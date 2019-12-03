رياضة

رئيس الأرجنتين يتغنى بتتويج ميسي بالكرة الذهبية

٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
تغنى رئيس الأرجنتين ماوريسو ماكري، بفوز ليونيل ميسي أمس الإثنين، بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، وكتب ماكري في تغريدة على شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر): "كل التهاني لليو على الكرة الذهبية الجديدة! إنه فخر وطني، بكل هذا القدر من الموهبة والجهد والتواضع"، وكانت التوقعات تشير إلى أن النجم الأرجنتيني الملقب بـ"البرغوث" والبالغ من العمر 32 عاما هو الأوفر حظا للفوز بالكرة الذهبية، وهكذا أصبح أول لاعب يحرزها ست مرات، متفوقا على غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي نالها خمس مرات.
كما أشاد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، بتتويج البرغوث بالجائزة قائلًا في تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية: ""إنه أعظم لاعب في كل العصور وفي تاريخ كرة القدم. هذا الأمر واضح". وأضاف بارتوميو: "إنه يساعدنا كثيرًا في برشلونة، وآمل ألا تكون هذه آخر كرة ذهبية له، وقد قال ميسي ذلك بنفسه". وتابع:
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غريب: يجب تقنين خروج لاعبي المنتخب الأوليمبي لأوروبا

قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي، إنه يعلم بوجود اهتمام من أندية أوروبية كبرى بضم رمضان صبحي نجم النادي الأهلي المعار من صفوف هيدرسفيلد تاوني الإنجليزي، بعد متابعته في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والتي توج بها الفراعنة للمرة الأول في تاريخهم. وأضاف غريب في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء: "رمضان صبحي على رادار أندية أوروبية مميزة تابعته في البطولة التي فاز بلقب أفضل لاعب بها، وهذه البطولة ستكون نقطة تحول في مشوار رمضان، بعد تجربته الأولى في إنجلترا".
رونالدو وساري

يوفنتوس ينفي شائعات رحيل رونالدو هذا الموسم

أشار فابيو باراتيسي، المدير الرياضي لفريق يوفنتوس الإيطالي، إلى رغبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في البقاء، في صفوف السيدة العجوز الموسم المقبل، وذلك على الرغم من التقارير التي انتشرت مؤخرًا والتي تفيد رغبة الدون في الرحيل عن البيانكونيري بنهاية الموسم الجاري، وقال باراتيسي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "أنا أبتسم لأن هناك مشكلات أخرى، رونالدو أراد الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لأنه شخص طموح ويريد أن يُظهر أنه الأفضل هنا".
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رونالدو يشيد بصعوبة الدوري الإيطالي

تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن الأجواء التي عاصرها في الدوري الإيطالي، في موسمه الأول مع يوفنتوس العام الماضي، بعد انتقاله إلى السيدة العجوز في صيف 2018 قادمًا من صفوف ريال مدريد الإسباني، وكان كريستيانو قد حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي عن الموسم الماضي أمس، بعد أن قاد يوفنتوس لحصد لقب الكالتشيو للمرة الثامنة على التوالي، ليتغيب بالتالي عن الحضور عن حفل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، لتقديم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، والذي توج بها غريمه ليونيل ميسي للمرة السادسة في تاريخه.
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البالون دور.. ميسي أفضل لاعب في العالم للمرة السادسة

توج الأسطورة الأرجنتينية ليزونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني جائزة البالون دور لعام 2019، للمرة السادسة في تاريخه، والذي يقام على مسرح "لو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس، وتمكن ليونيل ميسي من التتويج بالجائزة، متفوقًا على الهولندي فيرجيل فان دايك صاحب المركز الثاني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي احتل المركز الثالث، بينما جاء في الركز الرابع السنغالي ساديو ماني. وبذلك يتفوق ميسي على منافسه الرئيسي كريستيانو رونالدو الذي حقق الجائزة 5 مرات.
جريزمان

عقوبات منتظرة على أتلتيكو بعد إهانة جريزمان

لم يحظَ النجم الفرنسي أنطوان جريزمان باستقبال جيد، عندما زار أمس ملعب واندا متروبليتانو، عندما واجه رفقة برشلونة، فريقه السابق أتلتيكو مدريد، ضمن مباريات الجولة رقم 15 من الدوري الإسباني، في المواجهة التي انتهت بفوز العملاق الكتالوني بهدف دون رد، من توقيع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وحرصت جماهير الروخيبلانكوس على مهاجمته بشدة بالأغاني العدوانية فى أثناء المباراة، إلى جانب إلقاء الكثير من الأشياء عليه، وهو الأمر الذي استنكرته بشدة رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا".
ميسي

ميسي Vs فان ديك.. من يتوج بالكرة الذهبية اليوم؟

تتجه الأنظار، اليوم الإثنين، صوب العاصمة الفرنسية باريس، التي ستحتضن الحفل الخاص بمجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة، للإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية، لأفضل لاعب في العالم، ويتنافس على الفوز بالجائزة 30 لاعبًا لخلافة لوكا مودريتش، وهم: سيرجيو أجويرو وألكسندر أرنولد وبيير أوباميانج وأليسون وكريم بنزيما وكيفين دي بروين وفرينكي دي يونج وماتيس دي ليخت وجواو فيليكس وروبرتو فيرمينو وأنطوان جريزمان وإيدين هازارد وكاليدو كوليبالي وروبرت ليفاندوفسكي وهوجو لوريس ورياض محرز وساديو ماني وماركينيوس وكيليان مبابي وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.
محمد- صلاح‎

صلاح ثالثا في التسريبات الخاصة بالكرة الذهبية

يترقب عشاق كرة القدم الكشف عن هوية الفائز بالكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، لأفضل لاعب في العالم، في الحفل الذي سيقام بعد غدٍ في العاصمة الفرنسية باريس، وعلى الرغم من تبقي يومين على الكشف عن هوية اللاعب الفائز بالجائزة، فإن الصحف العالمية بدأت تنشر الكثير من التسريبات حول هوية الفائز، وترتيب باقي اللاعبين أيضًا، ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإنه تم تداول تسريب لترتيب اللاعبين في سباق الكرة الذهبية على مواقع التواصل الاجتماعي، يبرز فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، بالجائزة بعد حصوله على 446 نقطة.
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