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تساقط الشعر والإمساك| 5 آثار سلبية للصيام المتقطع

إذا لم تتناول معدلات عالية من السوائل والفيتامينات والألياف الغذائية، سيؤدي ذلك إلى قلة الترطيب ومشكلات في الجهاز الهضمي؛ مثل الإمساك الذي يعد أحد أعراض الصيام المتقطع
تحرير:إسراء سليمان ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص
الصيام المتقطع
الصيام المتقطع
الصيام المتقطع من الأنظمة الغذائية المتبعة لدى العديد من الأشخاص، ويتمثل في تناول كميات محددة من الطعام، ولكن على فترات متقطعة، وتوجد العديد من الفوائد الصحية التي يقدمها لك؛ على سبيل المثال، فقدان الوزن ومحاربة الالتهابات وتعزيز هرمون النمو، إضافة إلى إعادة إصلاح الخلايا التالفة، والوقاية من مضاعفات مرض السكري، وعلى الرغم من أنه متعدد الفوائد، فإن بعض متبعي هذه الحمية يتعرضون لآثار جانبية؛ على سبيل المثال، الشعور بالجوع المستمر والإرهاق، نقلًا عن "health 24".
لا يوجد سبب محدد للفوائد التي يقدمها لك نظام الصيام المتقطع، فبداية من تحديد السعرات الحرارية، يعد هذا النظام فعالا بشكل كبير. وعلى الجانب الآخر، توجد بعض الآثار الجانبية التي تحدث نتيجة اتباع هذه الحمية، وفى ما يلي بعض الأشياء التي من المحتمل أن تحدث لك عند اتباع هذا النظام الغذائي: 1- الشعور بالجوع
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بالرياضة والماء والنوم.. افقد الدهون في أسبوع

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