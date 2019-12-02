داوود حسين يصل برج العرب لتكريمه في الإسكندرية للمسرح العربي

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٢ م

مهرجان الإسكندرية المسرحي_ أرشيفية

وصل منذ قليل الفنان الكويتي داوود حسين لمطار برج العرب، استعدادا لتكريمه غدا خلال حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة الذي يقام بمكتبة الإسكندرية، وتستمر فعالياته حتى الثامن من ديسمبر الجاري. الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة د. علاء عبد العزيز سليمان.

وعقد السبت الماضي مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل الدورة الأولى لمهرجان الإسكندرية المسرحي للمعاهد والكليات المتخصصة، خلال الفترة من 3 إلى 8 ديسمبر الحالي بمدينة الإسكندرية تحت إشراف أكاديمية الفنون المصرية، بمشاركة طلاب المعاهد والكليات المتخصصة في الفنون المسرحية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها. ويهدف