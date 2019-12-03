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«بوعزيزي جلمة» يكشف الواقع المتردي بتونس

شهدت تونس بوعزيزي جديدا بعد مرور 9 سنوات على الثورة، واندلعت احتجاجات غاضبة على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة وغياب التنمية وارتفاع نسب البطالة بين الشباب
تحرير:وفاء بسيوني ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٦ ص
مظاهرات بتونس
مظاهرات بتونس
لا يزال التوانسة يعيشون على وقع الأوضاع المتردية التي كانت سببا في اندلاع الثورة التونسية، فبعد مرور كل تلك الأعوام يشكو الأهالي من الأوضاع نفسها التي سبقت الثورة، رغم وعود الطبقة السياسية باختلاف توجهاتها بالتغيير نحو الأفضل، وتعهدات السلطات العليا في تونس، بدور أكبر للدولة في المناطق الداخلية المهمشة. ونجد أن حادثا جديدا بتونس أعاد إلى الأذهان حادثة محمد البوعزيزي مفجر الثورة التونسية والربيع العربي بكامله، حين أحرق نفسه في 17 من ديسمبر 2010 بمحافظة سيدي بوزيد، احتجاجا على مصادرة الشرطة بضاعته.
هذه الواقعة أدت إلى انتفاضة شعبية انتهت بالإطاحة بنظام الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي في يناير 2011. وتوفي الشاب عبد الوهاب الحبلاني (25 سنة) بعد أن أضرم النار في جسده بمدينة جلمة التونسية، وذلك للتنديد بحالة الفقر واليأس والتهميش التي تعاني منها المنطقة. وكان الحبلانى يعمل بشكل غير منتظم
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مظاهرات الجزائر.jpg2

الجزائر إلى أين؟ (1).. المؤثرون في المشهد والطريق إلى الانتخابات

في 22 فبراير 2019، كانت الجزائر على موعد مع احتجاجات واسعة نظمها الآلاف في مختلف المدن رغم حظر الدولة للمظاهرات منذ 2011، وذلك للمطالبة بعدول عبد العزيز بوتفليقة عن الترشح لفترة رئاسية جديدة (العهدة الخامسة)، بعد أن كشف صحفي عن تواجد الرئيس في أحد مستشفيات سويسرا في حالة صحية حرجة، وهي الاحتجاجات الأكبر منذ وصوله إلى السلطة منذ 20 عاما.
الاردن

محاكمة متسلل إسرائيلي رسالة أردنية لسياسات الاحتلال

شهد الأردن محاكمة تاريخية هي الأولى منذ اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة عام 1994 "وادي عربة"، حيث بدأت أمس الإثنين، أولى جلسات محاكمة الإسرائيلي "كونستانتين كوتوف"، الذي تسلل إلى الأراضي الأردنية بتاريخ 29 أكتوبر الماضي، كما أسندت محكمة أمن الدولة الأردنية تهمة حيازة مواد مخدرة، والتهمة الثانية دخول الأراضي الأردنية بطريقة غير شرعية. كوتوف وصل الحدود برفقة صديقه في مركبة خاصة، ووقفا بقرب الحدود الأردنية الإسرائيلية وتابع السير وحده مشيًا على الأقدام، واجتاز الحدود.
قوات الاحتلال - فلسطين

تقرير: الاحتلال يكلف فلسطين 2.5 مليار دولار سنويا

كشف تقرير للأمم المتحدة، أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية يكلف ما لا يقل عن 2.5 مليار دولار للشعب الفلسطيني، ولو تم استثمار هذه المبالغ في الاقتصاد الفلسطيني لوفرت مليوني فرصة عمل على مدار 18 عاما. وقدرت الأمم المتحدة التكلفة الإجمالية التي تكبدها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي في الفترة ما بين عامي 2000 - 2017 بحوالي 47.7 مليار دولار أميركي، بمعدل 2.5 مليار دولار سنويا، جاء ذلك خلال جلسة حوارية بين خبراء اقتصاديين فلسطينيين في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية (ماس) في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.
الجزائر

الجمعة.. مناظرة تلفزيونية بين مرشحي الرئاسة بالجزائر

أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، اليوم الاثنين، تنظيم مناظرة تلفزيونية يوم الجمعة المقبلة، بين المرشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر الجاري، إذ قال علي ذراع، مسؤول الإعلام بسلطة الانتخابات في تصريح مقتضب له مساء اليوم: «إن موعد المناظرة التلفزيونية بين المرشحين للرئاسيات قد تحدد يوم الجمعة المقبلة»، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل عن مجريات هذه المناظرة «التوقيت، المدة، البث، المذيعين» سيفصح عنها لاحقا.
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انتخابات تونس

بوعزيزي جديد.. شاب يحرق نفسه في تونس

أطلقت الشرطة التونسية، اليوم الأحد، الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات المحتجين الذين أغلقوا الطرق في بلدة جلمة جنوب البلاد، بعد وفاة شاب أحرق نفسه احتجاجا على الأوضاع المعيشية السيئة. وقال شهود عيان إن المتظاهرين أحرقوا إطارات السيارات، بعد ظهر أمس السبت، إثر دفن الشاب، قبل أن تتدخل الشرطة لإعادة فتح الطرق، مضيفين أن بعض سكان البلدة أصيبوا باختناق جراء القنابل المسيلة للدموع، كما أصيب عدد من أفراد الأمن أيضا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "روسيا اليوم".
محمد -منصف -المرزوقي (2)

الرئيس التونسي السابق يعلن انسحابه من الحياة السياسية

أعلن الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي، انسحابه من الحياة السياسية، ومن رئاسة حزب «حراك تونس الإرادة»، مؤكدا الالتزام بـ«قضايا الشعب والأمة»، إذ كتب المرزوقي في تدوينة عبر حسابه على صفحته الرسمية «فيسبوك» مساء اليوم: «على إثر نتائج الانتخابات الأخيرة التي أتحمل كامل المسؤولية فيها، قررت الانسحاب من رئاسة حزب الحراك وكذلك من الساحة السياسية الوطنية مع البقاء ملتزما بكل قضايا شعبي وأمتي التي سأواصل خدمتها بما أستطيع»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
انتخابات تونس

الإجابة «النهضة».. هل التجربة الديمقراطية في تونس تستحق الإشادة؟

منذ اشتعال فتيل «ثورات الربيع العربي» والكثيرون يشيدون بتجربة تونس الديمقراطية، وقدرة الشعوب على الثورة والحصول على مكتسبات سياسية واقتصادية واجتماعية، معتبرين أن «الإجابة دائما تونس»، ليتم وضع البلد في مقارنة مع أي حدث سياسي في أي دولة شهدت احتجاجات كبيرة منذ عام 2011، فهل حقا في تونس تجربة ديمقراطية حقيقية أم أنها مجرد وهم؟ وهل هي استثناء؟ وهل فعلا تجربة تسعى لإقصاء الإسلام السياسي والفكر المتشدد كما يُروج لها؟
حبيبى- الجميلي (2)

رئيس الحكومة التونسية أمام اختبار صعب ومشهد مشتت

يعقد التونسيون الكثير من الآمال على الحكومة المرتقبة بقيادة الحبيب الجملي الذي تم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد تقديم حركة النهضة التونسية له كمرشح رسمي لرئاسة الوزراء. رئيس الجمهورية كلف الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة الجديدة، خلال مدة لا تتجاوز شهرين، بحسب ما ينص عليه الدستور التونسي ليقدم تشكيلة حكومته للبرلمان على أن تنال ثقة غالبية 109 أصوات. يأتي تكليف الجملي بعد انتخاب راشد الغنوشي زعيم ومؤسس حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية الأربعاء، رئيسا للبرلمان بغالبية 123 صوتا بعد أن حصل على دعم منافسه حزب "قلب تونس".
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