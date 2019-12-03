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4.7 مليار جنيه قيمة السيارات المفرج عنها بالجمارك

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص
جمارك السيارات
جمارك السيارات
أكد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال نوفمبر الماضي، وهو الشهر الحادي عشر لتطبيق «زيرو جمارك» على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغ نحو 4 مليارات و 775 مليون جنيه، تم تحصيل مليار و260 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها. كما تم الإفراج عن 10 آلاف و983 سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات و161 مليون جنيه خلال نوفمبر الماضي، وتم تحصيل نحو 949 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.
وقال رئيس المصلحة، إن عددًا كبيرًا من سيارات الملاكي استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير، وتم إعفاؤه من سداد أكثر من مليار و636 مليون جنيه.وأشار نجم إلى الإفراج عن 1047 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرارًا زراعيًا بقيمة 723 مليون جنيه خلال نوفمبر الماضي، وتم تحصيل 149
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3 أسباب أدت إلى تراجع نشاط القطاع الخاص في مصر

أظهر مؤشر «آي.إتش.إس ماركت» لمديري المشتريات بمصر، استمرار تراجع أنشطة القطاع الخاص غير النفطي للشهر الرابع على التوالي، لتهبط في نوفمبر الماضي لأقل مستوى لها منذ سبتمبر 2017. وتراجع مؤشر «آي.إتش.إس ماركت» لمديري المشتريات بمصر إلى 47.9 نقطة خلال شهر نوفبر الماضي، في مقابل نحو 49.2 نقطة خلال شهر أكتوبر السابق عليه، ليقل عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، بحسب وكالة رويترز. كما أن هبوط المؤشر من أكتوبر إلى نوفمبر يعد الأكبر منذ مايو حين نزل المؤشر ليسجل انكماشا بعد توسع قصير في أبريل.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

وزيرة التخطيط: الاهتمام بالتعليم هدف رؤية مصر 2030

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، حرص الدولة واهتمامها بالتواصل والحوار الدائم مع الشباب، لافتة إلى أن هذا هو النهج المتبع من قبل الدولة على كل مستوياتها بدءًا من القيادة السياسية، بالرعاية والمشاركة المستمرة من قبل رئيس الجمهورية في مؤتمرات الشباب، والتي تتسم بدورية وانتظام انعقادها، بل وتطورها واتساع نطاقها لتشمل الحوار والتواصل بين القيادة والشباب من مصر ومختلف دول العالم من خلال منتدى شباب العالم، والذي من المنتظر أن تٌعقد نسخته الثالثة في مدينة شرم الشيخ منتصف هذا الشهر.
عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب

الضرائب تتصالح في 1310 ملفات بـ508 ملايين جنيه

أكد عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، أنه في اطار حرص وزارة المالية على المحافظة على حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم وتنفيذا لتعليمات وزير المالية باستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة بما يسهم في التنفيذ الأمثل لبرامج، وخطط الحكومة خاصة ما يتعلق بالإصلاحات الضريبية، ولأن التهرب الضريبي يؤثر على الاقتصاد كما أن الدوله تصرف جزءً كبيراً من ميزانيتها على الدعم والمشروعات التنموية مما يتطلب زيادة الحصيلة وحتى لا يزيد عجز الموازنة، فإن مصلحة الضرائب تعمل جاهده للحد من حالات التهرب الضريبي، والحفاظ على أموال الخزانه العامة.
دولارات

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.06 جنيه، ونحو 16.16 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في بنك الكويت الوطني ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الأسكندرية، والبنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء.
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الجمارك (1)

بدء تطبيق الإفراج الجمركي بنظام المسار الأخضر اليوم

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه سيتم اعتبارًا من اليوم، الأربعاء، تطبيق الإفراج بنظام «المسار الأخضر» بالموانئ والمنافذ الجمركية للشركات الملتزمة المسجلة بالإدارة المركزية للفاعل الاقتصادي، بما يسهم فى تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف التخليص الجمركي، وخفض تكلفة السلع وأسعار بيعها بالأسواق المحلية. وقال الوزير إنه تم اختيار 75 شركة ملتزمة فى «القائمة البيضاء» التى سوف تتمتع بمزايا الإفراج بنظام «المسار الأخضر» بالموانئ والمنافذ الجمركية، وفقا للمعايير الدولية، فى ضوء حجم الاستيراد، وبلد وميناء الاستيراد، ورصد المخالفات.
الجمارك (2)

الجمارك: إجراءات جديدة لتقليص زمن الإفراج الجمركي

أكد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، تحديث المنظومة الجمركية وإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها وفقًا لأحدث المعايير الدولية، بما يسهم في التيسير على المتعاملين مع الجمارك، وتقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي "تسهيل التجارة عبر الحدود". وقال نجم إن مصر اتجهت إلى التخليص المسبق منذ عام 2003 للمصانع فقط، وكان بشرط أن تكون المستندات تفصيلية وغير مجهلة ويتم تقديم صور ضوئية منها، ونجحت هذه التجربة في تقليل زمن الإفراج، وخفض قيمة السلع بالسوق المحلية.
جمارك-السيارت

6.2 مليار جنيه قيمة السيارات المفرج عنها بالجمارك

أكد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، أن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال أكتوبر الماضي، وهو الشهر العاشر لتطبيق «زيرو جمارك» على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغ نحو 6 مليارات و268 مليون جنيه، تم تحصيل مليار و671 مليون جنيه ضرائب ورسوما عنها. وأشار في تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى الإفراج عن 11.948 ألف سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها نحو 4.625 مليار جنيه خلال أكتوبر الماضي، وتم تحصيل نحو 1.157 مليار جنيه ضرائب ورسوما عنها.
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