ضبط 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في مصر القديمة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٢ م

تنقيب آثار_ أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنطقة مصر القديمة وبحوزتهم قطع أثرية. أكدت تحريات ومعلومات الأجهزة الأمنية المعنية قيام رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار العقاري، مدير إحدى شركات الاستشارات المالية والفنية، موجه أول بالتربية والتعليم، ميكانيكي بالاشتراك فيما بينهم في الحفر والتنقيب عن الآثار بمنطقة بطن البقرة دائرة قسم شرطة مصر القديمة، والاتجار فى القطع الأثرية، وحيازتهم لعدد من تلك القطع الآثرية، متخذين من مسكن الأول مقراً للاتجار في الآثار.

وتم استهداف المتهمين وضبطهم وجارٍ ضبط المتهم الرابع، حيث قام الأول بالإرشاد عن مكان الحفر، وتبين وجود حفرة مستطيلة الشكل. تم العثور على خزينة حديدية كبيرة الحجم مغلفة ومبالغ مالية قدرها (500 ريال سعودى، 100 دولار أمريكى، 288 ألف جنيه مصري) بحيازة المتهم الأول. وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بقيامهم بالحفر