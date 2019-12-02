رياضة

كارتيرون.. قدرة على تحسين النتائج وبطولات قارية

اقترب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون من تدريب فريق الزمالك خلفًا للمدرب الصربي ميتشو بعد سوء النتائج خلال الفترة الأخيرة كان اخرها الخسارة أمام مازيمبي بثلاثية نظيفة
تحرير:علي الزيني ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٨ م
كارتيرون
كارتيرون
دائما ما يعرف التحدي، منذ أن كان فتى صغيرًا يلعب لفريقه المحلي في مدينة كوت درمو الفرنسية، حتى توجه إلى القيادة الفنية للأندية، كان عقده الاحترافي الأول في بداية موسم 1992-1993، مع ستاد لافالوي الفرنسي، وأنهى مسيرته الكروية في موسم 2006-2007، وتولى تدريب فريق كان مؤقتًا.. المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي اقترب من قيادة فريق الزمالك، خلفًا للصربي ميتشو، بدأ مشواره في عام 2008، التدريبي مع كاين الفرنسي، وانتقل إلى ديجون عام 2009، وقاد الفريق إلى بطولة الدوري الممتاز.
في موسم 2012، اتجه المدرب الفرنسي، للتدريب في القارة السمراء، عبر بوابة المنتخب المالي، وحصد معهم على المركز الثالث ببطولة أمم إفريقيا 2013، التي أقيمت في جنوب إفريقيا، بعد الفوز على منتخب غانا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. وفي موسم 2013، تولى كارتيرون قيادة فريق مازيمبي الكونغولي، وتويج
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مرتضى منصور للاعبي الزمالك: لم أغضب من دعم ميتشو

عقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تعهد خلالها الجميع على بذل كل الجهد خلال الفترة المقبلة، وطي صفحة الماضي، وشدد رئيس القلعة البيضاء، على ثقته الكاملة في اللاعبين وقدرتهم على استعادة شكل وأداء الزمالك المعتاد، وتحقيق انتصار عريض على مازيمبي الكونغولي في مباراة الإياب بالقاهرة للرد على المشككين وإسعاد جمهور ناديه. واستقر مجلس إدارة الزمالك على رحيل الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد سلسلة النتائج السلبية مع الفريق الأبيض.
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ميسي يتحدث عن اللحظات الخاصة وموعد الاعتزال

علق ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، علي تتوجيه بجائزة البالون دور لعام 2019، والذي يقام على مسرح "لو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث أشار، إلي أن موعد رحيله عن المستطيل الأخضر قد اقترب . وقال ميسي عقب تسلمه الجائزة: "هذه لحظة لا يمكن وصفها أتذكر الفوز بتلك الجائزة هنا في باريس قبل 10 سنوات والآن أفوز بها مرة أخري". وأكمل البرغوث الارجنتيني: "لم أتوقف أبدا عن الحلم والاستمرار في التطور والتحسن، هذه لحظة خاصة جدا في حياتي".
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انتصارات وانكسارات في رحلة ميتشو مع الزمالك

أعلن مجلس إدارة الزمالك رحيل الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد سلسلة النتائج السلبية مع الفريق الأبيض. واستقر المجلس على إقالة «ميتشو» وإسناد مهمة تدريب الفريق خلال مران اليوم إلى عصام مرعي وأحمد عبدالرؤوف، وكان من المفترض أن يعقد مرتضى منصور رئيس النادي جلسة مع المدير الفني اليوم إلا أن ذلك لم يحدث، حيث انشغل رئيس النادي بزيارة رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور للنادي، ويعد أقرب البدلاء لخلافة ميتشو هو الفرنسي باتريس كارتيرون، على الرغم من وجود عائق بسبب تدريب الأخير لفريق الأهلي الغريم التقليدي للزمالك في وقت سابق.
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مرتضى منصور للاعبي الزمالك: لم أغضب من دعم ميتشو

عقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تعهد خلالها الجميع على بذل كل الجهد خلال الفترة المقبلة، وطي صفحة الماضي، وشدد رئيس القلعة البيضاء، على ثقته الكاملة في اللاعبين وقدرتهم على استعادة شكل وأداء الزمالك المعتاد، وتحقيق انتصار عريض على مازيمبي الكونغولي في مباراة الإياب بالقاهرة للرد على المشككين وإسعاد جمهور ناديه. واستقر مجلس إدارة الزمالك على رحيل الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد سلسلة النتائج السلبية مع الفريق الأبيض.
مرتضى منصور - ميتشو

ميتشو يرحل عن الزمالك وكارتيرون الأقرب

استقر مجلس إدارة الزمالك على رحيل الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد سلسة النتائج السلبية مع الفريق الأبيض. واستقر المجلس على إقالة «ميتشو» وإسناد مهمة تدريب الفريق اليوم إلى عصام مرعي وأحمد عبدالرؤوف، وكان من المفترض أن يعقد مرتضى منصور رئيس النادي جلسة مع المدير الفني اليوم إلا أن ذلك لم يحدث، حيث انشغل رئيس النادي بزيارة رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور للنادي، ويعد أقرب البدلاء لخلافة ميتشو هو الفرنسي باتريس كارتيون، على الرغم من وجود عائق بسبب تدريب الأخير لفريق الأهلي في وقت سابق منافس الأبيض، وغريمه التقليدي.
مرتضى منصور - ميتشو

ميتشو يصل الزمالك لحسم مصيره مع الفريق

وصل المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى مقر القلعة البيضاء، لحضور اجتماع مع مجلس الإدارة، برئاسة مرتضى منصور، من أجل حسم مصيره مع الفريق خلال الفترة المقبلة، ومن المنتظر أن يعقد رئيس الزمالك اجتماعه مع ميتشو، عقب نهاية زيارة رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور. ويناقش رئيس الزمالك، خلال الجلسة الأخطاء التي وقعت في الفترة الماضية، وتقييم المدرب الصربي ورؤيته للفترة المقبلة، وبناءً عليه سيتحدد مصيره، سواء تجديد الثقة أو رحيله.
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خالد الغندور لـ«ميتشو»: مع ألف سلامة

وجه خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، رسالة إلى المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني لفريق الزمالك، عقب الخسارة التي تعرض لها الفريق على يد مازيمبي الكونغولي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019- 2020، ليتصدر الفريق الكونغولي ترتيب المجموعة بشكل مؤقت برصيد 3 نقاط، منتظرا نتيجة المباراة الأخرى فى المجموعة بين أول أغسطس الأنجولي، وزيسكو الزامبي.
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