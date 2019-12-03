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الأرصاد: اليوم ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ ص
طقس معتدل - صورة أرشيفية
طقس معتدل - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للدفء شمالا حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 16 23شبين الكوم 15 22طنطا 14 22دمنهور 15 22الإسكندرية 17 22بلطيم 15 22مطروح 16 21السلوم 13 21سيوة 11 21 بورسعيد 17 21دمياط 16 22الزقازيق 16 23الإسماعيلية 14 23السويس 14 23العريش 12 22رفح 11 21رأس سدر 17 23نخل 10 20نويبع 19 22طابا 15 21كاترين
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السيسي: مفيش خطر على مصر إلا من داخلها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاحه عدد من المشروعات بدمياط: "كنت أتمنى أن نبلغ الناس بالبناء والتخطيط، والبناء العشوائي في الدولة المصرية تكلفته أكبر علينا في تصويبه وإصلاحه من أن نقوم بعمل تخطيط مستقر ونبنيه بشكل متكامل، لو قمت بعمل خط ضغط عالي محمل على أبراج له تكلفته غير تكلفة وضع الكابلات الأرضية، وإذا كنت فاكر الرقم اللى بتخانق عليه مع وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، الدكتور شاكر عايز 25 أو 30 مليون جنيه في الكيلو وأكثر، 30 مليون جنيه يا دكتور مش كده ولا أكثر (الدكتور شاكر: أكثر، يعني 10 أضعاف الحاجة)".
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السيسي يفتتح 3 مشروعات بـ«الفيديو كونفرانس»

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، 3 مشروعات في محافظة دمياط عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، وهي: مركز التعليم المدني بدمياط، وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية: محمود أبو زهرة مدير مديرية الشباب والرياضة في محافظة دمياط، وخالد طاهر مدير المركز التعليمي المدني بدمياط الجديدة، ومحطة محولات كهرباء مدينة الأثاث في محافظة دمياط، وأزاح الستار محمد جمال حسنين رئيس قطاع المشروعات منطقة كهرباء الدلتا، وعبده محمد الصياد كبير مهندسين بالإدارة العامة لشبكات دمياط.
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وزير الكهرباء يرد على شكوى قراءة العداد

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، خلال حفل افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية بمحافظة دمياط، اليوم الثلاثاء، إن هناك شكوى من قراءات عدادات الكهرباء وتحصيلها، مضيفا: "وضعنا مجموعة الإجراءات من بينها العمل بعدادات مسبوقة الدفع، وأيضا أقمنا مشروعا تجريبيا للعدادات الذكية وبرنامجا للقراءات موحد، وقبل بداية تنفيذ الخطة كانت عدد العدادات مسبوقة الدفع يبلغ نحو نصف مليون عداد، واليوم لدينا 8.4 مليون عداد ونستهدف في نهاية العام 9.1 مليون عداد".
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نائب وزير التعليم: ترقية 350 ألف مدرس في 2020

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، في تصريح خاص لـ"التحرير"، إن عام 2020، سيشهد ترقية 350 ألف معلم ممن مر عليهم 5سنوات في العمل إلى الدرجات العليا، ومن المقرر ان يتم غلق تسجيل بيانات المعلمين الذين مر عليهم 5 سنوات عمل عبر موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين الإلكتروني بعد يومين، مضيفا أن الاكاديمية المهنية للمعلمين ستعقد تدريبات للمعلمين المقرر ترقيتهم خلال شهر يناير، حتى يتثنى لهم الترقي والحصول على شهادة الصلاحية.
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طقس-بارد (2)

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف في درجات الحرارة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس مائل للدفء شمالا مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد مع فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر المتوسط؛ ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين.
طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

الأرصاد: طقس اليوم دافئ على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس دافئ على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشرقية، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتكون كثيفة على بعض المناطق، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر.
طقس-بارد (2)

الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارا بارد ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية والبحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية شرقا، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.
امطار- غزيرة- في -محافظة -المنوفية (2)

شبورة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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