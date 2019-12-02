رياضة

مرتضى منصور للاعبي الزمالك: لم أغضب من دعم ميتشو

تحرير:علي الزيني ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٥ م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
عقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تعهد خلالها الجميع على بذل كل الجهد خلال الفترة المقبلة، وطي صفحة الماضي، وشدد رئيس القلعة البيضاء، على ثقته الكاملة في اللاعبين وقدرتهم على استعادة شكل وأداء الزمالك المعتاد، وتحقيق انتصار عريض على مازيمبي الكونغولي في مباراة الإياب بالقاهرة للرد على المشككين وإسعاد جمهور ناديه. واستقر مجلس إدارة الزمالك على رحيل الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد سلسلة النتائج السلبية مع الفريق الأبيض.
وتحدث رئيس الزمالك في مقطع نشره على قناته عبر موقع التواصل الإجتماعي "يوتيوب"، قائلًا:"لم أغضب من دعم اللاعبين لميتشو، لكني حزنت من توقيت نشر بوست على صفحاتهم على مواقع التواصل الإجتماعي". وواصل:"الخسارة من مازيمبي ليست نهاية العالم، على مسؤوليتي سنلعب نهائي دوري الأبطال، كما فعلنا ذلك في بطولة الكونفيدرالية،
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ميسي يتحدث عن اللحظات الخاصة وموعد الاعتزال

علق ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، علي تتوجيه بجائزة البالون دور لعام 2019، والذي يقام على مسرح "لو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث أشار، إلي أن موعد رحيله عن المستطيل الأخضر قد اقترب . وقال ميسي عقب تسلمه الجائزة: "هذه لحظة لا يمكن وصفها أتذكر الفوز بتلك الجائزة هنا في باريس قبل 10 سنوات والآن أفوز بها مرة أخري". وأكمل البرغوث الارجنتيني: "لم أتوقف أبدا عن الحلم والاستمرار في التطور والتحسن، هذه لحظة خاصة جدا في حياتي".
كارتيرون-ومحمد يوسف (1)

كارتيرون.. قدرة على تحسين النتائج وبطولات قارية

دائما ما يعرف التحدي، منذ أن كان فتى صغيرًا يلعب لفريقه المحلي في مدينة كوت درمو الفرنسية، حتى توجه إلى القيادة الفنية للأندية، كان عقده الاحترافي الأول في بداية موسم 1992-1993، مع ستاد لافالوي الفرنسي، وأنهى مسيرته الكروية في موسم 2006-2007، وتولى تدريب فريق كان مؤقتًا.. المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي اقترب من قيادة فريق الزمالك، خلفًا للصربي ميتشو، بدأ مشواره في عام 2008، التدريبي مع كاين الفرنسي، وانتقل إلى ديجون عام 2009، وقاد الفريق إلى بطولة الدوري الممتاز.
ميتشو

انتصارات وانكسارات في رحلة ميتشو مع الزمالك

أعلن مجلس إدارة الزمالك رحيل الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد سلسلة النتائج السلبية مع الفريق الأبيض. واستقر المجلس على إقالة «ميتشو» وإسناد مهمة تدريب الفريق خلال مران اليوم إلى عصام مرعي وأحمد عبدالرؤوف، وكان من المفترض أن يعقد مرتضى منصور رئيس النادي جلسة مع المدير الفني اليوم إلا أن ذلك لم يحدث، حيث انشغل رئيس النادي بزيارة رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور للنادي، ويعد أقرب البدلاء لخلافة ميتشو هو الفرنسي باتريس كارتيرون، على الرغم من وجود عائق بسبب تدريب الأخير لفريق الأهلي الغريم التقليدي للزمالك في وقت سابق.
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كارتيرون-ومحمد يوسف (1)

كارتيرون.. قدرة على تحسين النتائج وبطولات قارية

دائما ما يعرف التحدي، منذ أن كان فتى صغيرًا يلعب لفريقه المحلي في مدينة كوت درمو الفرنسية، حتى توجه إلى القيادة الفنية للأندية، كان عقده الاحترافي الأول في بداية موسم 1992-1993، مع ستاد لافالوي الفرنسي، وأنهى مسيرته الكروية في موسم 2006-2007، وتولى تدريب فريق كان مؤقتًا.. المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي اقترب من قيادة فريق الزمالك، خلفًا للصربي ميتشو، بدأ مشواره في عام 2008، التدريبي مع كاين الفرنسي، وانتقل إلى ديجون عام 2009، وقاد الفريق إلى بطولة الدوري الممتاز.
مرتضى منصور - ميتشو

ميتشو يرحل عن الزمالك وكارتيرون الأقرب

استقر مجلس إدارة الزمالك على رحيل الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد سلسة النتائج السلبية مع الفريق الأبيض. واستقر المجلس على إقالة «ميتشو» وإسناد مهمة تدريب الفريق اليوم إلى عصام مرعي وأحمد عبدالرؤوف، وكان من المفترض أن يعقد مرتضى منصور رئيس النادي جلسة مع المدير الفني اليوم إلا أن ذلك لم يحدث، حيث انشغل رئيس النادي بزيارة رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور للنادي، ويعد أقرب البدلاء لخلافة ميتشو هو الفرنسي باتريس كارتيون، على الرغم من وجود عائق بسبب تدريب الأخير لفريق الأهلي في وقت سابق منافس الأبيض، وغريمه التقليدي.
خالد-الغندور (1)

أول تعليق من خالد الغندور على هجوم رئيس الزمالك

كشف خالد الغندور، نجم الزمالك السابق ومقدم البرامج الرياضية، حقيقة التصريحات التي أدلى بها مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر القلعة البيضاء بميت عقبة. جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "الحمد لله، أنا مضيت في قناة نادي الزمالك من قبل ماتش إنبي، والمفروض كان تصوير البرومو اليوم، والقناة خلال أسابيع". وكان مرتضى منصور قال إن الغندور اعترض على راتبه في قناة الزمالك، ورفض الظهور الأسبوع الماضي في قناة الحدث إلى حين الاتفاق على الراتب الذي سيتقاضاه في قناة الزمالك.
الزمالك- والاتحاد‎ (2)

مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة إنبي

أعلن المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة نظيره إنبي، في السابعة والنصف من مساء غد الإثنين على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة السادسة في منافسات بطولة الدوري الممتاز، وشهدت القائمة تواجد مصطفى محمد بعد أيام من تتويجه بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا مع منتخب مصر الأولمبي، وحصده جائزة هداف البطولة، كما شهدت غياب طارق حامد بسبب آلام في الظهر، وعبدالله جمعة غاب عن التدريبات الأخيرة بإذن من الجهاز الفني لظروف خاصة.
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