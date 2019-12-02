كارتيرون.. قدرة على تحسين النتائج وبطولات قارية

اقترب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون من تدريب فريق الزمالك خلفًا للمدرب الصربي ميتشو بعد سوء النتائج خلال الفترة الأخيرة كان اخرها الخسارة أمام مازيمبي بثلاثية نظيفة

تحرير:علي الزيني ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٨ م

دائما ما يعرف التحدي، منذ أن كان فتى صغيرًا يلعب لفريقه المحلي في مدينة كوت درمو الفرنسية، حتى توجه إلى القيادة الفنية للأندية، كان عقده الاحترافي الأول في بداية موسم 1992-1993، مع ستاد لافالوي الفرنسي، وأنهى مسيرته الكروية في موسم 2006-2007، وتولى تدريب فريق كان مؤقتًا.. المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي اقترب من قيادة فريق الزمالك، خلفًا للصربي ميتشو، بدأ مشواره في عام 2008، التدريبي مع كاين الفرنسي، وانتقل إلى ديجون عام 2009، وقاد الفريق إلى بطولة الدوري الممتاز.

في موسم 2012، اتجه المدرب الفرنسي، للتدريب في القارة السمراء، عبر بوابة المنتخب المالي، وحصد معهم على المركز الثالث ببطولة أمم إفريقيا 2013، التي أقيمت في جنوب إفريقيا، بعد الفوز على منتخب غانا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. وفي موسم 2013، تولى كارتيرون قيادة فريق مازيمبي الكونغولي، وتويج

تجربة مصرية

العودة لمصر



في موسم 2012، اتجه المدرب الفرنسي، للتدريب في القارة السمراء، عبر بوابة المنتخب المالي، وحصد معهم على المركز الثالث ببطولة أمم إفريقيا 2013، التي أقيمت في جنوب إفريقيا، بعد الفوز على منتخب غانا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.وفي موسم 2013، تولى كارتيرون قيادة فريق مازيمبي الكونغولي، وتويج معهم بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولقب الدوري المحلي مرتين وبطولة السوبر المحلي مرة وحيدة، قبل أن يرحل عام 2016.في شهر يناير من عام 2016، تعاقد وادي مع كارتيرون، خلفًا لحمادة صدقي، الذي ترك الفريق وهو في المركز قبل الأخير، بعد مرور 13 جولة، ونجح كارتيرون في تغيير موقف الفريق نهائيًا، وكانت أولى مبارياته أمام الإسماعيلي ونجح في الفوز بهدف نظيف، وفي أول 18 مباراة له مع الغزلان، لم يخسر سوى في مباراة واحدة فقط أمام إنبي.وأنهى وادي دجلة وقتها الدوري الممتاز، في المركز الخامس برصيد 54 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن سموحة، الذي تأهل إلى الكونفدرالية الإفريقية.وفي موسمه الثاني مع دجلة، خاض ثماني مباريات حقق الفوز في ثلاثة وخسر مثلهما، وتعادل في اثنين، ليتم فسخ التعاقد معه بالتراضي، بعد الخسارة من مصر المقاصة بنتيجة (4-2).

في يناير عام 2018، تعاقد الأهلي مع المدرب الفرنسي، خلفًا لحسام البدري، الذي رحل بسبب سوء النتائج، استهل مهمته مع الفريق الأحمر في 17 يوليو بمواجهة تاونشيب رولرز البتسواني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وفاز بثلاثية نظيفة، ونجح في تحقيق مفاجأة بقيادة الأحمر نحو التأهل للأدوار الإقصائية كمتصدر للمجموعة الأولى، بعدما كان يتذيل الترتيب بلا أي نقطة عقب مرور أول جولتين.



لكنه لم يستمر مع الأهلي سوى 21 مباراة لعبها في جميع المسابقات، حقق خلالهم الفوز في 12 مباراة، والتعادل في 6 مباريات، بينما خسر 3 مرات.



ورحل من الأهلي بعد الخروج من البطولة العربية، من دور الـ 16 أمام الوصل الإماراتي، بعد أيام قليلة من خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.

رحلة مغربية



في شهر يناير الماضي، تعاقد الرجاء مع كارتيرون خلفًا لجاريدو، وفاز مع الفريق، ببطولة كأس السوبر الأفريقية على حساب الترجي التونسي، بهدفين لهدف، قبل أن يرحل في الشهر الماضي، حيث خاض مع الفريق المغربي 23 مباراة فاز في 13 وتعادل في 6 وخسر 4.





قدرة على تحسين النتائج

كارتيرون تولى تدريب منتخب مالي ومازيمبي ووادي دجلة والنصر السعودي وفينيكس رايزينج الأمريكي والأهلي والرجاء المغربي، ومع كل هذه الفرق نجح في تحسين النتائج ومستوى الأداء، حيث نجح مع مالي في حصد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الإفريقية.



مع مازيمبي قاد الفريق الكونغولي للقب دوري أبطال إفريقيا بعدما فشل الفريق من قبل في الوصول إلى دور المجموعات، ووصل إلى نهائي كأس الكونفدرالية في أول مواسمه، لكنه خسر أمام الصفاقسي التونسي.



ومع النصر نجح في ضمان المركز الثالث للفريق والمؤهل إلى دوري أبطال آسيا، أما في وادي دجلة فقد نجح في إحداث طفرة فيما يخص أداء الفريق الذي كان ينافس على الهبوط، ليقوده إلى المركز الخامس.



مع فينيكس رايزينج، كان يعاني من استقبال العديد من الأهداف، ولكن خلال 39 مباراة حقق الفوز في 20 وخسر 8 مباريات فقط.





طريقة اللعب

يفضل المدرب الفرنسي اللعب بطريقة 4-2-3-1 ولعب بها مع معظم الفرق التي دربها، ويفضل دعم الأجنحة للأظهرة عند التراجع الدفاعي مع إغلاق المساحات في العمق، ولكن ذلك لا يعني أن أسلوبه دفاعي لكنه متزن.