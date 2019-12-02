ميسي يتحدث عن اللحظات الخاصة وموعد الاعتزال

تحرير:محمد جمال ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٥ م

ميسي

علق ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، علي تتوجيه بجائزة البالون دور لعام 2019، والذي يقام على مسرح "لو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث أشار، إلي أن موعد رحيله عن المستطيل الأخضر قد اقترب . وقال ميسي عقب تسلمه الجائزة: "هذه لحظة لا يمكن وصفها أتذكر الفوز بتلك الجائزة هنا في باريس قبل 10 سنوات والآن أفوز بها مرة أخري". وأكمل البرغوث الارجنتيني: "لم أتوقف أبدا عن الحلم والاستمرار في التطور والتحسن، هذه لحظة خاصة جدا في حياتي".

وتابع خلال تصريحاته: "على الرغم من إنه أمامي عدة سنوات في اللعب لكن وقت الاعتزال يقترب وهذا صعب، كل شيء يحدث سريعا جدا، أريد الاستمتاع بكرة القدم ومع عائلتي". وأختتم ميسي تصريحاته قائلًا: "فخور للعب لفريق مثل برشلونة أحد أفضل الفرق في العالم وهذه ليست جائزة خاصة بي لكن بسبب مجهود الفريق، والجوائز



وتابع خلال تصريحاته: "على الرغم من إنه أمامي عدة سنوات في اللعب لكن وقت الاعتزال يقترب وهذا صعب، كل شيء يحدث سريعا جدا، أريد الاستمتاع بكرة القدم ومع عائلتي".



وأختتم ميسي تصريحاته قائلًا: "فخور للعب لفريق مثل برشلونة أحد أفضل الفرق في العالم وهذه ليست جائزة خاصة بي لكن بسبب مجهود الفريق، والجوائز الفردية ليست الأهم، الأهم هو تحقيق الأهداف على مستوى الفريق".



وتمكن ميسي من التتويج بالجائزة، متفوقًا على الهولندي فيرجيل فان دايك صاحب المركز الثاني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي احتل المركز الثالث، بينما جاء في الركز الرابع السنغالي ساديو ماني. وبذلك يتفوق ميسي على منافسه الرئيسي كريستيانو رونالدو الذي حقق الجائزة 5 مرات.