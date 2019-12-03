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الجزائر إلى أين؟ (1).. المؤثرون في المشهد والطريق إلى الانتخابات

تحرير:فاطمة واصل ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ م
احتجاجات الجزائر - صورة أرشيفية
احتجاجات الجزائر - صورة أرشيفية
في 22 فبراير 2019، كانت الجزائر على موعد مع احتجاجات واسعة نظمها الآلاف في مختلف المدن رغم حظر الدولة للمظاهرات منذ 2011، وذلك للمطالبة بعدول عبد العزيز بوتفليقة عن الترشح لفترة رئاسية جديدة (العهدة الخامسة)، بعد أن كشف صحفي عن تواجد الرئيس في أحد مستشفيات سويسرا في حالة صحية حرجة، وهي الاحتجاجات الأكبر منذ وصوله إلى السلطة منذ 20 عاما.
وتنوعت جماعات الضغط المشاركة في الاحتجاجات المستمرة حتى الآن، والتي ضمت مختلف الشرائح الاجتماعية والقطاعات المهنية، إذ كان لعدة جماعات أدوار بارزة في المشهد الجزائري أهمها: المؤسسة العسكرية، القضاة، اتحادات الطلاب، الأمازيغ، الإسلاميون، وغيرهم، فكيف أثرت هذه الجماعات في المشهد؟ وإلما سيؤول الوضع؟المؤسسة
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مظاهرات في تونس

«بوعزيزي جلمة» يكشف الواقع المتردي بتونس

لا يزال التوانسة يعيشون على وقع الأوضاع المتردية التي كانت سببا في اندلاع الثورة التونسية، فبعد مرور كل تلك الأعوام يشكو الأهالي من الأوضاع نفسها التي سبقت الثورة، رغم وعود الطبقة السياسية باختلاف توجهاتها بالتغيير نحو الأفضل، وتعهدات السلطات العليا في تونس، بدور أكبر للدولة في المناطق الداخلية المهمشة. ونجد أن حادثا جديدا بتونس أعاد إلى الأذهان حادثة محمد البوعزيزي مفجر الثورة التونسية والربيع العربي بكامله، حين أحرق نفسه في 17 من ديسمبر 2010 بمحافظة سيدي بوزيد، احتجاجا على مصادرة الشرطة بضاعته.
الاردن

محاكمة متسلل إسرائيلي رسالة أردنية لسياسات الاحتلال

شهد الأردن محاكمة تاريخية هي الأولى منذ اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة عام 1994 "وادي عربة"، حيث بدأت أمس الإثنين، أولى جلسات محاكمة الإسرائيلي "كونستانتين كوتوف"، الذي تسلل إلى الأراضي الأردنية بتاريخ 29 أكتوبر الماضي، كما أسندت محكمة أمن الدولة الأردنية تهمة حيازة مواد مخدرة، والتهمة الثانية دخول الأراضي الأردنية بطريقة غير شرعية. كوتوف وصل الحدود برفقة صديقه في مركبة خاصة، ووقفا بقرب الحدود الأردنية الإسرائيلية وتابع السير وحده مشيًا على الأقدام، واجتاز الحدود.
قوات الاحتلال - فلسطين

تقرير: الاحتلال يكلف فلسطين 2.5 مليار دولار سنويا

كشف تقرير للأمم المتحدة، أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية يكلف ما لا يقل عن 2.5 مليار دولار للشعب الفلسطيني، ولو تم استثمار هذه المبالغ في الاقتصاد الفلسطيني لوفرت مليوني فرصة عمل على مدار 18 عاما. وقدرت الأمم المتحدة التكلفة الإجمالية التي تكبدها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي في الفترة ما بين عامي 2000 - 2017 بحوالي 47.7 مليار دولار أميركي، بمعدل 2.5 مليار دولار سنويا، جاء ذلك خلال جلسة حوارية بين خبراء اقتصاديين فلسطينيين في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية (ماس) في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.
الجزائر

الجمعة.. مناظرة تلفزيونية بين مرشحي الرئاسة بالجزائر

أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، اليوم الاثنين، تنظيم مناظرة تلفزيونية يوم الجمعة المقبلة، بين المرشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر الجاري، إذ قال علي ذراع، مسؤول الإعلام بسلطة الانتخابات في تصريح مقتضب له مساء اليوم: «إن موعد المناظرة التلفزيونية بين المرشحين للرئاسيات قد تحدد يوم الجمعة المقبلة»، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل عن مجريات هذه المناظرة «التوقيت، المدة، البث، المذيعين» سيفصح عنها لاحقا.
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الجزائر

الجمعة.. مناظرة تلفزيونية بين مرشحي الرئاسة بالجزائر

أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، اليوم الاثنين، تنظيم مناظرة تلفزيونية يوم الجمعة المقبلة، بين المرشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر الجاري، إذ قال علي ذراع، مسؤول الإعلام بسلطة الانتخابات في تصريح مقتضب له مساء اليوم: «إن موعد المناظرة التلفزيونية بين المرشحين للرئاسيات قد تحدد يوم الجمعة المقبلة»، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل عن مجريات هذه المناظرة «التوقيت، المدة، البث، المذيعين» سيفصح عنها لاحقا.
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الجزائر: العسكريون سيدلون بأصواتهم في الانتخابات بالزي المدني

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الإثنين، أن العسكريين سيدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقررة 12 ديسمبر الجاري، في مكاتب التصويت العادية المسجلين بها وبالزي المدني، إذ أفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية اليوم، بأنه في إطار حرص القيادة العليا للجيش على ضمان نجاح الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر 2019، وفي ظل الاحترام التام للدستور وقوانين الجمهورية، يؤدي العسكريون باللباس المدني حقهم وواجبهم في التصويت المباشر على غرار جميع المواطنين في مكاتب التصويت العادية المسجلين بها عبر كافة ربوع الوطن.
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لا انتخابات.. المعتقلون بديل المرشحين بشوارع الجزائر

مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي في الجزائر تتوسع الاحتجاجات الرافضة لإجراء الانتخابات المقرر لها 12 ديسمبر المقبل، ويرفض المتظاهرون أي انتخابات تجرى في ظل وجود الحرس القديم من النخبة الحاكمة، مؤكدين أن العملية الانتخابية لن تكون منصفة. ومنذ بدء الحملات الدعائية لانتخابات الرئاسة رسميا يوم الأحد الماضي، علق بعض المحتجين أكياس قمامة أو ملصقات لشخصيات معارضة محتجزة، في الأماكن العامة المخصصة للمواد الدعائية الانتخابية، للتعبير عن رفضهم للانتخابات، وهناك مخاوف أن تخرج الأمور عن السيطرة كلما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية.
تظاهرات في الجزائر

المرشحون لرئاسيات الجزائر.. وجوه محسوبة على بوتفليقة

رغم الرفض الكامل من الشارع الجزائري للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها، فإن السلطة والجيش يصرون على إجراء هذا الاستحقاق، المحدد له 12 ديسمبر المقبل. ويرفض الحراك الاحتجاجي المستمر في البلاد منذ فبراير 2019، إجراء الانتخابات الرئاسية، ويدعو إلى إقامة مؤسسات انتقالية قبل ذلك. وبينما تستمر الاحتجاجات المناهضة لتنظيم الانتخابات، أعلن المجلس الدستوري في الجزائر، أمس السبت، القائمة النهائية للمرشحين، الذين سيخوضون الانتخابات الرئاسية، المزمع تنظيمها الشهر المقبل.
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