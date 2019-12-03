تعرف على تشكيل الأهلى المتوقع أمام بني سويف

٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ ص

الأهلي

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء النادي الأهلي أمام بني سويف، ضمن مواجهات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد عباس قابيل، ويعاونه الثنائي شريف التباع وعمر فتحى، بينما سيكون أحمد العدوي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

وفيما يلي تشكيل الأهلي المتوقع:- حراسة المرمى: شريف إكرامي.- خط الدفاع: أحمد فتحي – ياسر إبراهيم – سعد سمير – محمود وحيد.- خط الوسط: حسام عاشور – أليو ديانج – عمار حمدي – جيرالدو دا كوستا – وليد أزارو.- خط الهجوم: مروان محسن.بني سويف بدأ مشواره في بطولة الكأس هذا الموسم بالفوز على سوهاج (2-1) بفضل ركلات