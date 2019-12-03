محاكمة متسلل إسرائيلي رسالة أردنية لسياسات الاحتلال

محاكمة أول إسرائيلي بالأردن تأتي في ظل العلاقات بين عمان وتل أبيب المتوترة، خاصة بعد زيادة الجدل مع التجاذب إثر قرار عدم تمديد عقد استئجار إسرائيل لمزارع الباقورة والغمر

تحرير:وفاء بسيوني ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص

الأراضي الاردنية

شهد الأردن محاكمة تاريخية هي الأولى منذ اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة عام 1994 "وادي عربة"، حيث بدأت أمس الإثنين، أولى جلسات محاكمة الإسرائيلي "كونستانتين كوتوف"، الذي تسلل إلى الأراضي الأردنية بتاريخ 29 أكتوبر الماضي، كما أسندت محكمة أمن الدولة الأردنية تهمة حيازة مواد مخدرة، والتهمة الثانية دخول الأراضي الأردنية بطريقة غير شرعية. كوتوف وصل الحدود برفقة صديقه في مركبة خاصة، ووقفا بقرب الحدود الأردنية الإسرائيلية وتابع السير وحده مشيًا على الأقدام، واجتاز الحدود.

وبعد دخوله الأردن، أوقفه عدد من أفراد القوات المسلحة الأردنية، وألقي القبض عليه وعثروا بحوزته على مبلغ مالي وسيجارة "ماريجوانا". الجلسة التي تم تأجيلها إلى اليوم خلت من أي محامٍ للدفاع عن المتهم الإسرائيلي، وتم تأجيل المحاكمة ليوم غد الثلاثاء ودعوة شهود النيابة للاستماع إلى أقوالهم. محكمة أمن الدولة