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السيسي يفتتح مشروعي الإسكان وفندق اللسان بدمياط

٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مشروعين عبر تقنية (الفيديو كونفرس) في محافظة دمياط، وهما: مشروع الإسكان المتوسط بدار مصر بمدينة دمياط الجديدة، والذي يتضمن 194 عمارة سكنية، وأزاح الستار المهندس محمد السيد رجب رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، والمقدم محمد أسامة عبد القادر المشرف على المشروع، وفندق "شتيجنبرجر" اللسان بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، وأزاح الستار عادل والي العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وهشام سعيد مدير عام الفندق.
ووصل السيسي، اليوم، إلى محافظة دمياط ليشهد حفل افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة دمياط، بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. ومن المقرر أن يفتتح الرئيس مدينة دمياط للأثاث وهي أكبر مدينة أثاث بالشرق الأوسط، وتضم 1375 مصنعا للأثاث وأكاديمية عالمية للتصميم والتدريب ومجمعات مطاعم ومعارض ومركز مؤتمرات،
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السيسي: مفيش خطر على مصر إلا من داخلها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاحه عدد من المشروعات بدمياط: "كنت أتمنى أن نبلغ الناس بالبناء والتخطيط، والبناء العشوائي في الدولة المصرية تكلفته أكبر علينا في تصويبه وإصلاحه من أن نقوم بعمل تخطيط مستقر ونبنيه بشكل متكامل، لو قمت بعمل خط ضغط عالي محمل على أبراج له تكلفته غير تكلفة وضع الكابلات الأرضية، وإذا كنت فاكر الرقم اللى بتخانق عليه مع وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، الدكتور شاكر عايز 25 أو 30 مليون جنيه في الكيلو وأكثر، 30 مليون جنيه يا دكتور مش كده ولا أكثر (الدكتور شاكر: أكثر، يعني 10 أضعاف الحاجة)".
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السيسي يفتتح 3 مشروعات بـ«الفيديو كونفرانس»

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، 3 مشروعات في محافظة دمياط عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، وهي: مركز التعليم المدني بدمياط، وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية: محمود أبو زهرة مدير مديرية الشباب والرياضة في محافظة دمياط، وخالد طاهر مدير المركز التعليمي المدني بدمياط الجديدة، ومحطة محولات كهرباء مدينة الأثاث في محافظة دمياط، وأزاح الستار محمد جمال حسنين رئيس قطاع المشروعات منطقة كهرباء الدلتا، وعبده محمد الصياد كبير مهندسين بالإدارة العامة لشبكات دمياط.
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وزير الكهرباء يرد على شكوى قراءة العداد

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، خلال حفل افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية بمحافظة دمياط، اليوم الثلاثاء، إن هناك شكوى من قراءات عدادات الكهرباء وتحصيلها، مضيفا: "وضعنا مجموعة الإجراءات من بينها العمل بعدادات مسبوقة الدفع، وأيضا أقمنا مشروعا تجريبيا للعدادات الذكية وبرنامجا للقراءات موحد، وقبل بداية تنفيذ الخطة كانت عدد العدادات مسبوقة الدفع يبلغ نحو نصف مليون عداد، واليوم لدينا 8.4 مليون عداد ونستهدف في نهاية العام 9.1 مليون عداد".
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نائب وزير التعليم: ترقية 350 ألف مدرس في 2020

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، في تصريح خاص لـ"التحرير"، إن عام 2020، سيشهد ترقية 350 ألف معلم ممن مر عليهم 5سنوات في العمل إلى الدرجات العليا، ومن المقرر ان يتم غلق تسجيل بيانات المعلمين الذين مر عليهم 5 سنوات عمل عبر موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين الإلكتروني بعد يومين، مضيفا أن الاكاديمية المهنية للمعلمين ستعقد تدريبات للمعلمين المقرر ترقيتهم خلال شهر يناير، حتى يتثنى لهم الترقي والحصول على شهادة الصلاحية.
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السيسي يفتتح أكبر مدينة أثاث بالشرق الأوسط (بث مباشر)

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، إلى محافظة دمياط ليشهد حفل افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة دمياط، بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. ومن المقرر أن يفتتح الرئيس مدينة دمياط للأثاث وهي أكبر مدينة أثاث بالشرق الأوسط، وتضم 1375 مصنعا للأثاث وأكاديمية عالمية للتصميم والتدريب ومجمعات مطاعم ومعارض ومركز مؤتمرات، وتهدف إلى دعم وتطوير وتوطين صناعة الأثاث بدمياط، وإدخال التقنيات والتكنولوجيا الإيطالية الحديثة على هذه الصناعة.
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السيسي يتفقد عددا من المشروعات القومية بالسويس

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية لعدد من المشروعات القومية بالسويس من بينها مصنع السويس للحديد والصلب واطلع على سير العمل في هذه المشروعات، واستمع لشرح تفصيلى لعمل الماكينات وطرق استخدامها وأهميتها، كما التقط الرئيس السيسي صورة تذكارية مع قيادات الدولة والعاملين بالمشروعات. ووجه الرئيس السيسي، بسرعة البدء في تنفيذ مدينة السويس الجديدة، متسائلا في مداخلة مع وزيرالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بجنوب سيناء عن موعد البدء في تنفيذ مدينة السويس الجديدة.
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السيسي يوجه بسرعة البدء في تنفيذ مدينة السويس الجديدة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بسرعة البدء في تنفيذ مدينة السويس الجديدة، متسائلا في مداخلة مع وزيرالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بجنوب سيناء عن موعد البدء في تنفيذ مدينة السويس الجديدة، حيث أجابه وزير الإسكان قائلا: «إنه جاري الانتهاء من الأعمال المساحية للموقع وإعداد المخطط الاستراتيجي وجاري العمل علي دراسة الجدوي الاقتصادية، كما يتم حاليا أعمال الرفع المساحي واعمال المخطط الاستراتيجي وسيتم البدء في المرحلة الأولى من المدينة بداية العام المالي القادم».
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السيسي يفتتح مجمع مصانع الرخام في «جفجافة»

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مجمع مصانع الرخام في جفجافة عبر الفيديو كونفرانس، جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عددا من المشروعات القومية بمحافظتي السويس وجنوب سيناء. وكان الرئيس السيسي، قد أكد ضرورة إنشاء نظم ميكنة كاملة داخل مجمعات الرخام وغيرها من المشروعات، على أن تتم متابعتها بصورة دورية، بالإضافة إلى إنشاء نظم المعلومات «تمكننا من تحقيق حوكمة حقيقية تجابه أي فساد وتجنبنا أي أخطاء مقصودة وغير مقصودة».
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