محاكمة متسلل إسرائيلي رسالة أردنية لسياسات الاحتلال

محاكمة أول إسرائيلي بالأردن تأتي في ظل العلاقات بين عمان وتل أبيب المتوترة، خاصة بعد زيادة الجدل مع التجاذب إثر قرار عدم تمديد عقد استئجار إسرائيل لمزارع الباقورة والغمر
شهد الأردن محاكمة تاريخية هي الأولى منذ اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة عام 1994 "وادي عربة"، حيث بدأت أمس الإثنين، أولى جلسات محاكمة الإسرائيلي "كونستانتين كوتوف"، الذي تسلل إلى الأراضي الأردنية بتاريخ 29 أكتوبر الماضي، كما أسندت محكمة أمن الدولة الأردنية تهمة حيازة مواد مخدرة، والتهمة الثانية دخول الأراضي الأردنية بطريقة غير شرعية.
كوتوف وصل الحدود برفقة صديقه في مركبة خاصة، ووقفا بقرب الحدود الأردنية الإسرائيلية وتابع السير وحده مشيًا على الأقدام، واجتاز الحدود.
وبعد دخوله الأردن، أوقفه عدد من أفراد القوات المسلحة الأردنية، وألقي القبض عليه وعثروا بحوزته على مبلغ مالي وسيجارة "ماريجوانا".
الجلسة التي تم تأجيلها إلى اليوم خلت من أي محامٍ للدفاع عن المتهم الإسرائيلي، وتم تأجيل المحاكمة ليوم غد الثلاثاء ودعوة شهود النيابة للاستماع إلى أقوالهم.
محكمة أمن الدولة
وبعد دخوله الأردن، أوقفه عدد من أفراد القوات المسلحة الأردنية، وألقي القبض عليه وعثروا بحوزته على مبلغ مالي وسيجارة "ماريجوانا".
الجلسة التي تم تأجيلها إلى اليوم خلت من أي محامٍ للدفاع عن المتهم الإسرائيلي، وتم تأجيل المحاكمة ليوم غد الثلاثاء ودعوة شهود النيابة للاستماع إلى أقوالهم.
محكمة أمن الدولة الأردنية تابعت الإجراءات مع المتسلل الإسرائيلي وفق مقتضيات القانون، فتليت عليه حقوقه وأبلغ بأن المحكمة ستعين له محاميا وتم إحضار مترجم يقرأ لائحة الظن والاتهام له، وفي قاعة المحكمة بدا الرجل متماسكا وواعيا ويجيب بسلاسة عن أسئلة القضاة وتم التعامل معه باحترام خلال فترة توقيفه.
اعتراف ضمني
المتسلل كونستانتين كوتوف (35 عاما) يعتبر أول إسرائيلي يحاكم علنا في الأردن فقط.
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وشهدت المحاكمة طرافة عندما أبلغ المتهم المحكمة بأنه غير مذنب بتهمة إحضار وتعاطي المخدرات، وأنه يقر بتهمته الثانية وهي دخول أراضي المملكة بصورة غير شرعية، إلا أن رئيس محكمة أمن الدولة أبلغ المتهم الإسرائيلي، بأنه سيطبق عليه القانون الأردني وليس قانون بلده.
كوتوف، فاجأ الإعلاميين والمراقبين بعبارته التي قال فيها: "لم أكن أعلم بأن المخدرات ممنوعة في الأردن".
ورغم اعترافه بحيازة المخدرات، فإنه رفض الإقرار بذنبه بتهمة المخدرات لكنه وبصورة غريبة وهو ينفي علمه بمنع المخدرات في المملكة قدم دليلا خلافا لرواية عائلته وحكومته على أنه تقصد التسلل إلى الأردن بطريقة غير شرعية عندما أقر بذنبه في هذا السياق.
لم تظهر في القضية أي تهمة لها علاقة بعملية أمنية ولم يظهر أي حديث عن سلاح بحوزة الإسرائيلي أثناء تسلله.
وحظي المتسلل نفسه باهتمام الإعلام المحلي بعدما أصرت السلطات على محاكمته وبصورة علنية ورفضت خلافا للعادة إعادته أو تسليمه إلى دولة الاحتلال.
محاكمة فارقة
محاكمة أول إسرائيلي على الأراضي الأردنية، هو أمر فارق في العلاقات الأردنية الإسرائيلية، خاصة أنها تأتي في ظل العلاقات بين عمان وتل أبيب المتوترة للغاية، خاصة بعد زيادة الجدل مع التجاذب إثر قرار الملك عبد الله الثاني عدم تمديد عقد استئجار إسرائيل لمزارع الباقورة والغمر لعام إضافي.
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كما زاد النقاش في التجاذب والخلاف في ظل ما يجادل به الإعلام الإسرائيلي عن مناورات عسكرية باسم "سيوف الكرامة" نفذها الجيش الأردني مؤخرا وتضمنت سيناريو محتملا للتصدي لهجوم إسرائيلي أو غزو.
ولوحظ بأن هذه المحكمة النادرة تخالف مألوف العلاقات بين الأردن وإسرائيل، وأصبحت مثارا للمناكفة السياسية حيث قررت الحكومة الأردنية عدم الإفراج عن الشاب المتسلل، رغم إفراج إسرائيل عن أسيرين أردنيين.
المحلل السياسي سميح المعايطة يرى أنه رغم كون المحاكمة إجراء قانونيا وقضائيا، فإنها تحمل رسالة سياسية أردنية واضحة نتيجة للسياسات الإسرائيلية تجاه الملف الفلسطيني وعملية السلام والمقدسات.
وأضاف المعايطة أن "معاهدة السلام ليست كتابا مقدسا أو قيدا على الأردن بل وسيلة لخدمة المصالح الأردنية وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية حقيقية"، مشيرا إلى أن التعامل بحزم هو "عنوان العلاقة الأردنية مع حكومات الاحتلال التي تمارس التطرف بأنواعه وتدير ظهرها للحق العربي، وإنقاذ العلاقة الثنائية المتدهورة بين الطرفين هي مسؤولية إسرائيل من خلال تغيير سياستها ووقف تطرفها".
رسالة من الأسرى
وفي إطار المحاكمة، وجه الأسرى الأردنيون في سجون الاحتلال، رسالة لكل من الحكومة والشعب الأردني، بضرورة إيلاء قضيتهم الاهتمام الكافي.
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وطالب الأسرى في رسالته لهم نشرتها لجنة أهالي الأسرى والمفقودين الاردنيين، باستخدام المتسلل الإسرائيلي الموقوف بالأردن ويحاكم أمام محكمة أمن الدولة بعملية تبادل مع الاحتلال.
وجاء في رسالة الأسرى "نحن الأسرى الأردنيون القابعون في سجون الاحتلال الصهيوني نتوجه إليكم يا كرام برسالتنا الخاصة ونحن نعيش ظروفا إنسانية صعبة في ظل الهجمة الشرسة علينا من قبل السجان الصهيوني الحاقد بعد الإنجاز الأردني الذي أرغم الاحتلال المتعجرف على الإفراج عن الأسيرين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي".
وسبق أن طالب النائب الأردني خليل عطية من الحكومة بعدم الإفراج عن الإسرائيلي الذي تسلل إلى الأراضي الأردنية بطريقة غير شرعية.
وقال عطية: أطالب الحكومة بعدم الإفراج عن الإسرائيلي المتسلل إلا بعد الإفراج عن الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال سواء المحكومين أو الموقوفين إداريا.
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وشدد عطية على أن قيام إسرائيلي بالتسلل إلى الأردن، هو خرق للقانون لذلك على الحكومة التشدد في التعامل مع قضية المتسلل ومبادلته بجميع الأسرى الأردنيين.