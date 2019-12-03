رئيس الأرجنتين يتغنى بتتويج ميسي بالكرة الذهبية

٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م

ليونيل ميسي

تغنى رئيس الأرجنتين ماوريسو ماكري، بفوز ليونيل ميسي أمس الإثنين، بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، وكتب ماكري في تغريدة على شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر): "كل التهاني لليو على الكرة الذهبية الجديدة! إنه فخر وطني، بكل هذا القدر من الموهبة والجهد والتواضع"، وكانت التوقعات تشير إلى أن النجم الأرجنتيني الملقب بـ"البرغوث" والبالغ من العمر 32 عاما هو الأوفر حظا للفوز بالكرة الذهبية، وهكذا أصبح أول لاعب يحرزها ست مرات، متفوقا على غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي نالها خمس مرات.

كما أشاد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، بتتويج البرغوث بالجائزة قائلًا في تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية: ""إنه أعظم لاعب في كل العصور وفي تاريخ كرة القدم. هذا الأمر واضح". وأضاف بارتوميو: "إنه يساعدنا كثيرًا في برشلونة، وآمل ألا تكون هذه آخر كرة ذهبية له، وقد قال ميسي ذلك بنفسه". وتابع: