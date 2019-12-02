رياضة

البالون دور.. ميسي أفضل لاعب في العالم للمرة السادسة

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ م
ميسي
ميسي
توج الأسطورة الأرجنتينية ليزونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني جائزة البالون دور لعام 2019، للمرة السادسة في تاريخه، والذي يقام على مسرح "لو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس، وتمكن ليونيل ميسي من التتويج بالجائزة، متفوقًا على الهولندي فيرجيل فان دايك صاحب المركز الثاني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي احتل المركز الثالث، بينما جاء في الركز الرابع السنغالي ساديو ماني. وبذلك يتفوق ميسي على منافسه الرئيسي كريستيانو رونالدو الذي حقق الجائزة 5 مرات.
وسلم الكرواتي لوكا مودريتش نجم فريق ريال مدريد الإسباني، الجائزة نجم ريال مدريد ومنتخب كرواتيا لوكا مودريتش، لليونيل ميسي، باعتباره صاحب الجائزة في عام 2018. وحقق ميسي الكرة الذهبية، 5 مرات من قبل الأولى كانت في عام 2009، ثم حافظ على الجائزة في أعوام 2010، 2011، 2012 وعاد ليحقق الجائزة في عام 2015.   Lionel
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مرتضى منصور للاعبي الزمالك: لم أغضب من دعم ميتشو

عقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تعهد خلالها الجميع على بذل كل الجهد خلال الفترة المقبلة، وطي صفحة الماضي، وشدد رئيس القلعة البيضاء، على ثقته الكاملة في اللاعبين وقدرتهم على استعادة شكل وأداء الزمالك المعتاد، وتحقيق انتصار عريض على مازيمبي الكونغولي في مباراة الإياب بالقاهرة للرد على المشككين وإسعاد جمهور ناديه. واستقر مجلس إدارة الزمالك على رحيل الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد سلسلة النتائج السلبية مع الفريق الأبيض.
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ميسي يتحدث عن اللحظات الخاصة وموعد الاعتزال

علق ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، علي تتوجيه بجائزة البالون دور لعام 2019، والذي يقام على مسرح "لو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث أشار، إلي أن موعد رحيله عن المستطيل الأخضر قد اقترب . وقال ميسي عقب تسلمه الجائزة: "هذه لحظة لا يمكن وصفها أتذكر الفوز بتلك الجائزة هنا في باريس قبل 10 سنوات والآن أفوز بها مرة أخري". وأكمل البرغوث الارجنتيني: "لم أتوقف أبدا عن الحلم والاستمرار في التطور والتحسن، هذه لحظة خاصة جدا في حياتي".
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كارتيرون.. قدرة على تحسين النتائج وبطولات قارية

دائما ما يعرف التحدي، منذ أن كان فتى صغيرًا يلعب لفريقه المحلي في مدينة كوت درمو الفرنسية، حتى توجه إلى القيادة الفنية للأندية، كان عقده الاحترافي الأول في بداية موسم 1992-1993، مع ستاد لافالوي الفرنسي، وأنهى مسيرته الكروية في موسم 2006-2007، وتولى تدريب فريق كان مؤقتًا.. المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي اقترب من قيادة فريق الزمالك، خلفًا للصربي ميتشو، بدأ مشواره في عام 2008، التدريبي مع كاين الفرنسي، وانتقل إلى ديجون عام 2009، وقاد الفريق إلى بطولة الدوري الممتاز.
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قمة نارية بين برشلونة وأتلتيكو في الليجا اليوم

يحتضن ملعب واندا متروبوليتانو، اليوم الأحد، قمة مباريات الجولة رقم 15 من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل أتلتيكو مدريد نظيره برشلونة، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 28 نقطة، بينما يوجد أتلتيكو مدريد في المركز الخامس برصيد 25 نقطة، وسبق أن تواجه الفريقان في الدوري الإسباني في 164 مباراة سابقة، حقق خلالها العملاق الكتالوني الانتصار في 74 مباراة وخسر 50 مواجهة أخرى، وتعادل في 40 لقاءً، وسجل لاعبو البارسا في تلك المباريات 319 هدفًا، واستقبلت شباكهم 242 هدفًا.
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موندو ديبورتيفو تكشف حقيقة تواصل ميسي مع نيمار

انتشرت العديد من التقارير الصحفية في الآونة الأخيرة، التي أفادت تواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع النجم البرازيلي الآخر نيمار، وذلك بعد خروج برشلونة من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بالخسارة أمام ليفربول برباعية نظيفة على ملعب الأنفيلد، على الرغم من الفوز ذهابًا في الكامب نو بثلاثية نظيفة، وكانت مجلة "فرانس فوتبول" قد نشرت أن ميسي قال لنيمار عبر تطبيق واتساب: "معًا فقط يمكننا الفوز بلقب دوري الأبطال، أريدك أن تعود، وفي غضون عامين سأرحل وستكون وحيدًا وتأخذ مكاني".
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في مباراته الـ700.. ميسي يحقق رقما قياسيا جديدا

تمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، من تحطيم رقم قياسي جديد في بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما أحرز هدفا في مرمى بوروسيا دورتموند، خلال المباراة الجارية بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي تقام على ملعب كامب نو. واستطاع الدولي الأرجنتيني أن يسجل هدفا في اللقاء في الدقيقة الـ33 من عمر المباراة، بعدما تسلم تمريرة من لويس سواريز، ليتسلمها ويسدد كرة أرضية هزت شباك الحارس رومان بوركي.
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مدرب البرازيل: ميسي غير عادي.. لكن بيليه لا يضاهى

تحدث أدينور باتشي "تيتي"، المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة الإسباني، ومقارنته بأسطورة السامبا بيليه، وذلك في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الثلاثاء. وقال مدرب منتخب البرازيل: "ليونيل ميسي أفضل من بيليه؟ بيليه لا يضاهى، وكل من يريد عقد مقارنة بينه وبين رياضي آخر لا يعرف شيئًا". وأضاف أدينور باتشي الشهير بتيتي: "ليونيل ميسي غير عادي، ولكن تألقه في إطار البشر، أما بيليه فهو من كوكب آخر، وتألقه تخطى المعايير الطبيعية".
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