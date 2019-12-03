وزيرة التخطيط: الاهتمام بالتعليم هدف رؤية مصر 2030

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٥ ص

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، حرص الدولة واهتمامها بالتواصل والحوار الدائم مع الشباب، لافتة إلى أن هذا هو النهج المتبع من قبل الدولة على كل مستوياتها بدءًا من القيادة السياسية، بالرعاية والمشاركة المستمرة من قبل رئيس الجمهورية في مؤتمرات الشباب، والتي تتسم بدورية وانتظام انعقادها، بل وتطورها واتساع نطاقها لتشمل الحوار والتواصل بين القيادة والشباب من مصر ومختلف دول العالم من خلال منتدى شباب العالم، والذي من المنتظر أن تٌعقد نسخته الثالثة في مدينة شرم الشيخ منتصف هذا الشهر.

جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم، الثلاثاء، في الاحتفالية الرابعة لبرنامج المنح الدراسية للشركة المصرية لتكرير البترول "مستقبلي" لطلبة عام 2019، وذلك بحضور عدد من الوزراء. وحول الاهتمام بمجال التعليم، أكدت وزيرة التخطيط أنه يعد هدفًا مشتركًا بين كل محاور رؤية مصر 2030، حيث تعمل الدولة على النهوض بالقطاع