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لماذا تصر أوروبا على دعم الملالي اقتصاديا وسياسيا؟

على الرغم من الرفض الدولي لتعامل قوات إيران مع المتظاهرين خلال الاحتجاجات المشتعلة منذ ما يزيد على شهر كامل، فإن أوروبا تمضي في خطط توطيد العلاقات التجارية مع الملالي
تحرير:محمود نبيل ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص
إيران
إيران
سيطرت الدبلوماسية دومًا على مواقف أوروبا تجاه نظام الملالي في إيران، خاصة في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني في مايو من العام الماضي، وهو النهج الذي حافظ عليه الاتحاد الأوروبي منذ بداية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة. ومع تواصل احتجاجات الإيرانيين ضد نظامهم منذ الشهر الماضي، بدأ العالم في معرفة النطاق الكامل للقمع الذي يواجهونه، ومن ثم لم يعد هناك تمسك شديد باستمرار الاتفاق النووي، الذي يُنظر إليه من قبل الرئيس الأمريكي على أنه مظلة سياسية لنشاطات الملالي.
وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، انتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، وتم تجميعها بواسطة مواقع الأخبار العالمية، تُظهر قيام قوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين. ومن جانبه، قال حسين موسوي، أحد قادة انتفاضة 2009 الذي ظل رهن الإقامة الجبرية منذ عام 2011: "مع القمع الوحشي من النظام، تعاني
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«غاز سيبيريا».. شراكة أنقذت الصين وروسيا

عززت روسيا مكانتها كأكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي في العالم لدى السوق الصيني، بصفته أحد أهم مستهلكي الوقود، حيث كلل البلدان تعاونهما في مجال الطاقة، بإطلاق خط أنابيب الطاقة الروسي العملاق "سيبيريا" إلى شمال الصين. وبدأ تدفق الغاز نحو الصين من خلال خط الأنابيب، الذي أصبح رمزًا لمحور سياسات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدخول الاقتصادات سريعة النمو في آسيا، خاصة في ظل تدهور العلاقات مع الغرب بعد أزمة ضم شبه جزيرة القرم في 2014، وهو ما تسبب في أزمة بالعلاقات الروسية الأوروبية.
فيسبوك

التحقيق في ممارسات جوجل وفيسبوك لجمع بيانات المستخدمين

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، أنها بدأت تحقيقا أوليا حول الكيفية التي تقوم كلُ من شركتيّ «جوجل وفيسبوك» بتجميع البيانات الشخصية للمستخدمين واستخدامهما لها، إذ أفادت المفوضية الأوروبية اليوم، حسبما نقلت شبكة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية، أنها أرسلت محققين كجزء من التحقيق المبدئي بشأن ممارسات جوجل وفيسبوك المتعلقة بالبيانات، موضحة أن هذه التحقيقات تتمحور حول كيفية جمع البيانات، ومعالجتها، واستخدامها بما في ذلك لأغراض الدعاية.
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العفو الدولية: 208 قتلى حصيلة احتجاجات إيران

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الصين تكشف عن نهج تفاوضي جديد في الحرب التجارية

وضعت الصين إطارًا جديدًا للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحرب التجارية المشتعلة بين البلدين خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي تسببت في خسائر فادحة لأكبر اقتصادين على مستوى العالم، الأمر الذي انعكس بقوة على أداء العديد من البلدان. وفي محاولتها لإعلان هذا الإطار التفاوضي الجديد، استغلت الصين وسائل الإعلام الموالية للحزب الشيوعي الحاكم، وعلى رأسها صحيفة جلوبال تايمز، لتكشف عن أول طلباتها الرئيسية في عملية المفاوضات الدائرة في الوقت الحالي مع الولايات المتحدة.
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احتجاجات العراق

إصابة 32 متظاهرًا بالقرب من القنصلية الإيرانية في العراق

أصيب مساء اليوم الأربعاء، 32 متظاهرًا جراء تفريقهم من قبل القوات الأمنية العراقية بالقرب من مبنى القنصلية الإيرانية وسط مدينة النجف، إذ قال مصدر عراقي، إن العشرات من المحتجين حاولوا الوصول إلى القنصلية الإيرانية، لكن السلطات العراقية سارعت بالتعزيزات الأمنية وأرسلت قوة من مكافحة الإرهاب لتأمين مقرها، مضيفًا أن المحتجين تحدثوا عن صدامات حدثت بينهم وقوات مكافحة الشغب بالقرب من مقر القنصلية، مؤكدًا أن قوات مكافحة الشغب أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وفقًا لروسيا اليوم.
احتجاجات إيران

إيران تتأثر اقتصاديا بقطع الملالي للإنترنت

واصلت إيران إغلاق شبكات الإنترنت المحلي كجزء من حملة على الاحتجاجات المناهضة للحكومة، ليومها الرابع على التوالي، وهو انقطاع غير مسبوق تسبب في أضرار متزايدة، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي على حد سواء في الأيام القليلة الماضية. ونشرت مجموعة نيتبلوكس لمراقبة الإنترنت ومقرها لندن، تغريدة في وقت مبكر من اليوم الخميس، عبر إيران، قائلة إن إغلاق الإنترنت "شبه الكلي" قد تجاوز 100 ساعة منذ أن بدأت في وقت متأخر من يوم السبت، وهو ما يشير إلى رقم قياسي جديد.
البريكست

ماذا ينتظر البريكست بعد الانتخابات البريطانية؟

دومًا ما تترك الأحداث السياسية في بريطانيا، تأثيرها الكبير على مجريات الأمور والمفاوضات الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد تعثر إيجاد حلول مرضية لكافة الأطراف في القضية الأهم والأبرز على مستوى السياسة البريطانية. وتسعى التحليلات السياسية لمعرفة التأثير المتوقع للانتخابات العامة، والتي ستقام في 12 ديسمبر المقبل، على سير الأمور في مفاوضات البريكست، خاصة بعد أن تم مد فترة التفاوض إلى نهاية يناير المقبل، ليكون الموعد النهائي لخروج بريطانيا.
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