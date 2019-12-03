سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٦ ص

سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.06 جنيه، ونحو 16.16 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في بنك الكويت الوطني ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الأسكندرية، والبنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي، وبنك بلوم، والمصرف العربي الدولي نحو 16.16 جنيه للبيع، و16.06 جنيه للشراء.فيما سجل سعر الدولار في كل من بنك التعمير والإسكان، وبنك مصر إيران، والمصرف المتحد، وبنك سئيب، والبنك الأهلي الكويتي نحو 16.17 جنيه