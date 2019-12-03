الأهلي في نزهة أمام بني سويف في الكأس

٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ ص

الأهلي

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء النادي الأهلي أمام بني سويف، ضمن مواجهات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد عباس قابيل، ويعاونه الثنائي شريف التباع وعمر فتحى، بينما سيكون أحمد العدوي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

بني سويف بدأ مشواره في بطولة الكأس هذا الموسم بالفوز على سوهاج (2-1) بفضل ركلات الترجيح، بعد إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بهدف لكل فريق.ثم واجه بني سويف في الدور التمهيدي الثاني، فريق المنيا، وفاز بني سويف على المنيا برباعية نظيفة، ثم واجه في الدور التمهيدي الثالث عرب الرمل وتغلب عليه بأربعة