البالون دور.. ميسي أفضل لاعب في العالم للمرة السادسة

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ م

ميسي

توج الأسطورة الأرجنتينية ليزونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني جائزة البالون دور لعام 2019، للمرة السادسة في تاريخه، والذي يقام على مسرح "لو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس، وتمكن ليونيل ميسي من التتويج بالجائزة، متفوقًا على الهولندي فيرجيل فان دايك صاحب المركز الثاني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي احتل المركز الثالث، بينما جاء في الركز الرابع السنغالي ساديو ماني. وبذلك يتفوق ميسي على منافسه الرئيسي كريستيانو رونالدو الذي حقق الجائزة 5 مرات.

وسلم الكرواتي لوكا مودريتش نجم فريق ريال مدريد الإسباني، الجائزة نجم ريال مدريد ومنتخب كرواتيا لوكا مودريتش، لليونيل ميسي، باعتباره صاحب الجائزة في عام 2018. وحقق ميسي الكرة الذهبية، 5 مرات من قبل الأولى كانت في عام 2009، ثم حافظ على الجائزة في أعوام 2010، 2011، 2012 وعاد ليحقق الجائزة في عام 2015. Lionel