رياضة

السيتي يبحث عن العودة لطريق الانتصارات أمام بيرنلي

٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
تنطلق اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة رقم 15 من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل بيرنلي، نظيره مانشستر سيتي حامل اللقب، على ملعب تيرف مور، وذلك في تمام الساعة 10:15 مساء، ويحتل بيرنلي المركز العاشر برصيد 18 نقطة، بينما يوجد مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 29 نقطة، وسبق أن تواجه الفريقان في 10 مباريات سابقة في البريميرليج، حقق خلالها مانشستر سيتي الانتصار في 6 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مباراة وحيدة، وسجل لاعبو السيتي في تلك المباريات 25 هدفًا واستقبلت شباكهم 10 أهداف.
كما تقابل الفريقان في 5 مباريات في عصر البريميرليج على ملعب تيرف مور، حقق خلالها السيتي الانتصار في 3 مباريات وتعادل في لقاء وحيد وخسر آخر، وسجل لاعبو مانشستر في تلك المباريات 10 أهداف، واستقبلت شباكهم 4 أهداف. ويتصدر النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو قائمة الهدافين التاريخيين لتلك المواجهة برصيد 9 أهداف
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شوقي غريب (1)

غريب: يجب تقنين خروج لاعبي المنتخب الأوليمبي لأوروبا

قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي، إنه يعلم بوجود اهتمام من أندية أوروبية كبرى بضم رمضان صبحي نجم النادي الأهلي المعار من صفوف هيدرسفيلد تاوني الإنجليزي، بعد متابعته في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والتي توج بها الفراعنة للمرة الأول في تاريخهم. وأضاف غريب في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء: "رمضان صبحي على رادار أندية أوروبية مميزة تابعته في البطولة التي فاز بلقب أفضل لاعب بها، وهذه البطولة ستكون نقطة تحول في مشوار رمضان، بعد تجربته الأولى في إنجلترا".
رونالدو وساري

يوفنتوس ينفي شائعات رحيل رونالدو هذا الموسم

أشار فابيو باراتيسي، المدير الرياضي لفريق يوفنتوس الإيطالي، إلى رغبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في البقاء، في صفوف السيدة العجوز الموسم المقبل، وذلك على الرغم من التقارير التي انتشرت مؤخرًا والتي تفيد رغبة الدون في الرحيل عن البيانكونيري بنهاية الموسم الجاري، وقال باراتيسي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "أنا أبتسم لأن هناك مشكلات أخرى، رونالدو أراد الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لأنه شخص طموح ويريد أن يُظهر أنه الأفضل هنا".
رونالدو

رونالدو يشيد بصعوبة الدوري الإيطالي

تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن الأجواء التي عاصرها في الدوري الإيطالي، في موسمه الأول مع يوفنتوس العام الماضي، بعد انتقاله إلى السيدة العجوز في صيف 2018 قادمًا من صفوف ريال مدريد الإسباني، وكان كريستيانو قد حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي عن الموسم الماضي أمس، بعد أن قاد يوفنتوس لحصد لقب الكالتشيو للمرة الثامنة على التوالي، ليتغيب بالتالي عن الحضور عن حفل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، لتقديم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، والذي توج بها غريمه ليونيل ميسي للمرة السادسة في تاريخه.
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جوارديولا

جوارديولا: مانشستر سيتي لا يعاني أزمة في الثقة

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا، أن فريقه مانشستر سيتي لا يعاني من أزمة في الثقة، بعد تحقيقه انتصارا وحيدا في آخر 5 مباريات خاضها في جميع المسابقات، مطالبًا الخبراء بضرورة تحليل الأداء لا نتائج الفريق فقط، وتعادل المان سيتي 2-2 مع نيوكاسل يونايتد، السبت الماضي، ليتأخر حامل اللقب بفارق 11 نقطة عن ليفربول المتصدر، وتأتي هذه النتيجة بعد الخسارة أمام ليفربول والفوز على تشيلسي في الدوري الممتاز، إضافة إلى تعادلين في دوري أبطال أوروبا أمام كل من أتالانتا الإيطالي وشاختار الأوكراني.
جوارديولا

جوارديولا يتمسك ببقاء أرتيتا هذا الموسم

أعرب المدرب الإسباني بيب جوارديولا، عن ثقته الكاملة في قدرات مساعده مايكل أرتيتا واقترابه بشدة من تدريب أحد الفرق في يوم من الأيام، ولكنه استبعد نهائيا أن يقرر أرتيتا الرحيل عن مانشستر سيتي خلال منافسات الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ويوجد أرتيتا ضمن المرشحين لتولي قيادة فريقه السابق آرسنال إذا أقيل أوناي إيمري من منصبه في ظل تراجع نتائج الفريق، ويحتل آرسنال المركز الثامن في الدوري وبفارق 19 نقطة عن ليفربول المتصدر وثماني نقاط عن مراكز التأهل لدوري أبطال أوروبا وذلك بعد التعادل 2-2 مع ساوثهامبتون يوم السبت الماضي.
مانشستر سيتي

السيتي يخصص 100 مليون في الشتاء للحاق بليفربول

يبدو أن إدارة مانشستر سيتي لن تقبل بالتفريط في لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم لصالح ليفربول بسهولة، فبعد خسارة السيتي في قمة الريدز الأخيرة بنتيجة 3-1، وابتعاد الليفر في صدارة جدول الترتيب بفارق 9 نقاط عن السيتي، ذكرت تقارير صحفية بريطانية، أن إدارة مانشستر سيتي تعتزم إنفاق ما لا يقل عن 100 مليون جنيه إسترليني، من أجل تدعيم الفريق في يناير، بعد ابتعاده عن الصدارة، وبحسب صحيفة "ميرو" البريطانية، فإن قرار جوارديولا بعدم التعاقد مع بديل لمدافعه البلجيكي المعتزل فينسنت كومباني، جاء بنتيجة عكسية.
اليسون-بيكر

أليسون يتغنى بالانتصار على مانشستر سيتي

أعرب الحارس البرازيلي أليسون، حارس مرمى ليفربول، عن سعادته الكبيرة بالانتصار الذي حققه فريقه على مانشستر سيتي أمس بنتيجة 3-1، على ملعب الأنفيلد في قمة مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وبهذا الانتصار عزز ليفربول موقعه في صدارة جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، وبفارق 8 نقاط كاملة عن صاحبي المركزين الثاني والثالث، ليستر سيتي وتشيلسي، على الترتيب، كما وسع الفارق بينه وبين حامل اللقب مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع حاليا، إلى 9 نقاط.
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