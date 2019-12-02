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داوود حسين يصل برج العرب لتكريمه في الإسكندرية للمسرح العربي

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٢ م
مهرجان الإسكندرية المسرحي_ أرشيفية
مهرجان الإسكندرية المسرحي_ أرشيفية
وصل منذ قليل الفنان الكويتي داوود حسين لمطار برج العرب، استعدادا لتكريمه غدا خلال حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة الذي يقام بمكتبة الإسكندرية، وتستمر فعالياته حتى الثامن من ديسمبر الجاري. الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة د. علاء عبد العزيز سليمان.
وعقد السبت الماضي مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل الدورة الأولى لمهرجان الإسكندرية المسرحي للمعاهد والكليات المتخصصة، خلال الفترة من 3 إلى 8 ديسمبر الحالي بمدينة الإسكندرية تحت إشراف أكاديمية الفنون المصرية، بمشاركة طلاب المعاهد والكليات المتخصصة في الفنون المسرحية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها. ويهدف
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وفاة الفنان محمد خيري عن عمر يناهز 77 عامًا

توفى الفنان الكبير محمد خيري، مساء اليوم الاثتين، عن عمر يناهز الـ77 عامًا، وذلك بعد صراع كبير مع المرض، إذ أعلن نجله شريف خيري خبر الوفاة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا إنه من المقرر أن تقام صلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة. وولد الفنان القدير، محمد خيري، عام 1942 بمدينة القاهرة، واشتهر في العديد من الأفلام ولكنه ابتعد عن التمثيل لفترة حيث تم تجنيده بضع سنوات.
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بعد عودتها للتمثيل.. سمية الألفي أتمنى أشتغل مع أحمد الفيشاوي

تاريخها حافل بالأعمال الفنية ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، و من أبرز تلك الأعمال فيلم «القرداتي، وعلي بيه مظهر»، ومسلسلات «الراية البيضا، وبوابة الحلواني، وليالي الحلمية» بأجزائه الأربعة، سنوات مرت على اختفاء الفنانة سمية الألفي عن الكاميرات لتقرر العودة مرة أخرى للتمثيل. الفنانة سمية الألفي فتحت قلبها لـ«التحرير»، وكشفت عن قرار عودتها مرة أخرى في تصريحات خاصة قائلة: «مسألة عودتي مرتبطة بالورق "السيناريو"، وإنه يكون هادف وهنزل أشتغل».
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«بيك نعيش» الأكثر حظا.. القائمة الكاملة لجوائز القاهرة السينمائي

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي جوائز الدورة 41، في حفل الختام الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، وجاءت الجوائز كالتالي:
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وفاة الفنان محمد خيري عن عمر يناهز 77 عامًا

توفى الفنان الكبير محمد خيري، مساء اليوم الاثتين، عن عمر يناهز الـ77 عامًا، وذلك بعد صراع كبير مع المرض، إذ أعلن نجله شريف خيري خبر الوفاة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا إنه من المقرر أن تقام صلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة. وولد الفنان القدير، محمد خيري، عام 1942 بمدينة القاهرة، واشتهر في العديد من الأفلام ولكنه ابتعد عن التمثيل لفترة حيث تم تجنيده بضع سنوات.
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بعد عودتها للتمثيل.. سمية الألفي أتمنى أشتغل مع أحمد الفيشاوي

تاريخها حافل بالأعمال الفنية ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، و من أبرز تلك الأعمال فيلم «القرداتي، وعلي بيه مظهر»، ومسلسلات «الراية البيضا، وبوابة الحلواني، وليالي الحلمية» بأجزائه الأربعة، سنوات مرت على اختفاء الفنانة سمية الألفي عن الكاميرات لتقرر العودة مرة أخرى للتمثيل. الفنانة سمية الألفي فتحت قلبها لـ«التحرير»، وكشفت عن قرار عودتها مرة أخرى في تصريحات خاصة قائلة: «مسألة عودتي مرتبطة بالورق "السيناريو"، وإنه يكون هادف وهنزل أشتغل».
المخرج -شريف -عرفة (3)

السينما تمرض ولا تموت.. تصريحات شريف عرفة بمهرجان القاهرة

عقد اليوم مهرجان القاهرة السينمائي مؤتمرًا صحفيا للمخرج الكبير شريف عرفة، المكرم بالجائزة التقديرية التي تحمل اسم فاتن حمامة، بالمسرح المكشوف في دار الأوبرا، وأدار الحوار الناقد الكبير طارق الشناوي، بحضور المنتج محمد حفظي، رئيس المهرجان، والفنانة ليلى علوى. وتحدث "عرفة" خلال المؤتمر عن مسيرته الفنية وأبرز الصعوبات التي واجهته، وكيف يرى تكريمه من مهرجان القاهرة السينمائي.
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حفظي يكشف سبب غياب وزيرة الثقافة عن افتتاح القاهرة السينمائي

نقل محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، اعتذار الدكتورة إيناس عبدالدايم، عن عدم حضورها حفل افتتاح الدورة 41 من المهرجان، بسبب سفرها إلى خارج البلاد فى مهمة رسمية، إذ تشارك فى منتدى وزراء الثقافة فى اليونسكو، مؤكدا خلال كلمته بحفل افتتاح فعاليات المهرجان مساء اليوم الأربعاء، أنه لولا يوسف شريف رزق الله ما كان سيتواجد كرئيس للمهرجان، وبعدها توجه بالشكر لكل القائمين على "القاهرة السينمائي"، ونوه بأن الدورة 41 بها 150 فيلما.
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