مرتضى منصور للاعبي الزمالك: لم أغضب من دعم ميتشو

تحرير:علي الزيني ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٥ م

مرتضى منصور

عقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تعهد خلالها الجميع على بذل كل الجهد خلال الفترة المقبلة، وطي صفحة الماضي، وشدد رئيس القلعة البيضاء، على ثقته الكاملة في اللاعبين وقدرتهم على استعادة شكل وأداء الزمالك المعتاد، وتحقيق انتصار عريض على مازيمبي الكونغولي في مباراة الإياب بالقاهرة للرد على المشككين وإسعاد جمهور ناديه. واستقر مجلس إدارة الزمالك على رحيل الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد سلسلة النتائج السلبية مع الفريق الأبيض.

وتحدث رئيس الزمالك في مقطع نشره على قناته عبر موقع التواصل الإجتماعي "يوتيوب"، قائلًا:"لم أغضب من دعم اللاعبين لميتشو، لكني حزنت من توقيت نشر بوست على صفحاتهم على مواقع التواصل الإجتماعي". وواصل:"الخسارة من مازيمبي ليست نهاية العالم، على مسؤوليتي سنلعب نهائي دوري الأبطال، كما فعلنا ذلك في بطولة الكونفيدرالية،