طلب إحاطة لوزير الإسكان بسبب تعكر مياه الشرب

تحرير:أحمد جاد ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م

عاصم الجزار وزير الإسكا ن - صورة أرشيفية

قدمت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، طلب إحاطة عاجل موجها للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عملا بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن ظهور عكارة في مياه الشرب في بعض الأماكن بمدينة القاهرة الجديدة، وكذلك ظهور رائحة كريهة ناتجة من تفاعل زيادة نسب الكلور مع الطحالب، قائلة إن جهاز المدينة رفع نسب الكلور للقضاء على الطحالب، خاصة الطحالب الخضراء مثل «سينيديسمس»، وحمض «الهيوميك».

وأوضحت فراج، أن هذا الأمر يؤدي إلى تكوين مشتقات تسمى «الهالوميثان الثلاثية»، والتي تتسبب الإصابه بالأمراض السرطانية، مضيفة أن الكلور من المواد المطهرة ذات الكفاءة العالية في التخلص من الكائنات التي تؤثر سلبا على جودة المياه، لكن ما يقلق أن المواد الناتجة من تفاعل الكلور مع الطحالب والمركبات العضوية