رياضة

تعرف على تشكيل الأهلى المتوقع أمام بني سويف

٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ ص
الأهلي
الأهلي
يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء النادي الأهلي أمام بني سويف، ضمن مواجهات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد عباس قابيل، ويعاونه الثنائي شريف التباع وعمر فتحى، بينما سيكون أحمد العدوي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
وفيما يلي تشكيل الأهلي المتوقع:- حراسة المرمى: شريف إكرامي.- خط الدفاع: أحمد فتحي – ياسر إبراهيم – سعد سمير – محمود وحيد.- خط الوسط: حسام عاشور – أليو ديانج – عمار حمدي – جيرالدو دا كوستا – وليد أزارو.- خط الهجوم: مروان محسن.بني سويف بدأ مشواره في بطولة الكأس هذا الموسم بالفوز على سوهاج (2-1) بفضل ركلات
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شوقي غريب (1)

غريب: يجب تقنين خروج لاعبي المنتخب الأوليمبي لأوروبا

قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي، إنه يعلم بوجود اهتمام من أندية أوروبية كبرى بضم رمضان صبحي نجم النادي الأهلي المعار من صفوف هيدرسفيلد تاوني الإنجليزي، بعد متابعته في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والتي توج بها الفراعنة للمرة الأول في تاريخهم. وأضاف غريب في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء: "رمضان صبحي على رادار أندية أوروبية مميزة تابعته في البطولة التي فاز بلقب أفضل لاعب بها، وهذه البطولة ستكون نقطة تحول في مشوار رمضان، بعد تجربته الأولى في إنجلترا".
رونالدو وساري

يوفنتوس ينفي شائعات رحيل رونالدو هذا الموسم

أشار فابيو باراتيسي، المدير الرياضي لفريق يوفنتوس الإيطالي، إلى رغبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في البقاء، في صفوف السيدة العجوز الموسم المقبل، وذلك على الرغم من التقارير التي انتشرت مؤخرًا والتي تفيد رغبة الدون في الرحيل عن البيانكونيري بنهاية الموسم الجاري، وقال باراتيسي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "أنا أبتسم لأن هناك مشكلات أخرى، رونالدو أراد الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لأنه شخص طموح ويريد أن يُظهر أنه الأفضل هنا".
رونالدو

رونالدو يشيد بصعوبة الدوري الإيطالي

تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن الأجواء التي عاصرها في الدوري الإيطالي، في موسمه الأول مع يوفنتوس العام الماضي، بعد انتقاله إلى السيدة العجوز في صيف 2018 قادمًا من صفوف ريال مدريد الإسباني، وكان كريستيانو قد حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي عن الموسم الماضي أمس، بعد أن قاد يوفنتوس لحصد لقب الكالتشيو للمرة الثامنة على التوالي، ليتغيب بالتالي عن الحضور عن حفل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، لتقديم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، والذي توج بها غريمه ليونيل ميسي للمرة السادسة في تاريخه.
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الاهلى- والجونة (6)

الأهلي في نزهة أمام بني سويف في الكأس

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء النادي الأهلي أمام بني سويف، ضمن مواجهات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد عباس قابيل، ويعاونه الثنائي شريف التباع وعمر فتحى، بينما سيكون أحمد العدوي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
مران- الأهلي (7)

مران الأهلي.. نزلة برد تبعد سليمان وغياب جمعة وهاني

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة بني سويف المقرر لها غدًا في كأس مصر، بدأ المران بعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق جلسة فنية مع اللاعبين تحدث خلالها عن أهمية التركيز في المرحلة المُقبلة والتركيز على مباراة الغد، ويجب على اللاعبين إثبات ذاتهم. وخضع اللاعبون تدريبات بدنية تحت قيادة توماس بينجللي، مخطط أحمال الفريق، لمدة 30 دقيقة، شملت تدريبات لرفع اللياقة البدنية.
بني سويف

رسميًّا.. بني سويف يخوض مباراته مع الأهلي في كأس مصر

أعلن محمد الواضح، المشرف على الكرة بنادي بنى سويف، خوض الفريق مباراته مع الأهلي، المقرر لها غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الدور الـ32 لكأس مصر، وقال الواضح في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن مجلس إدارة النادي برئاسة علي سليم قرر بشكل رسمي خوض المباراة، بعد أن تواصل مع مسؤولي اتحاد الكرة، خلال الـ24 ساعة الماضية، والأمر تم حله بشكل رسمي. وكان مجلس إدارة بني سويف برئاسة علي سليم، يرغب في الحصول على حقوق البث من الشركة الراعية، وتمسك بحضور جماهير بني سويف في المباراة بشكل طبيعي.
الإسماعيلي (2)

الإسماعيلي ضيفًا ثقيلآ على الاتحاد في الدوري

يحتضن استاد حرس الحدود (المكس)، اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الاتحاد السكندري أمام الإسماعيلي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد الحنفي، ويعاونه الثنائي سمير جمال ومصطفى حسين، بينما سيكون شريف حسن حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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