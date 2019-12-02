رياضة

انتصارات وانكسارات في رحلة ميتشو مع الزمالك

رحل ميلوتين سريدوجيفيتش الشهير بميتشو عن تدريب فريق الزمالك، وذلك بعد سلسة نتائج سلبية حققها مع الفريق الأبيض، كان آخرها خسارة أمام مازيمبي بلاثية نظيفة
تحرير:محمد جمال ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٥ م
ميتشو
ميتشو
أعلن مجلس إدارة الزمالك رحيل الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد سلسلة النتائج السلبية مع الفريق الأبيض. واستقر المجلس على إقالة «ميتشو» وإسناد مهمة تدريب الفريق خلال مران اليوم إلى عصام مرعي وأحمد عبدالرؤوف، وكان من المفترض أن يعقد مرتضى منصور رئيس النادي جلسة مع المدير الفني اليوم إلا أن ذلك لم يحدث، حيث انشغل رئيس النادي بزيارة رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور للنادي، ويعد أقرب البدلاء لخلافة ميتشو هو الفرنسي باتريس كارتيرون، على الرغم من وجود عائق بسبب تدريب الأخير لفريق الأهلي الغريم التقليدي للزمالك في وقت سابق.
أعلن الزمالك تولي ميلوتين سريدوجيفيتش الشهير بـ"ميتشو" الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، يوم 18 من شهر أغسطس، قاد ميتشو فيها الزمالك في 13 مباراة في كل البطولات، حقق الفارس الأبيض الفوز 8 مرات وتعادل مرة وخسر 4 مرات. دوري أبطال إفريقيا بدأ المدرب الصربي موسمه مع الزمالك ومشوار دوري أبطال إفريقيا
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مرتضى منصور للاعبي الزمالك: لم أغضب من دعم ميتشو

عقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تعهد خلالها الجميع على بذل كل الجهد خلال الفترة المقبلة، وطي صفحة الماضي، وشدد رئيس القلعة البيضاء، على ثقته الكاملة في اللاعبين وقدرتهم على استعادة شكل وأداء الزمالك المعتاد، وتحقيق انتصار عريض على مازيمبي الكونغولي في مباراة الإياب بالقاهرة للرد على المشككين وإسعاد جمهور ناديه. واستقر مجلس إدارة الزمالك على رحيل الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد سلسلة النتائج السلبية مع الفريق الأبيض.
ليونيل ميسي (11)

ميسي يتحدث عن اللحظات الخاصة وموعد الاعتزال

علق ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، علي تتوجيه بجائزة البالون دور لعام 2019، والذي يقام على مسرح "لو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث أشار، إلي أن موعد رحيله عن المستطيل الأخضر قد اقترب . وقال ميسي عقب تسلمه الجائزة: "هذه لحظة لا يمكن وصفها أتذكر الفوز بتلك الجائزة هنا في باريس قبل 10 سنوات والآن أفوز بها مرة أخري". وأكمل البرغوث الارجنتيني: "لم أتوقف أبدا عن الحلم والاستمرار في التطور والتحسن، هذه لحظة خاصة جدا في حياتي".
كارتيرون-ومحمد يوسف (1)

كارتيرون.. قدرة على تحسين النتائج وبطولات قارية

دائما ما يعرف التحدي، منذ أن كان فتى صغيرًا يلعب لفريقه المحلي في مدينة كوت درمو الفرنسية، حتى توجه إلى القيادة الفنية للأندية، كان عقده الاحترافي الأول في بداية موسم 1992-1993، مع ستاد لافالوي الفرنسي، وأنهى مسيرته الكروية في موسم 2006-2007، وتولى تدريب فريق كان مؤقتًا.. المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي اقترب من قيادة فريق الزمالك، خلفًا للصربي ميتشو، بدأ مشواره في عام 2008، التدريبي مع كاين الفرنسي، وانتقل إلى ديجون عام 2009، وقاد الفريق إلى بطولة الدوري الممتاز.
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مرتضى منصور - ميتشو

ميتشو يرحل عن الزمالك وكارتيرون الأقرب

استقر مجلس إدارة الزمالك على رحيل الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد سلسة النتائج السلبية مع الفريق الأبيض. واستقر المجلس على إقالة «ميتشو» وإسناد مهمة تدريب الفريق اليوم إلى عصام مرعي وأحمد عبدالرؤوف، وكان من المفترض أن يعقد مرتضى منصور رئيس النادي جلسة مع المدير الفني اليوم إلا أن ذلك لم يحدث، حيث انشغل رئيس النادي بزيارة رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور للنادي، ويعد أقرب البدلاء لخلافة ميتشو هو الفرنسي باتريس كارتيون، على الرغم من وجود عائق بسبب تدريب الأخير لفريق الأهلي في وقت سابق منافس الأبيض، وغريمه التقليدي.
فرجاني -ساسي‎

فرجاني ساسي يدعم ميتشو بعد ثلاثية مازيمبي

وجه الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب فريق الزمالك، رسالة دعم إلى المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني لفريق الزمالك، عقب الخسارة التي تعرض لها الفريق على يد مازيمبي الكونغولي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019- 2020، ليتصدر الفريق الكونغولي ترتيب المجموعة بشكل مؤقت برصيد 3 نقاط، منتظرا نتيجة المباراة الأخرى فى المجموعة بين أول أغسطس الأنجولي، وزيسكو الزامبي.
الزمالك -وجينيراسيون (17)

تفاصيل جلسة ميتشو مع لاعبي الزمالك قبل التدريبات

عقد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل بداية المران اليوم، حيث تحدث فيها عن أهمية لقاء مازيمبي في الكونغو وإغلاق ملف لقاء إنبي تمامًا. وأضاف ميتشو أنه لديه ثقة كبيرة في اللاعبين، وأنهم قادرون على مصالحة الجماهير وتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل الكونغو. وقاد دوشان المدرب العام لفريق الكرة الأول تدريبات الإحماء للاعبين بمران اليوم وذلك لمدة عشر دقائق بالجري فى دائرة كبيرة فى وسط الملعب، حيث يخوض الفريق مرانه بملعب السلام بأديس أبابا العاصمة الإثيوبية والتي يستقر بها الفريق كترانزيت خلال رحلته إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي.
مران الأهلي - محمود متولي

مستشفى الأهلى.. فحص طبي لمتولى بعد رحلة تونس

يخضع محمود متولى، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للفحص الطبي بعد عودة بعثة الفريق من رحلة تونس التي تبدأ غدا الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التونسي مساء الجمعة المقبلة على استاد رادس في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، إذ يحدد الفحص الطبي موعد عودة اللاعب بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية للفريق، خاصة أنه ينفذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، التي تعرض لها في مباراة الزمالك بالسوبر المحلي.
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