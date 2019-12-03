الأرصاد: غدا طقس دافئ على كافة الأنحاء

٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص

طقس معتدل - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ على باقي الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على البحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف.

درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 15 23شبين الكوم 14 22طنطا 14 22دمنهور 15 22الإسكندرية 15 23بلطيم 15 23مطروح 10 23السلوم 11 24 سيوة 08 21بورسعيد 17 22دمياط 16 22الزقازيق 14 23الإسماعيلية 11 23السويس 14 23العريش 12 22 رفح 11 21رأس سدر 14 23 نخل 06 20 نويبع 17 23 طابا 13 21 كاترين