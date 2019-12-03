السيتي يبحث عن العودة لطريق الانتصارات أمام بيرنلي

٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م

مانشستر سيتي

تنطلق اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة رقم 15 من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل بيرنلي، نظيره مانشستر سيتي حامل اللقب، على ملعب تيرف مور، وذلك في تمام الساعة 10:15 مساء، ويحتل بيرنلي المركز العاشر برصيد 18 نقطة، بينما يوجد مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 29 نقطة، وسبق أن تواجه الفريقان في 10 مباريات سابقة في البريميرليج، حقق خلالها مانشستر سيتي الانتصار في 6 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مباراة وحيدة، وسجل لاعبو السيتي في تلك المباريات 25 هدفًا واستقبلت شباكهم 10 أهداف.

كما تقابل الفريقان في 5 مباريات في عصر البريميرليج على ملعب تيرف مور، حقق خلالها السيتي الانتصار في 3 مباريات وتعادل في لقاء وحيد وخسر آخر، وسجل لاعبو مانشستر في تلك المباريات 10 أهداف، واستقبلت شباكهم 4 أهداف. ويتصدر النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو قائمة الهدافين التاريخيين لتلك المواجهة برصيد 9 أهداف

كما تقابل الفريقان في 5 مباريات في عصر البريميرليج على ملعب تيرف مور، حقق خلالها السيتي الانتصار في 3 مباريات وتعادل في لقاء وحيد وخسر آخر، وسجل لاعبو مانشستر في تلك المباريات 10 أهداف، واستقبلت شباكهم 4 أهداف.



ويتصدر النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو قائمة الهدافين التاريخيين لتلك المواجهة برصيد 9 أهداف مقابل 4 أهداف للاعب السيتي باولو وانشوب.



وتواجه بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، مع شين ديتش مدرب بيرنلي في 8 مباريات سابقة، حقق خلالها الانتصار في 7 لقاءات وتعادل في مواجهة وحيدة.



كما واجه جوارديولا فريق بيرنلي في 8 مباريات سابقة، حقق خلالها الانتصار في 7 مباريات وتعادل في مباراة واحدة، بينما واجه ديتش فريق مانشستر سيتي في 10 مباريات سابقة، حقق خلالها انتصارا وحيدا وتعادل في لقاءين وخسر 7 مواجهات أخرى.

