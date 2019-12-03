السيسي يفتتح مشروعي الإسكان وفندق اللسان بدمياط

٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مشروعين عبر تقنية (الفيديو كونفرس) في محافظة دمياط، وهما: مشروع الإسكان المتوسط بدار مصر بمدينة دمياط الجديدة، والذي يتضمن 194 عمارة سكنية، وأزاح الستار المهندس محمد السيد رجب رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، والمقدم محمد أسامة عبد القادر المشرف على المشروع، وفندق "شتيجنبرجر" اللسان بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، وأزاح الستار عادل والي العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وهشام سعيد مدير عام الفندق.

ووصل السيسي، اليوم، إلى محافظة دمياط ليشهد حفل افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة دمياط، بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. ومن المقرر أن يفتتح الرئيس مدينة دمياط للأثاث وهي أكبر مدينة أثاث بالشرق الأوسط، وتضم 1375 مصنعا للأثاث وأكاديمية عالمية للتصميم والتدريب ومجمعات مطاعم ومعارض ومركز مؤتمرات،