالث لمنتخب السعودية، الذي رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق نقطة عن البحرين الذي تأهل للدور المقبل، بفارق الأهداف عن عمان حامل اللقب.
ليونيل ميسي (11)

تقرير إسباني: مورديتش يسلم الكرة الذهبية لميسي

كشف تقرير صحفي إسباني أن نجم ريال مدريد لوكا مودريتش، سيكون حاضرًا حفل الكرة الذهبية الذي سيُقام مساء اليوم الإثنين، في العاصمة الفرنسية باريس. وجاء في تقرير لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن مودريتش هو من سيُسلم ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الجائزة السادسة في تاريخ البرغوث الأرجنتيني. وأضافت الصحيفة الإسبانية خلال تقريرها أن ميسي ضمن التتويج بالجائزة، التي تفصله عنها فقط ساعات قليلة، متفوقًا على غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.
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محمد صلاح - كلوب (1)

كلوب يرد على تصريحات شوقي غريب بشأن ضم محمد صلاح

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن إمكانية مشاركة الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز، مع المنتخب الوطني الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية والتي ستقام في العاصمة اليابانية بطوكيو في يوليو 2020 المقبل، قائلًا:"لست مستعدا للإجابة على ذلك السؤال، لم أتحدث مع محمد صلاح بعد". وأضاف كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول أمام برايتون، المقرر له غدًا السبت: "أول شيء سأقوم به بعد هذا المؤتمر الصحفي هو الذهاب إليه لسؤاله".
محمد صلاح

الإصابة تبعد محمد صلاح عن مواجهة كريستال بالاس

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الأربعاء أن الدولى المصرى محمد صلاح لن يستطيع المشاركة مع ليفربول فى لقاء كريستال بالاس السبت المقبل خلال مباريات الجولة الثالثة عشرة بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" في ظل عدم تعافيه من الإصابة التي يعاني منها في كاحل القدم، حيث نشرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن محمد صلاح وأندرو روبرتسون، الظهير الأيسر للفريق، يعانيان من إصابات في الكاحل ستمنعهما من مواجهة كريستال بالاس التي ستجمع بينهما على ملعب فريق كريستال بالاس.
محمد- صلاح

صلاح يلتقي بناشئات ليفربول ويتحدث عن انضمام ابنته للفريق

التقى محمد صلاح نجم فريق ليفربول والمنتخب المصري مع فريق ناشئات الريدز، تحت 9 أعوام، ونشرت القناة الرسمية للنادي مقطع فيديو للقاء صلاح مع الناشئات اللاتي وجهن له العديد من الأسئلة، حيث بدأ الفيديو بأن النادي أحضر صلاح ليجيب على أسئلة اللاعبات، وجاءت لقطة طريفة حيث جلست فتاتان على جانبي صلاح من ضمن الفريق، لكنهم يشجعون الغريم التقليدي لليفر وهو مانشستر يوناتيد، حيث سألهم: صلاح ماذا تفعلون هنا؟ قبل أن يواجه اختبارًا صعبًا حل مدى استطاعته فهم لكنة ليفربول المحلية، التي كانت تتحدث يها إحدي الفتيات.
اليسون-حارس-ليفربول

أليسون: محمد صلاح شخص رائع.. ومثل يحتذى به

أكد البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، أن محمد صلاح زميله بالفريق، مثل يحتذى به، مشيرًا إلى أنه يكون صورة إيجابية عن أبناء المنطقة العربية في العالم، إذ قال في تصريحات تليفزيونية عبر قناة العربية السعودية: "أتحدث دائما مع محمد صلاح، هو شخص رائع على الصعيد الإنساني، وأسلوبه في الحياة يقدم صورة إيجابية عن أبناء المنطقة العربية في العالم، فهو مثل يحتذى به". ويتواجد أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي ومنتخب البرازيل حاليًّا في المملكة العربية السعودية، بسبب إقامة مباراة ودية بين راقصي السامبا ومنتخب الأرجنتين مساء اليوم الجمعة.
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