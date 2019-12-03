لماذا تصر أوروبا على دعم الملالي اقتصاديا وسياسيا؟

على الرغم من الرفض الدولي لتعامل قوات إيران مع المتظاهرين خلال الاحتجاجات المشتعلة منذ ما يزيد على شهر كامل، فإن أوروبا تمضي في خطط توطيد العلاقات التجارية مع الملالي
سيطرت الدبلوماسية دومًا على مواقف أوروبا تجاه نظام الملالي في إيران، خاصة في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني في مايو من العام الماضي، وهو النهج الذي حافظ عليه الاتحاد الأوروبي منذ بداية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.
ومع تواصل احتجاجات الإيرانيين ضد نظامهم منذ الشهر الماضي، بدأ العالم في معرفة النطاق الكامل للقمع الذي يواجهونه، ومن ثم لم يعد هناك تمسك شديد باستمرار الاتفاق النووي، الذي يُنظر إليه من قبل الرئيس الأمريكي على أنه مظلة سياسية لنشاطات الملالي.
وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، انتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، وتم تجميعها بواسطة مواقع الأخبار العالمية، تُظهر قيام قوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين.
ومن جانبه، قال حسين موسوي، أحد قادة انتفاضة 2009 الذي ظل رهن الإقامة الجبرية منذ عام 2011: "مع القمع الوحشي من النظام، تعاني
وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، انتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، وتم تجميعها بواسطة مواقع الأخبار العالمية، تُظهر قيام قوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين.
ومن جانبه، قال حسين موسوي، أحد قادة انتفاضة 2009 الذي ظل رهن الإقامة الجبرية منذ عام 2011: "مع القمع الوحشي من النظام، تعاني إيران الاضطرابات الأسوأ منذ 40 عامًا".
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وخلال الساعات الماضية، أفاد تقرير من منظمة العفو الدولية، أن 208 أشخاص على الأقل، لقوا مصرعهم في الاحتجاجات الأخيرة ضد قوات النظام الإيراني.
وعلى الرغم من الموقف الأمريكي الصارم تجاه إيران، فإنه لا تزال أوروبا تصر على إنقاذ نظام الملالي اقتصاديا وسياسيا، وذلك عن طريق الدخول في أنظمة تجارة حديثة يمكن من خلالها تجنب العقوبات الدولية القائمة ضد طهران.
وقالت وكالة الأنباء الأمريكية بلومبرج، إن حلفاء أمريكا الأوروبيين أعلنوا عن انضمام ست دول أخرى إلى نظام المقايضة، المعروف باسم Instex، المصمم للتهرب من العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني.
وأعلنت بلجيكا والدنمارك وفنلندا وهولندا والنرويج والسويد، يوم السبت الماضي، أنها ستنضم إلى فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة في النظام التجاري المثير للجدل.
وقال علي رضا نادر، وهو زميل بارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، والذي يتابع الاضطرابات عن كثب: "هل يعتقدون أننا لا نرى ما يحدث في إيران.. تطوير Instex في هذه اللحظة يكشف عن نقص ملحوظ في الاهتمام بحقوق الإنسان من جانب أوروبا، وآمل أن يعودوا إلى رشدهم".
ورد سفير المملكة المتحدة لدى إيران، روب ماكاير على هجوم رضا نادر، قائلًا: "فوجئت بلهجة بعض ردود الفعل ضد أوروبا، نحن لا نزال نعرب عن قلقنا بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران، لكن Instex يظهر أننا سنعمل على دعم التجارة والتي تعود بالفائدة على جميع الإيرانيين".
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وأكدت بلومبرج أن ما قد تعانيه إيران يتجاوز الآثار المباشرة للعقوبات الاقتصادية، مستشهدة بتسبب الفساد والمحسوبية في فشل البنوك في وقت مبكر من عام 2017، قبل أن تعيد إدارة الرئيس دونالد ترامب فرض العقوبات المشددة على الاقتصاد الإيراني.
وأشارت الوكالة الأمركيية إلى أنه غالبًا ما يذهب الاستثمار في إيران إلى نخبة النظام، وليس لأولئك الذين يعانون من اقتصادها.
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وقالت بلومبرج إن الفساد ليس سوى جزء من القصة، حيث تحول إيران ثروتها لصورة مساعدات لبعض الفصائل الخارجية، حيث قدرت وزارة الخارجية الأمريكية في 2018 أن إيران أنفقت 18 مليارات دولار منذ عام 2012 في العراق وسوريا واليمن، بما في ذلك دفع رواتب الآلاف من مقاتلي الميليشيات غير الإيرانية.
وامتدت الاحتجاجات إلى أكثر من 50 مركزًا ومدينة في إيران خلال الشهر الماضي، ووفقًا للصور التي وردت من إيران وتم التحقق منها من قبل شبكة "فويس أوف أمريكا"، فإن العديد من تلك المدن شهدت صراعات مسلحة وصدامات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين.