رياضة

ميسي يتحدث عن اللحظات الخاصة وموعد الاعتزال

تحرير:محمد جمال ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٥ م
ميسي
ميسي
علق ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، علي تتوجيه بجائزة البالون دور لعام 2019، والذي يقام على مسرح "لو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث أشار، إلي أن موعد رحيله عن المستطيل الأخضر قد اقترب . وقال ميسي عقب تسلمه الجائزة: "هذه لحظة لا يمكن وصفها أتذكر الفوز بتلك الجائزة هنا في باريس قبل 10 سنوات والآن أفوز بها مرة أخري". وأكمل البرغوث الارجنتيني: "لم أتوقف أبدا عن الحلم والاستمرار في التطور والتحسن، هذه لحظة خاصة جدا في حياتي".
وتابع خلال تصريحاته: "على الرغم من إنه أمامي عدة سنوات في اللعب لكن وقت الاعتزال يقترب وهذا صعب، كل شيء يحدث سريعا جدا، أريد الاستمتاع بكرة القدم ومع عائلتي". وأختتم ميسي تصريحاته قائلًا: "فخور للعب لفريق مثل برشلونة أحد أفضل الفرق في العالم وهذه ليست جائزة خاصة بي لكن بسبب مجهود الفريق، والجوائز
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مرتضى منصور (3)

مرتضى منصور للاعبي الزمالك: لم أغضب من دعم ميتشو

عقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تعهد خلالها الجميع على بذل كل الجهد خلال الفترة المقبلة، وطي صفحة الماضي، وشدد رئيس القلعة البيضاء، على ثقته الكاملة في اللاعبين وقدرتهم على استعادة شكل وأداء الزمالك المعتاد، وتحقيق انتصار عريض على مازيمبي الكونغولي في مباراة الإياب بالقاهرة للرد على المشككين وإسعاد جمهور ناديه. واستقر مجلس إدارة الزمالك على رحيل الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد سلسلة النتائج السلبية مع الفريق الأبيض.
كارتيرون-ومحمد يوسف (1)

كارتيرون.. قدرة على تحسين النتائج وبطولات قارية

دائما ما يعرف التحدي، منذ أن كان فتى صغيرًا يلعب لفريقه المحلي في مدينة كوت درمو الفرنسية، حتى توجه إلى القيادة الفنية للأندية، كان عقده الاحترافي الأول في بداية موسم 1992-1993، مع ستاد لافالوي الفرنسي، وأنهى مسيرته الكروية في موسم 2006-2007، وتولى تدريب فريق كان مؤقتًا.. المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي اقترب من قيادة فريق الزمالك، خلفًا للصربي ميتشو، بدأ مشواره في عام 2008، التدريبي مع كاين الفرنسي، وانتقل إلى ديجون عام 2009، وقاد الفريق إلى بطولة الدوري الممتاز.
ميتشو

انتصارات وانكسارات في رحلة ميتشو مع الزمالك

أعلن مجلس إدارة الزمالك رحيل الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد سلسلة النتائج السلبية مع الفريق الأبيض. واستقر المجلس على إقالة «ميتشو» وإسناد مهمة تدريب الفريق خلال مران اليوم إلى عصام مرعي وأحمد عبدالرؤوف، وكان من المفترض أن يعقد مرتضى منصور رئيس النادي جلسة مع المدير الفني اليوم إلا أن ذلك لم يحدث، حيث انشغل رئيس النادي بزيارة رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور للنادي، ويعد أقرب البدلاء لخلافة ميتشو هو الفرنسي باتريس كارتيرون، على الرغم من وجود عائق بسبب تدريب الأخير لفريق الأهلي الغريم التقليدي للزمالك في وقت سابق.
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ميسي‎

البالون دور.. ميسي أفضل لاعب في العالم للمرة السادسة

توج الأسطورة الأرجنتينية ليزونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني جائزة البالون دور لعام 2019، للمرة السادسة في تاريخه، والذي يقام على مسرح "لو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس، وتمكن ليونيل ميسي من التتويج بالجائزة، متفوقًا على الهولندي فيرجيل فان دايك صاحب المركز الثاني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي احتل المركز الثالث، بينما جاء في الركز الرابع السنغالي ساديو ماني. وبذلك يتفوق ميسي على منافسه الرئيسي كريستيانو رونالدو الذي حقق الجائزة 5 مرات.
ليونيل ميسي (11)

تقرير إسباني: مورديتش يسلم الكرة الذهبية لميسي

كشف تقرير صحفي إسباني أن نجم ريال مدريد لوكا مودريتش، سيكون حاضرًا حفل الكرة الذهبية الذي سيُقام مساء اليوم الإثنين، في العاصمة الفرنسية باريس. وجاء في تقرير لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن مودريتش هو من سيُسلم ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الجائزة السادسة في تاريخ البرغوث الأرجنتيني. وأضافت الصحيفة الإسبانية خلال تقريرها أن ميسي ضمن التتويج بالجائزة، التي تفصله عنها فقط ساعات قليلة، متفوقًا على غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.
ميسي

ميسي ينقذ برشلونة من السقوط أمام أتليتكو مدريد

خطف برشلونة فوزا مثيرا من نظيره أتليتكو مدريد، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ستاد واند ميترو بوليتانو، ضمن مباريات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري الإسباني (الليجا)، سجل هدف المباراة الوحيد ليونيل ميسي في الدقيقة 85 من عمر اللقاء، ليتربع على صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 31 نقطة، فيما يتجمد رصيد الأتليتي عند 25 نقطة في المركز السادس. المباراة بدأت بضغط كبير من أصحاب الأرض، وشنوا هجمات متتالية على مرمى الفريق الكتالوني، إلا أن تير شتيجن كان سدًا منيعًا لطوفات الأتليتي الذي ظل مستمرًا لمدة 30 دقيقة من المباراة.
دي يونج

دي يونج: ميسي هو الأفضل والأحق بالكرة الذهبية

علق فرانكي دي يونج خط وسط فريق برشلونة الإسباني، على مواجهة الكتالوني غدًا أمام نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، في الجولة الخامسة، من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أن المباراة مهمة للغاية، كما تحدث عن أحقية ميسي بالتتويج بالكرة الذهبية . وقال دي يونج في المؤتمر التحضيري للمباراة: "نحن نعلم أنها مواجهة مهمة للغاية، ونحن مؤهلون للفوز". وأكمل الدولي الهولندي:"لا نملك أخطاء كثيرة عالجنا معظمها، ونأمل أن نري تحسن أمكثر في مباراة الغد" .
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