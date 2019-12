البالون دور.. ميسي أفضل لاعب في العالم للمرة السادسة

وسلم الكرواتي لوكا مودريتش نجم فريق ريال مدريد الإسباني، الجائزة نجم ريال مدريد ومنتخب كرواتيا لوكا مودريتش، لليونيل ميسي، باعتباره صاحب الجائزة في عام 2018.



وحقق ميسي الكرة الذهبية، 5 مرات من قبل الأولى كانت في عام 2009، ثم حافظ على الجائزة في أعوام 2010، 2011، 2012 وعاد ليحقق الجائزة في عام 2015.

Lionel Messi is the 2019 #ballondor winner ???? pic.twitter.com/5nNZXl05vY

Lionel Messi from @FCBarcelona is the 2019 Ballon d'Or winner! THAT'S HIS SIXTH ONE! #ballondor pic.twitter.com/dLndTZNeeW