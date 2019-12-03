السيسي يفتتح أكبر مدينة أثاث بالشرق الأوسط (بث مباشر)

٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، إلى محافظة دمياط ليشهد حفل افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة دمياط، بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. ومن المقرر أن يفتتح الرئيس مدينة دمياط للأثاث وهي أكبر مدينة أثاث بالشرق الأوسط، وتضم 1375 مصنعا للأثاث وأكاديمية عالمية للتصميم والتدريب ومجمعات مطاعم ومعارض ومركز مؤتمرات، وتهدف إلى دعم وتطوير وتوطين صناعة الأثاث بدمياط، وإدخال التقنيات والتكنولوجيا الإيطالية الحديثة على هذه الصناعة.

كما يفتتح السيسي بجانب متعددة الأغراض بميناء دمياط، وعدد من الوحدات السكنية بمدينة دمياط الجديدة، ومركزا للتعليم المدني، وفندق منطقة اللسان، الذي يعتبر أول فندق 5 نجوم بمنطقة محافظات الدلتا.يذكر أن الرئيس، افتتح أول من أمس الأحد، الدورة 23 لمؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كايرو