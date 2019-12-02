انتصارات وانكسارات في رحلة ميتشو مع الزمالك
رحل ميلوتين سريدوجيفيتش الشهير بميتشو عن تدريب فريق الزمالك، وذلك بعد سلسة نتائج سلبية حققها مع الفريق الأبيض، كان آخرها خسارة أمام مازيمبي بلاثية نظيفة
تحرير:محمد جمال
٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٥ م
ميتشو
أعلن مجلس إدارة الزمالك رحيل الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد سلسلة النتائج السلبية مع الفريق الأبيض.
واستقر المجلس على إقالة «ميتشو» وإسناد مهمة تدريب الفريق خلال مران اليوم إلى عصام مرعي وأحمد عبدالرؤوف، وكان من المفترض أن يعقد مرتضى منصور رئيس النادي جلسة مع المدير الفني اليوم إلا أن ذلك لم يحدث، حيث انشغل رئيس النادي بزيارة رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور للنادي، ويعد أقرب البدلاء لخلافة ميتشو هو الفرنسي باتريس كارتيرون، على الرغم من وجود عائق بسبب تدريب الأخير لفريق الأهلي الغريم التقليدي للزمالك في وقت سابق.
أعلن الزمالك تولي ميلوتين سريدوجيفيتش الشهير بـ"ميتشو" الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، يوم 18 من شهر أغسطس، قاد ميتشو فيها الزمالك في 13 مباراة في كل البطولات، حقق الفارس الأبيض الفوز 8 مرات وتعادل مرة وخسر 4 مرات.
دوري أبطال إفريقيا
بدأ المدرب الصربي موسمه مع الزمالك ومشوار دوري أبطال إفريقيا
أعلن الزمالك تولي ميلوتين سريدوجيفيتش الشهير بـ"ميتشو" الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، يوم 18 من شهر أغسطس، قاد ميتشو فيها الزمالك في 13 مباراة في كل البطولات، حقق الفارس الأبيض الفوز 8 مرات وتعادل مرة وخسر 4 مرات.
دوري أبطال إفريقيا
بدأ المدرب الصربي موسمه مع الزمالك ومشوار دوري أبطال إفريقيا باكتساح فريق ديكاداها الصومالي بسباعية نظيفة، في مباراة الذهاب بالدور التمهيدي من البطولة الإفريقية، ليعود مباراة الإياب بفوز كبير بسداسية نظيفة.
ومع الجولة الثانية من الدور التمهيدي، بدأ ميتشو أولى خسائره، بعد سقوطه بهدفين أمام جنراسيون فوت السنغالي في مباراة الذهاب.
لكن ميتشو استطاع تدارك الموقف في مباراة العودة التي أقيمت على ملعب الإنتاج الحربي، ليخرج الزمالك بفوز ثمين بهدف نظيف سجله مصطفى محمد مهاجم الفريق ونجم المنتخب الأولمبي، أهل الفوز حينها القلعة البيضاء لدور المجموعات من دوري الأبطال.
لكن ميتشو أثبت فشله في أول لقاء من دور المجموعات، بعدما واجه خسارة ثقيلة، بثلاثية نظيفة أمام فريق مازيمبي الكنغولي، في المباراة التي أقيمت السبت الماضي، علي ملعب تي.بي مازيمبي.
الدوري المصري
خاض ميتشو مع الزمالك 5 مباريات في الدوري فاز في 3 وتعادل في مباراة وحيدة وخسر في أخرى، استهل المدرب الصربي مشواره مع الزمالك في الدوري بفوز بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الزمالك بنظيره الاتحاد السكندري، وسجل هدف المباراة حينها مصطفى محمد مهاجم الفريق.
في المباراة الثانية على التوالي نجح ميتشو في استكمال انتصاراته في الدوري بفوز آخر بهدف نظيف بأقدام أحمد سيد زيزو أمام مصر المقاصة.
بدأ ميتشو من المباراة الثالثة في الدوري مسلسل السقوط في البطولة المحلية، حيث تعادل مع نادي إف سي مصر بهدف لكل فريق، سجل للزمالك حينها أشرف بن شرقي، ولصالح نادي مصر عمر الحبشي.
في المباراة الرابعة استطاع ميتشو قيادة الزمالك، لفوز صعب أمام المقاولون العرب، بنتيجة هدفين لهدف، ثم في مباراة أخيرة في الدوري خسر الزمالك أمام إنبي بهدفين لهدف، أحرز حينها هدف القلعة البيضاء الوحيد محمود علاء من ركلة جزاء.
ليترك ميتشو فريق الزمالك بعد رحيله، في المركز الخامس من جدول الدوري المحلي، برصيد 10 نقاط.
كأس مصر
خرج ميتشو بلقب وحيد مع القلعة البيضاء، بعد 3 مباريات في كأس مصر، جاء المدرب الصربي وكان الزمالك حينها تأهل لدور ربع النهائي من الكأس المحلية، ليحصد الفوز على مصر المقاصة بهدف نظيف، ثم يفوز على الاتحاد السكندري في نصف النهائي بهدف دون رد، لينهي مسيرة الزمالك في الكأس باكتساح بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقي بنهائي الكأس، ليخرج ميتشو بلقبه الوحيد مع القلعة البيضاء.
السوبر المصري
خسر الزمالك مع ميتشو في أهم مبارياته أمام غريمه التقليدي الأهلي، حيث انتهت المباراة بفوز الفريق الأحمر بثلاثة أهداف لهدفين، منح الفوز حينها لقب السوبر للقلعة الحمراء على حساب الزمالك.
وينتظر فريق الزمالك مواجهة أمام نظيره "أول أغسطس الأنجولى"، يوم السبت المقبل، على ملعب السلام بالقاهرة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.