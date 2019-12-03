الضرائب تتصالح في 1310 ملفات بـ508 ملايين جنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ ص

عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب

أكد عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، أنه في اطار حرص وزارة المالية على المحافظة على حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم وتنفيذا لتعليمات وزير المالية باستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة بما يسهم في التنفيذ الأمثل لبرامج، وخطط الحكومة خاصة ما يتعلق بالإصلاحات الضريبية، ولأن التهرب الضريبي يؤثر على الاقتصاد كما أن الدوله تصرف جزءً كبيراً من ميزانيتها على الدعم والمشروعات التنموية مما يتطلب زيادة الحصيلة وحتى لا يزيد عجز الموازنة، فإن مصلحة الضرائب تعمل جاهده للحد من حالات التهرب الضريبي، والحفاظ على أموال الخزانه العامة.

وقال حسين، إن مصلحة الضرائب لن تتوان عن متابعة وملاحقة كل من لم يلتزم بسداد مستحقات الدولة وتطبيق احكام القانون حيث ان التهرب الضريبي جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة وفقا لأحكام القانون.ومن جانبه أوضح سيد عبدالجواد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبي بضرائب الدخل، أنه خلال التسعة أشهر