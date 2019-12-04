تساقط الشعر والإمساك| 5 آثار سلبية للصيام المتقطع

إذا لم تتناول معدلات عالية من السوائل والفيتامينات والألياف الغذائية، سيؤدي ذلك إلى قلة الترطيب ومشكلات في الجهاز الهضمي؛ مثل الإمساك الذي يعد أحد أعراض الصيام المتقطع
الصيام المتقطع من الأنظمة الغذائية المتبعة لدى العديد من الأشخاص، ويتمثل في تناول كميات محددة من الطعام، ولكن على فترات متقطعة، وتوجد العديد من الفوائد الصحية التي يقدمها لك؛ على سبيل المثال، فقدان الوزن ومحاربة الالتهابات وتعزيز هرمون النمو، إضافة إلى إعادة إصلاح الخلايا التالفة، والوقاية من مضاعفات مرض السكري، وعلى الرغم من أنه متعدد الفوائد، فإن بعض متبعي هذه الحمية يتعرضون لآثار جانبية؛ على سبيل المثال، الشعور بالجوع المستمر والإرهاق، نقلًا عن "health 24".
لا يوجد سبب محدد للفوائد التي يقدمها لك نظام الصيام المتقطع، فبداية من تحديد السعرات الحرارية، يعد هذا النظام فعالا بشكل كبير. وعلى الجانب الآخر، توجد بعض الآثار الجانبية التي تحدث نتيجة اتباع هذه الحمية، وفى ما يلي بعض الأشياء التي من المحتمل أن تحدث لك عند اتباع هذا النظام الغذائي:
1- الشعور بالجوع
لا يوجد سبب محدد للفوائد التي يقدمها لك نظام الصيام المتقطع، فبداية من تحديد السعرات الحرارية، يعد هذا النظام فعالا بشكل كبير. وعلى الجانب الآخر، توجد بعض الآثار الجانبية التي تحدث نتيجة اتباع هذه الحمية، وفى ما يلي بعض الأشياء التي من المحتمل أن تحدث لك عند اتباع هذا النظام الغذائي:
1- الشعور بالجوع
يعد الصيام المتقطع من الأنظمة الفعالة في الآونة الأخيرة لفقدان الوزن خلال مدة قصيرة، وقد يصل عدد ساعات الصيام إلى 16 ساعة، ولكن توجد بعض الأجسام التي لا تتقبل هذه الحمية، وينتج عنها العديد من الآثار السلبية، إذ تجد نفسك تشعر بالجوع المستمر، ولكن إذا كنت تستهلك ما يكفي من البروتين، فلن تشعر بالجوع بشكل سريع، وإذا كنت تشعر بعدم الراحة وزيادة الحاجة إلى تناول الطعام، فيجب إجراء بعض التعديلات في النظام الغذائي الخاص بك. وبالنسبة للأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام، لن تكون فكرة الصيام المتقطع جيدة لهم.
2- الإرهاق وضباب المخ
تعد وجبة الإفطار من أهم الوجبات الغذائية التي يجب الحفاظ على استهلاكها، ولكن مع الصيام المتقطع ستفقد هذه الوجبة، ما يؤدي إلى الشعور بالتعب والإرهاق، وعدم القدرة على بذل مجهود، أو ربما لن تتناول الأطعمة الموصى بها عند اتباع هذه الحمية، فينتج عن ذلك أيضًا إرهاق مستمر؛ لذا عليك الانتباه جيدا إلى الأطعمة التي تساعد على زيادة معدلات الشبع؛ مثل الخضراوات والفواكه الطازجة الغنية بالألياف، التي تؤدي إلى الشعور بالامتلاء.
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3- انخفاض سكر الدم
إذا كنت تتعرض لأعراض مثل الغثيان والصداع والدوار فى أثناء نظام الصيام المتقطع، فهذا يوضح أن هذا النظام الغذائي أدى إلى انخفاض معدلات السكر فى الدم؛ لذا ينبغي على مرضى السكري تجنب أي نوع من الصيام المتقطع، حتى لا تتضاعف لديهم المخاطر والمضاعفات.
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4- تساقط الشعر
قال بعض خبراء التغذية إن فقدان الوزن المفاجئ أو قلة العناصر الغذائية المهمة فى الجسم، خاصة البروتين وفيتامين B، يؤدي إلى تساقط الشعر. وعلى الجانب الآخر، توجد نقطة مهمة يجب الالتفات إليها، بينما الصيام المتقطع لا يؤدي إلى نقص المغذيات المهمة، يصعب تعويض ما تحتاج إليه من العناصر خلال ساعات قليلة من الطعام؛ لذا عند التعرض لتساقط الشعر يجب الذهاب إلى الطبيب على الفور، واتباع نظام غذائي آخر.
5- الإمساك
أي نظام غذائي من المحتمل أن يؤدي إلى مشكلات فى الجهاز الهضمي، ومن ثم فإن عدم تناول معدلات عالية من السوائل والفيتامينات والبروتين والألياف الغذائية، يؤدي إلى قلة الترطيب ومشكلات فى الجهاز الهضمي؛ على سبيل المثال الإمساك يعد أحد الأعراض التي سوف تظهر عليك عند اتباع الصيام المتقطع.
توجد العديد من الأنظمة الغذائية الصحية، ولكن لا يعني ذلك أنها مناسبة لك، لذا اختَر ما يناسبك منها؛ فعلى سبيل المثال، يعد نظام الكيتو من الحميات الفعالة لفقدان الوزن، كما أنه ليس له آثار جانبية واضحة.
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