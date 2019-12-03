تقرير: الاحتلال يكلف فلسطين 2.5 مليار دولار سنويا

٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص

قوات الاحتلال - صورة أرشيفية

كشف تقرير للأمم المتحدة، أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية يكلف ما لا يقل عن 2.5 مليار دولار للشعب الفلسطيني، ولو تم استثمار هذه المبالغ في الاقتصاد الفلسطيني لوفرت مليوني فرصة عمل على مدار 18 عاما. وقدرت الأمم المتحدة التكلفة الإجمالية التي تكبدها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي في الفترة ما بين عامي 2000 - 2017 بحوالي 47.7 مليار دولار أميركي، بمعدل 2.5 مليار دولار سنويا، جاء ذلك خلال جلسة حوارية بين خبراء اقتصاديين فلسطينيين في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية (ماس) في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

ويشمل المبلغ، بحسب تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، خسائر الإيرادات العامة في الفترة المذكورة والفوائد المتراكمة عليها والتي تقدر بحوالي 28.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 6.6 مليار دولار هي قيمة التسرب في ميزانية السلطة الفلسطينية، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "دويتشه فيله".وبحسب