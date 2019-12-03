سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

السيسي: 615 مليار جنيه تكلفة تحسين إنتاج الكهرباء

وزير الكهرباء: منذ أول يونيو 2015 لم يتم تخفيف الأحمال مطلقا.. في نهاية عام 2021 سنصل إلى 6628 ميجاوات.. هناك مشروعات جديدة في مرحلتها الأخيرة ستقدم قدرة 1620 ميجاوات
٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مشروعي عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وهما: محطة محولات كهرباء مدينة الأثاث في محافظة دمياط، وأزاح الستار محمد جمال حسنين رئيس قطاع المشروعات منطقة كهرباء الدلتا، وعبده محمد الصياد كبير مهندسين بالغدارة العامة لشبكات دمياط، وتحويل مشروع محطة توليد كهرباء غرب دمياط الغازية 2 للعمل كدورة مركبة في محافظة دمياط، وأزاح الستار جمال السيد زعتر رئيس قطاع محطة كهرباء غرب دمياط، ومدحت خليل مدير المشروع من شركة أوراسكوم.
وذكر السيسي: "تم إنفاق أكثر من 615 مليار جنيه لمضاعفة حجم إنتاج الكهرباء في مصر خلال الخمس سنوات الماضية، قائلا "إن الدولة صرفت هذه الأموال التي تعني أكثر من نصف تريليون جنيه فى قطاع واحد من قطاعات الدولة حتى تصبح خدمة الكهرباء والحصول عليها أفضل مما كنا عليه، وأكرر ذلك حتى يعلم به الشعب المصري، والإنتاج
اقرأ المزيد
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

السيسي: مفيش خطر على مصر إلا من داخلها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاحه عدد من المشروعات بدمياط: "كنت أتمنى أن نبلغ الناس بالبناء والتخطيط، والبناء العشوائي في الدولة المصرية تكلفته أكبر علينا في تصويبه وإصلاحه من أن نقوم بعمل تخطيط مستقر ونبنيه بشكل متكامل، لو قمت بعمل خط ضغط عالي محمل على أبراج له تكلفته غير تكلفة وضع الكابلات الأرضية، وإذا كنت فاكر الرقم اللى بتخانق عليه مع وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، الدكتور شاكر عايز 25 أو 30 مليون جنيه في الكيلو وأكثر، 30 مليون جنيه يا دكتور مش كده ولا أكثر (الدكتور شاكر: أكثر، يعني 10 أضعاف الحاجة)".
عبد-الفتاح-السيسي-يشهد-صباح-اليوم-بالكلية-الحربية-حفل-تخرج (15)

السيسي يفتتح 3 مشروعات بـ«الفيديو كونفرانس»

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، 3 مشروعات في محافظة دمياط عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، وهي: مركز التعليم المدني بدمياط، وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية: محمود أبو زهرة مدير مديرية الشباب والرياضة في محافظة دمياط، وخالد طاهر مدير المركز التعليمي المدني بدمياط الجديدة، ومحطة محولات كهرباء مدينة الأثاث في محافظة دمياط، وأزاح الستار محمد جمال حسنين رئيس قطاع المشروعات منطقة كهرباء الدلتا، وعبده محمد الصياد كبير مهندسين بالإدارة العامة لشبكات دمياط.
محمد-شاكر-وزير-الكهرباء-03

وزير الكهرباء يرد على شكوى قراءة العداد

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، خلال حفل افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية بمحافظة دمياط، اليوم الثلاثاء، إن هناك شكوى من قراءات عدادات الكهرباء وتحصيلها، مضيفا: "وضعنا مجموعة الإجراءات من بينها العمل بعدادات مسبوقة الدفع، وأيضا أقمنا مشروعا تجريبيا للعدادات الذكية وبرنامجا للقراءات موحد، وقبل بداية تنفيذ الخطة كانت عدد العدادات مسبوقة الدفع يبلغ نحو نصف مليون عداد، واليوم لدينا 8.4 مليون عداد ونستهدف في نهاية العام 9.1 مليون عداد".
معلمين-التربية-والتعليم-داخل-الفصول (3)

نائب وزير التعليم: ترقية 350 ألف مدرس في 2020

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، في تصريح خاص لـ"التحرير"، إن عام 2020، سيشهد ترقية 350 ألف معلم ممن مر عليهم 5سنوات في العمل إلى الدرجات العليا، ومن المقرر ان يتم غلق تسجيل بيانات المعلمين الذين مر عليهم 5 سنوات عمل عبر موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين الإلكتروني بعد يومين، مضيفا أن الاكاديمية المهنية للمعلمين ستعقد تدريبات للمعلمين المقرر ترقيتهم خلال شهر يناير، حتى يتثنى لهم الترقي والحصول على شهادة الصلاحية.
اقرأ المزيد من الأخبار
الرئيس-السيسى

السيسي يفتتح مشروعي الإسكان وفندق اللسان بدمياط

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مشروعين عبر تقنية (الفيديو كونفرس) في محافظة دمياط، وهما: مشروع الإسكان المتوسط بدار مصر بمدينة دمياط الجديدة، والذي يتضمن 194 عمارة سكنية، وأزاح الستار المهندس محمد السيد رجب رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، والمقدم محمد أسامة عبد القادر المشرف على المشروع، وفندق "شتيجنبرجر" اللسان بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، وأزاح الستار عادل والي العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وهشام سعيد مدير عام الفندق.
السيسى-المؤتمر-الوطنى-للشباب‎ (2)

السيسي يفتتح أكبر مدينة أثاث بالشرق الأوسط (بث مباشر)

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، إلى محافظة دمياط ليشهد حفل افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة دمياط، بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. ومن المقرر أن يفتتح الرئيس مدينة دمياط للأثاث وهي أكبر مدينة أثاث بالشرق الأوسط، وتضم 1375 مصنعا للأثاث وأكاديمية عالمية للتصميم والتدريب ومجمعات مطاعم ومعارض ومركز مؤتمرات، وتهدف إلى دعم وتطوير وتوطين صناعة الأثاث بدمياط، وإدخال التقنيات والتكنولوجيا الإيطالية الحديثة على هذه الصناعة.
عبد الفتاح السيسى (1)

السيسي: ضعف الإرادة السياسية فساد لن نسمح به

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تجابه الفساد بكل أشكاله وصوره من خلال الرقمنة ودعم المؤسسات التي تكافح الفساد، مشددا على أن مصر لن تسمح بالفساد والفاسدين فيها، وقال تعقيبا على أسئلة المستثمرين بجلسة المائدة المستديرة، بمنتدى الاستثمار في أفريقيا 2019: "إن ضعف الإدارة فساد، وعدم القدرة على العمل الجيد فساد، وضعف التعليم فساد، والإرادة السياسية الضعيفة أو المترددة فساد"، مضيفا "آن الفساد هو تخريب للقدرات، فلو الإرادة السياسية الموجود في الدولة فعلا لديها قناعة حقيقية بأنها تواجه، ستقوم ببذل كل الجهد المؤسسي لمحاربة الفساد".
محطات-الكهرباء-توليد-الطاقة-الكهربية-كهرباء-61

رئيس «سيمنز» يشيد بتجربة مصر في زيادة الكهرباء

أشاد رئيس شركة "سيمنز" الألمانية العاملة في قطاع الطاقة جو كايزر، بتجربة الشركة الرائدة في مصر لإنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية بطاقة كبيرة وفي وقت قياسي، قائلا: "أنشأنا في عامين ونصف أكثر من 14 ألف ميجاوات قدرة كهربائية في مصر"، جاء ذلك في كلمته، اليوم الثلاثاء، أمام القمة غير الرسمية للاستثمار في إفريقيا، التي انطلقت فعالياتها في العاصمة الألمانية برلين، والتي انطلقت على هامش فعاليات قمة مجموعة العشرين وإفريقيا، بمشاركه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورؤساء دول وحكومات إفريقيا.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]