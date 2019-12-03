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طلب إحاطة لوزير الإسكان بسبب تعكر مياه الشرب

تحرير:أحمد جاد ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م
عاصم الجزار وزير الإسكا ن - صورة أرشيفية
عاصم الجزار وزير الإسكا ن - صورة أرشيفية
قدمت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، طلب إحاطة عاجل موجها للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عملا بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن ظهور عكارة في مياه الشرب في بعض الأماكن بمدينة القاهرة الجديدة، وكذلك ظهور رائحة كريهة ناتجة من تفاعل زيادة نسب الكلور مع الطحالب، قائلة إن جهاز المدينة رفع نسب الكلور للقضاء على الطحالب، خاصة الطحالب الخضراء مثل «سينيديسمس»، وحمض «الهيوميك».
وأوضحت فراج، أن هذا الأمر يؤدي إلى تكوين مشتقات تسمى «الهالوميثان الثلاثية»، والتي تتسبب الإصابه بالأمراض السرطانية، مضيفة أن الكلور من المواد المطهرة ذات الكفاءة العالية في التخلص من الكائنات التي تؤثر سلبا على جودة المياه، لكن ما يقلق أن المواد الناتجة من تفاعل الكلور مع الطحالب والمركبات العضوية
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السيسي: مفيش خطر على مصر إلا من داخلها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاحه عدد من المشروعات بدمياط: "كنت أتمنى أن نبلغ الناس بالبناء والتخطيط، والبناء العشوائي في الدولة المصرية تكلفته أكبر علينا في تصويبه وإصلاحه من أن نقوم بعمل تخطيط مستقر ونبنيه بشكل متكامل، لو قمت بعمل خط ضغط عالي محمل على أبراج له تكلفته غير تكلفة وضع الكابلات الأرضية، وإذا كنت فاكر الرقم اللى بتخانق عليه مع وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، الدكتور شاكر عايز 25 أو 30 مليون جنيه في الكيلو وأكثر، 30 مليون جنيه يا دكتور مش كده ولا أكثر (الدكتور شاكر: أكثر، يعني 10 أضعاف الحاجة)".
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السيسي يفتتح 3 مشروعات بـ«الفيديو كونفرانس»

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، 3 مشروعات في محافظة دمياط عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، وهي: مركز التعليم المدني بدمياط، وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية: محمود أبو زهرة مدير مديرية الشباب والرياضة في محافظة دمياط، وخالد طاهر مدير المركز التعليمي المدني بدمياط الجديدة، ومحطة محولات كهرباء مدينة الأثاث في محافظة دمياط، وأزاح الستار محمد جمال حسنين رئيس قطاع المشروعات منطقة كهرباء الدلتا، وعبده محمد الصياد كبير مهندسين بالإدارة العامة لشبكات دمياط.
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وزير الكهرباء يرد على شكوى قراءة العداد

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، خلال حفل افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية بمحافظة دمياط، اليوم الثلاثاء، إن هناك شكوى من قراءات عدادات الكهرباء وتحصيلها، مضيفا: "وضعنا مجموعة الإجراءات من بينها العمل بعدادات مسبوقة الدفع، وأيضا أقمنا مشروعا تجريبيا للعدادات الذكية وبرنامجا للقراءات موحد، وقبل بداية تنفيذ الخطة كانت عدد العدادات مسبوقة الدفع يبلغ نحو نصف مليون عداد، واليوم لدينا 8.4 مليون عداد ونستهدف في نهاية العام 9.1 مليون عداد".
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نائب وزير التعليم: ترقية 350 ألف مدرس في 2020

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، في تصريح خاص لـ"التحرير"، إن عام 2020، سيشهد ترقية 350 ألف معلم ممن مر عليهم 5سنوات في العمل إلى الدرجات العليا، ومن المقرر ان يتم غلق تسجيل بيانات المعلمين الذين مر عليهم 5 سنوات عمل عبر موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين الإلكتروني بعد يومين، مضيفا أن الاكاديمية المهنية للمعلمين ستعقد تدريبات للمعلمين المقرر ترقيتهم خلال شهر يناير، حتى يتثنى لهم الترقي والحصول على شهادة الصلاحية.
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«النواب» يستطلع رأي الحكومة بقانون استئناف الجنايات

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، دعوة وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، للحضور للجنة خلال شهر ديسمبر المقبل، لإبداء رأيه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الجنايات، المقدم من "أبو شقة"، مع إرسال القانون إلى وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمجلس الأعلى للقضاء بشأن رؤيتهم في القانون، وأيضا التعديلات الأخرى من النواب في ذات الموضوع، جاء ذلك في اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، إذ استعرض أبو شقة، مشروع القانون المقدم منه بشأن استئناف الجنايات بالإجراءات الجنائية.
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نائب: أؤيد التحول للدعم النقدي شرط عدم المساس بالخبز

قال حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أعلن خلال اجتماع مع اللجنة منذ أسبوعين أن هناك توجه من جانب وزارة التموين بشأن فكرة تحويل الدعم العيني إلى النقدي أو النقدي المشروط، موضحا أنه يؤيد الفكرة بشرط الاحتفاظ بدعم رغيف الخبز وعدم المساس به، مشيرا إلى ضرورة أن تخضع القيمة النقدية لباقي السلع التموينية لإرتفاع معدل التضخم ، بمعنى أنه في حالة دعم المواطن بسلع تموينية قيمتها 50 جنيها من زيت وأرز ومكرونة، فلابد أن نحافظ على قيمة هذه السلع التموينية مهما ارتفع أسعارها في حال ارتفاع معدل التضخم.
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طلب مناقشة عامة حول طرق مواجهة الحكومة للغش التجاري

تقدمت إيمان خضر عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى رئيس البرلمان، لاستبيان سياسة الحكومة تجاه انتشار السلع المغشوشة والعلامات التجارية المقلدة والتي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني، قائلة: "تتعرض القطاعات الصناعية المختلفة لآفة الغش التجاري، سواء فى الأدوية أو المواد الغذائية أو الأدوات الكهربية أو قطع غيار السيارات، ما يؤدي إلى خسائر فادحة للاقتصاد، ويؤثر صحيا وماديا على الفرد نتيجة تآكل نحو 10% من دخله، لاستخدامه منتجات غير معمرة وتعرضه للأمراض لاحتواء بعض السلع والخدمات على مواد مسرطنة وسامة".
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غدا.. مجلس النواب يحسم مصير «الكيانات الإرهابية»

يصوت أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة المقرر لها، غدا الأحد، نهائيا على 3 مشروعات بقوانين سبق أن وافق عليها البرلمان مبدئيا من قبل، وتمثلت هذه المشاريع في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاعالعام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، والمتضمن فى التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.
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