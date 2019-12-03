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وفاة المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم

٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٦ ص
شعبان عبد الرحيم - صورة أرشيفية
شعبان عبد الرحيم - صورة أرشيفية
توفي المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 62 عاما، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية قبل أيام نقل على إثرها مستشفى المعادي العسكري، وأودع داخل غرفة العناية المركزة. ومنذ أيام أثار غناء المطرب شعبان عبد الرحيم، على كرسي خلال حفله بموسم الرياض، قلق جمهوره على حالته الصحية، فيما أوضح، في تصريحات صحفية، سبب جلوسه على كرسي متحرك في حفل موسم الرياض، أن قدمه مكسورة منذ شهر بسبب انزلاقه على الأرض في المنزل، ما تسبب في كسر بقدمه وتركيب شرائح فيها.
ولد عبد الرحيم 15 مارس 1957، في حي الشرابية بالقاهرة باسم "قاسم"، لكنه اختار اسم "شعبان" بالوسط الفني، نسبة إلى ولادته في الشهر الهجري شعبان، ومن أشهر أغانيه "أنا بكره إسرائيل" التي استوحاها من أحداث الانتفاضة الفلسطينية وأثارت ردود فعل كبيرة محليا وعربيا، واتهمته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية
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استقرار الحالة الصحية للفنان محمد فؤاد

استقرت الحالة الصحة للفنان محمد فؤاد بعد تعرضه لارتفاع ضغط دم تم نقله على اثرها الى المستشفي لعمل الفحوصات اللازمة. وقال طارق مرتضي المتحدث الرسمي باسم نقابة الموسقيين إن الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسقية يتابع الحالة لحظة بلحظة فور عودته من أمريكا، موضحا أن وكيل أول النقابة حمادة أبواليزيد تواصل مع مدير فرقة محمد فؤاد وأبلغه أن حالته مستقرة وسوف يعود إلى منزله الليلة.
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هيثم شاكر يدعم حملة "أنت أقوى من المخدرات" في مصر

وقع اختيار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على الفنان هيثم شاكر ليكون داعما لحملة "أنت أقوى من المخدرات" التي أطلقها الصندوق بدعم من وزارة التضامن الاجتماعي والتي هدفها نشر التوعية في 8 جامعات مصرية وستبدأ من يوم 25 نوفمبر في جامعة حلوان، ثم جامعة عين شمس والقاهرة والإسكندرية.. وغيرها. هيثم شاكر قد تم تكريمه بعد إحياء حفل كبير بنادي الزهور من قبل صندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطي لدعمه للحملة. طرح هيثم مؤخرا ألبوم "معرفة قديمة" الذي حقق منذ انطلاقه نجاحا كبيرا، حيث تصدر ترند تويتر أكثر من مرة وظل محافظا على المركز الأول في موقع iTunes.
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«مكانكم الزبالة».. رسالة راغب علامة لمهاجميه بسبب محمد بن سلمان

أثار الفنان راغب علامة، حالة جدل كبيرة، على مدار الساعات الماضية، عبر تويتر، بسبب رأيه في الوضع السياسي الراهن الذي يمر به لبنان، وما يشهده من حراك شعبي في الشوارع يطالب بإسقاط النخب السياسية، ونجاحه بداية في إجبار سعد الحريري وحكومته على الاستقالة، إذ لخص المطرب اللبناني، قضية بلاده في الفساد، متمنيا أن يوضع الفاسدون في بلاده داخل السجون "مثلما فعل" ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وقوبلت أمنية علامة، بهجوم حاد وصلت للتطاول من بعض متابعيه، وسط تأييد من آخرين دافعوا عن مطربهم المفضل، الذي قرر أن يدخل على الخط ويرد بطريقة ساخرة على الانتقادات اللاذعة التي حملت اتهامات له.
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وفاة الفنان محمد خيري عن عمر يناهز 77 عامًا

توفى الفنان الكبير محمد خيري، مساء اليوم الاثتين، عن عمر يناهز الـ77 عامًا، وذلك بعد صراع كبير مع المرض، إذ أعلن نجله شريف خيري خبر الوفاة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا إنه من المقرر أن تقام صلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة. وولد الفنان القدير، محمد خيري، عام 1942 بمدينة القاهرة، واشتهر في العديد من الأفلام ولكنه ابتعد عن التمثيل لفترة حيث تم تجنيده بضع سنوات.
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20 سينمائيًا يتحدثون عن «الأب الروحي» في مهرجان القاهرة

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن الانتهاء من إنتاج فيلم تسجيلي بعنوان "رزق السينما"، يُعرض في احتفالية خاصة مساء 23 نوفمبر الجاري، ضمن برنامج تكريم الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، في الدورة 41، التي تقام خلال الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري. يتناول الفيلم مسيرة الراحل يوسف شريف رزق الله من خلال عدة محاور رئيسية، هي؛ النشأة وبداية حبه وتعلقه بالسينما، مرورا بمرحلة انضمامه لجمعية الفيلم وهو في السابعة عشر من عمره، ومشاركته في نادي القاهرة للسينما، وعمله بكتابة النقد السينمائي، وحتى تخرجه من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والتحاقه بالعمل محررا ثم رئيسا لتحرير نشرة الأخبار بالتلفزيون المصري، قبل أن ينطلق في إعداد وتقديم البرامج الفنية التي ساهمت في نشر الوعي السينمائي.
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هاني شاكر: مهرجان الموسيقى العربية حلم كل فنان عربي

عبر الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين عن سعادته بالتواجد في مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28، مشيرا إلى أن المهرجان أصبح من أهم المحافل الموسيقية في الوطن العربي وحلم كل فنان عربي. وقال شاكر في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إنه سعيد بالألوان الغنائية التي باتت تتواجد في المهرجان ، متمنيا أن يكون هناك 4 أو 5 مهرجانات موسيقية من أجل الارتقاء بالذوق العام. وأشار إلى أنه ضد الإسفاف والابتذال، لافتا أنه ليس معترف بأغاني المهرجانات، لأنها لا تهدف سوى لإفساد وتدمير الذوق العام.
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