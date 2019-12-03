«بوعزيزي جلمة» يكشف الواقع المتردي بتونس

شهدت تونس بوعزيزي جديدا بعد مرور 9 سنوات على الثورة، واندلعت احتجاجات غاضبة على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة وغياب التنمية وارتفاع نسب البطالة بين الشباب

تحرير:وفاء بسيوني ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٦ ص

لا يزال التوانسة يعيشون على وقع الأوضاع المتردية التي كانت سببا في اندلاع الثورة التونسية، فبعد مرور كل تلك الأعوام يشكو الأهالي من الأوضاع نفسها التي سبقت الثورة، رغم وعود الطبقة السياسية باختلاف توجهاتها بالتغيير نحو الأفضل، وتعهدات السلطات العليا في تونس، بدور أكبر للدولة في المناطق الداخلية المهمشة. ونجد أن حادثا جديدا بتونس أعاد إلى الأذهان حادثة محمد البوعزيزي مفجر الثورة التونسية والربيع العربي بكامله، حين أحرق نفسه في 17 من ديسمبر 2010 بمحافظة سيدي بوزيد، احتجاجا على مصادرة الشرطة بضاعته.

هذه الواقعة أدت إلى انتفاضة شعبية انتهت بالإطاحة بنظام الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي في يناير 2011. وتوفي الشاب عبد الوهاب الحبلاني (25 سنة) بعد أن أضرم النار في جسده بمدينة جلمة التونسية، وذلك للتنديد بحالة الفقر واليأس والتهميش التي تعاني منها المنطقة. وكان الحبلانى يعمل بشكل غير منتظم

هذه الواقعة أدت إلى انتفاضة شعبية انتهت بالإطاحة بنظام الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي في يناير 2011.

وتوفي الشاب عبد الوهاب الحبلاني (25 سنة) بعد أن أضرم النار في جسده بمدينة جلمة التونسية، وذلك للتنديد بحالة الفقر واليأس والتهميش التي تعاني منها المنطقة.

وكان الحبلانى يعمل بشكل غير منتظم وكان يطالب بتحسين وضعه الاجتماعى فى جلمة المحاذية، لمدينة سيدى بوزيد، مسقط رأس البوعزيزى.

وأقدم الشاب على وضع حد لحياته بعدما أضرم النار في جسمه، احتجاجا على البطالة والفقر وغياب مورد رزق لعائلته، في حادثة تلتها احتجاجات غاضبة على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة في المنطقة وغياب التنمية وارتفاع نسب البطالة بين الشباب، واعتبر المحتجون أن السلطات فشلت في تحسين المستوى المعيشي للسكان وتحقيق العدالة الاجتماعية.

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بعد وفاة الشاب التونسي شهدت مدينة جلمة التونسية أحداث عنف ومواجهات بين محتجين وقوات الشرطة وشهدت البلدة مساء أمس الإثنين لليوم الثالث على التوالي، حالة من الغليان والاحتقان، تحولت إلى مواجهات عنيفة بين الأهالي ورجال الشرطة، إذ خرج عدد من المحتجين وقاموا بإغلاق الشوارع وإحراق الإطارات المطاطية، بينما أطلقت الشرطة القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم. وتشير التوقعات إلى توسع الاحتجاجات نحو مناطق قريبة.



وقوبلت هذه الاحتجاجات والوضع المتوتر، بصمت من السلطات، بينما تحدثت مصادر من المنطقة عن اعتقالات طالت عشرات من المحتجين وإصابات في صفوف آخرين. ونقلت "رويترز" عن شهود عيان قولهم: "إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع وطاردت شبانا يحتجون فى شوارع البلدة، وقام المتظاهرون بسد الطرق وأشعلوا إطارات السيارات".

وأضاف سكان المنطقة "الوضع صعب هنا، الشرطة تستعرض عضلاتها وتطلق الغاز المسيل للدموع فى كل مكان"، مضيفين "المشهد يعيد إلى الأذهان أيام الثورة، الناس غاضبون بسبب قلة التنمية".

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النائب بالبرلمان عن جهة سيدي بوزيد، بدرالدين قمودي، أفاد أن الاحتجاجات التي لا تزال متواصلة، قوبلت "بردة فعل عنيفة" من قبل الشرطة، التي اعتقلت عشرات المحتجين، وداهمت المنازل والمحلات التجارية والمقاهي وقامت بتخريب محتوياتها، كما تحدث عن وقوع إصابات نتيجة الاستعمال المكثف والعشوائي للغاز المسيل للدموع.

القمودي أشار أن حادثة حرق الشاب عبد الوهاب الحبلاني لنفسه "تعري الواقع التنموي الهش بمحافظة سيدي بوزيد عامة وببلدة جلمة بصفة خاصة، حيث تزداد الأوضاع تعفنا في جميع المجالات، حيث تعرف البطالة أرقاما قياسية لدى الشباب الحائز على شهادات علمية، الذين لا يزالون بانتظار تنفيذ الحكومات المتعاقبة على البلاد منذ عام 2011 وعودها لهم بالتشغيل"، وفقا لما نقلت "العربية نت". الاتحاد المحلي للشغل بسيدي بوزيد علق على الأحداث الأخيرة في بيان نشره أمس الإثنين، حيث أعرب عن قلقه بشأن الأحداث وحالة الاحتقان التي تعيش على وقعها المنطقة، وحمل المسؤولية الكاملة للحكومات المتعاقبة في عدم الإحاطة بالشباب واعتمادها لنهج تنموي "فاشل".

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وتبعا لما شهدته المنطقة من احتجاجات أصدر كل من المكتب المحلي لحركة الشعب بجلمة وحزب العمال بسيدي بوزيد بيانين شجبا من خلالهما استعمال القوة من طرف القوات الأمنية ضد التحرك الاحتجاجي وطالبا بضرورة فتح تحقيق جدي في الأسباب والظروف الكامنة وراء وفاة الحبلاني حرقا وتحميل المسؤولية كاملة للمتسببين في الحادثة.