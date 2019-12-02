انتصارات وانكسارات في رحلة ميتشو مع الزمالك

رحل ميلوتين سريدوجيفيتش الشهير بميتشو عن تدريب فريق الزمالك، وذلك بعد سلسة نتائج سلبية حققها مع الفريق الأبيض، كان آخرها خسارة أمام مازيمبي بلاثية نظيفة

تحرير:محمد جمال ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٥ م

ميتشو

أعلن مجلس إدارة الزمالك رحيل الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد سلسلة النتائج السلبية مع الفريق الأبيض. واستقر المجلس على إقالة «ميتشو» وإسناد مهمة تدريب الفريق خلال مران اليوم إلى عصام مرعي وأحمد عبدالرؤوف، وكان من المفترض أن يعقد مرتضى منصور رئيس النادي جلسة مع المدير الفني اليوم إلا أن ذلك لم يحدث، حيث انشغل رئيس النادي بزيارة رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور للنادي، ويعد أقرب البدلاء لخلافة ميتشو هو الفرنسي باتريس كارتيرون، على الرغم من وجود عائق بسبب تدريب الأخير لفريق الأهلي الغريم التقليدي للزمالك في وقت سابق.

أعلن الزمالك تولي ميلوتين سريدوجيفيتش الشهير بـ"ميتشو" الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، يوم 18 من شهر أغسطس، قاد ميتشو فيها الزمالك في 13 مباراة في كل البطولات، حقق الفارس الأبيض الفوز 8 مرات وتعادل مرة وخسر 4 مرات. دوري أبطال إفريقيا بدأ المدرب الصربي موسمه مع الزمالك ومشوار دوري أبطال إفريقيا