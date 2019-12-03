وفاة المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم

٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٦ ص

شعبان عبد الرحيم - صورة أرشيفية

توفي المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 62 عاما، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية قبل أيام نقل على إثرها مستشفى المعادي العسكري، وأودع داخل غرفة العناية المركزة. ومنذ أيام أثار غناء المطرب شعبان عبد الرحيم، على كرسي خلال حفله بموسم الرياض، قلق جمهوره على حالته الصحية، فيما أوضح، في تصريحات صحفية، سبب جلوسه على كرسي متحرك في حفل موسم الرياض، أن قدمه مكسورة منذ شهر بسبب انزلاقه على الأرض في المنزل، ما تسبب في كسر بقدمه وتركيب شرائح فيها.

ولد عبد الرحيم 15 مارس 1957، في حي الشرابية بالقاهرة باسم "قاسم"، لكنه اختار اسم "شعبان" بالوسط الفني، نسبة إلى ولادته في الشهر الهجري شعبان، ومن أشهر أغانيه "أنا بكره إسرائيل" التي استوحاها من أحداث الانتفاضة الفلسطينية وأثارت ردود فعل كبيرة محليا وعربيا، واتهمته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية

ولد عبد الرحيم 15 مارس 1957، في حي الشرابية بالقاهرة باسم "قاسم"، لكنه اختار اسم "شعبان" بالوسط الفني، نسبة إلى ولادته في الشهر الهجري شعبان، ومن أشهر أغانيه "أنا بكره إسرائيل" التي استوحاها من أحداث الانتفاضة الفلسطينية وأثارت ردود فعل كبيرة محليا وعربيا، واتهمته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية بالتحريض على مناهضة التطبيع مع إسرائيل، في حين اعتبرها كثيرون على الجانب الآخر، تعبيرا عن نبض الشارع المصري والعربي ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن كينيث باندلر المتحدث باسم اللجنة اليهودية الأمريكية قوله إن هو "راع للكراهية".



وكان يعمل في كي الملابس ويغني لأهله وأصدقائه في الأفراح والمناسبات قبل أن يسمعه صاحب أحد محلات بيع الكاسيت، وينتج له شريطا مقابل 100 جنيه، فكاد شعبان يطير فرحا دون أن يدرك أنهم يستغلونه ويبيعون أشرطته بعشرات الآلاف.