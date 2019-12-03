4.7 مليار جنيه قيمة السيارات المفرج عنها بالجمارك

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص

جمارك السيارات

أكد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال نوفمبر الماضي، وهو الشهر الحادي عشر لتطبيق «زيرو جمارك» على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغ نحو 4 مليارات و 775 مليون جنيه، تم تحصيل مليار و260 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها. كما تم الإفراج عن 10 آلاف و983 سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات و161 مليون جنيه خلال نوفمبر الماضي، وتم تحصيل نحو 949 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.

وقال رئيس المصلحة، إن عددًا كبيرًا من سيارات الملاكي استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير، وتم إعفاؤه من سداد أكثر من مليار و636 مليون جنيه.وأشار نجم إلى الإفراج عن 1047 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرارًا زراعيًا بقيمة 723 مليون جنيه خلال نوفمبر الماضي، وتم تحصيل 149