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السيسي يفتتح أكبر مدينة أثاث بالشرق الأوسط (بث مباشر)

٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، إلى محافظة دمياط ليشهد حفل افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة دمياط، بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. ومن المقرر أن يفتتح الرئيس مدينة دمياط للأثاث وهي أكبر مدينة أثاث بالشرق الأوسط، وتضم 1375 مصنعا للأثاث وأكاديمية عالمية للتصميم والتدريب ومجمعات مطاعم ومعارض ومركز مؤتمرات، وتهدف إلى دعم وتطوير وتوطين صناعة الأثاث بدمياط، وإدخال التقنيات والتكنولوجيا الإيطالية الحديثة على هذه الصناعة.
كما يفتتح السيسي بجانب متعددة الأغراض بميناء دمياط، وعدد من الوحدات السكنية بمدينة دمياط الجديدة، ومركزا للتعليم المدني، وفندق منطقة اللسان، الذي يعتبر أول فندق 5 نجوم بمنطقة محافظات الدلتا.يذكر أن الرئيس، افتتح أول من أمس الأحد، الدورة 23 لمؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كايرو
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السيسي: مفيش خطر على مصر إلا من داخلها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاحه عدد من المشروعات بدمياط: "كنت أتمنى أن نبلغ الناس بالبناء والتخطيط، والبناء العشوائي في الدولة المصرية تكلفته أكبر علينا في تصويبه وإصلاحه من أن نقوم بعمل تخطيط مستقر ونبنيه بشكل متكامل، لو قمت بعمل خط ضغط عالي محمل على أبراج له تكلفته غير تكلفة وضع الكابلات الأرضية، وإذا كنت فاكر الرقم اللى بتخانق عليه مع وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، الدكتور شاكر عايز 25 أو 30 مليون جنيه في الكيلو وأكثر، 30 مليون جنيه يا دكتور مش كده ولا أكثر (الدكتور شاكر: أكثر، يعني 10 أضعاف الحاجة)".
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السيسي يفتتح 3 مشروعات بـ«الفيديو كونفرانس»

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، 3 مشروعات في محافظة دمياط عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، وهي: مركز التعليم المدني بدمياط، وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية: محمود أبو زهرة مدير مديرية الشباب والرياضة في محافظة دمياط، وخالد طاهر مدير المركز التعليمي المدني بدمياط الجديدة، ومحطة محولات كهرباء مدينة الأثاث في محافظة دمياط، وأزاح الستار محمد جمال حسنين رئيس قطاع المشروعات منطقة كهرباء الدلتا، وعبده محمد الصياد كبير مهندسين بالإدارة العامة لشبكات دمياط.
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وزير الكهرباء يرد على شكوى قراءة العداد

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، خلال حفل افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية بمحافظة دمياط، اليوم الثلاثاء، إن هناك شكوى من قراءات عدادات الكهرباء وتحصيلها، مضيفا: "وضعنا مجموعة الإجراءات من بينها العمل بعدادات مسبوقة الدفع، وأيضا أقمنا مشروعا تجريبيا للعدادات الذكية وبرنامجا للقراءات موحد، وقبل بداية تنفيذ الخطة كانت عدد العدادات مسبوقة الدفع يبلغ نحو نصف مليون عداد، واليوم لدينا 8.4 مليون عداد ونستهدف في نهاية العام 9.1 مليون عداد".
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نائب وزير التعليم: ترقية 350 ألف مدرس في 2020

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، في تصريح خاص لـ"التحرير"، إن عام 2020، سيشهد ترقية 350 ألف معلم ممن مر عليهم 5سنوات في العمل إلى الدرجات العليا، ومن المقرر ان يتم غلق تسجيل بيانات المعلمين الذين مر عليهم 5 سنوات عمل عبر موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين الإلكتروني بعد يومين، مضيفا أن الاكاديمية المهنية للمعلمين ستعقد تدريبات للمعلمين المقرر ترقيتهم خلال شهر يناير، حتى يتثنى لهم الترقي والحصول على شهادة الصلاحية.
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تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره المجري

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه ورئيس المجر اتفقا على تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية ومواصلة التشاور وتنسيق مواقف البلدين تجاه كافة القضايا في المحافل الدولية، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده ونظيره المجرى يانوش أدير، عقب مباحثاتهما اليوم بقصر الاتحادية, ورحب السيسي بزيارة الرئيس المجري والوفد المرافق له، مشيرا إلى أن تلك الزيارة تمثل خطوة هامة لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين مصر والمجر، وأن زيارة رئيس المجر تعد امتدادا للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين.
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رئيس المجر: لا يمكن مكافحة الإرهاب بدون جهود مصر

أكد رئيس المجر يانوش أدير، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب انتهاء مباحثاتهما بقصر الاتحادية، اليوم الخميس، أن مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية لا يمكن أن تنجح بدون جهود مصر، وأنه لا يمكن وقف الهجرة غير الشرعية إلى القارة الأوروبية بدون مساعدة مصر، قائلا إن المباحثات ركزت على قضايا مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية واستخدامات المياه، مشددًا على أن نجاح مصر في مكافحة الإرهاب يصب في صالح القارة الأوروبية.
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بدء المباحثات الرسمية بين السيسي ونظيره المجري

بدأت، صباح اليوم الخميس، بقصر الاتحادية المباحثات الرسمية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية المجر يانوش أدير، ومن المتوقع أن تركز المباحثات على سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسوف يعقد الزعيمان مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء مباحثاتهما الرسمية. وكان السيسي قد التقى رئيس جمهورية المجر، في شهر سبتمبر الماضي، بمدينة نيويورك وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
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السيسي يشيد بالطفرة النوعية في العلاقات المصرية الألمانية

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه، اليوم الأربعاء، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في دار المستشارية في العاصمة الألمانية برلين، بالطفرة النوعية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات، مؤكدا تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، معربا عن تقديره للقاء ميركل، وتطلعه لمزيد من انخراط ألمانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات.
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