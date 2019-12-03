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3 أسباب أدت إلى تراجع نشاط القطاع الخاص في مصر

تراجع نشاط شركات القطاع الخاص لأدنى مستوى له منذ عامين بحسب موشر مديري المشتريات، وأرجع المؤشر أسباب التراجع إلى استمرار تباطؤ السوق، وتراجع طلبات التصدير
تحرير:رنا عبد الصادق ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م
مصنع- أرشيفية
مصنع- أرشيفية
أظهر مؤشر «آي.إتش.إس ماركت» لمديري المشتريات بمصر، استمرار تراجع أنشطة القطاع الخاص غير النفطي للشهر الرابع على التوالي، لتهبط في نوفمبر الماضي لأقل مستوى لها منذ سبتمبر 2017. وتراجع مؤشر «آي.إتش.إس ماركت» لمديري المشتريات بمصر إلى 47.9 نقطة خلال شهر نوفبر الماضي، في مقابل نحو 49.2 نقطة خلال شهر أكتوبر السابق عليه، ليقل عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، بحسب وكالة رويترز. كما أن هبوط المؤشر من أكتوبر إلى نوفمبر يعد الأكبر منذ مايو حين نزل المؤشر ليسجل انكماشا بعد توسع قصير في أبريل.
ما مؤشر مديري المشتريات؟ هو مؤشر اقتصادي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل ويظهر ظروف العمل والتشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويهدف إلى تقديم صورة واضحة عن ظروف العمل الحالية، وإلى صناع القرار في الشركات وللمحللين الماليين، إلى جانب مديري المشتريات، والرؤساء التنفيذيين في الشركات. ويستند
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وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

وزيرة التخطيط: الاهتمام بالتعليم هدف رؤية مصر 2030

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، حرص الدولة واهتمامها بالتواصل والحوار الدائم مع الشباب، لافتة إلى أن هذا هو النهج المتبع من قبل الدولة على كل مستوياتها بدءًا من القيادة السياسية، بالرعاية والمشاركة المستمرة من قبل رئيس الجمهورية في مؤتمرات الشباب، والتي تتسم بدورية وانتظام انعقادها، بل وتطورها واتساع نطاقها لتشمل الحوار والتواصل بين القيادة والشباب من مصر ومختلف دول العالم من خلال منتدى شباب العالم، والذي من المنتظر أن تٌعقد نسخته الثالثة في مدينة شرم الشيخ منتصف هذا الشهر.
جمارك-السيارت

4.7 مليار جنيه قيمة السيارات المفرج عنها بالجمارك

أكد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال نوفمبر الماضي، وهو الشهر الحادي عشر لتطبيق «زيرو جمارك» على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغ نحو 4 مليارات و 775 مليون جنيه، تم تحصيل مليار و260 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها. كما تم الإفراج عن 10 آلاف و983 سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات و161 مليون جنيه خلال نوفمبر الماضي، وتم تحصيل نحو 949 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.
عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب

الضرائب تتصالح في 1310 ملفات بـ508 ملايين جنيه

أكد عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، أنه في اطار حرص وزارة المالية على المحافظة على حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم وتنفيذا لتعليمات وزير المالية باستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة بما يسهم في التنفيذ الأمثل لبرامج، وخطط الحكومة خاصة ما يتعلق بالإصلاحات الضريبية، ولأن التهرب الضريبي يؤثر على الاقتصاد كما أن الدوله تصرف جزءً كبيراً من ميزانيتها على الدعم والمشروعات التنموية مما يتطلب زيادة الحصيلة وحتى لا يزيد عجز الموازنة، فإن مصلحة الضرائب تعمل جاهده للحد من حالات التهرب الضريبي، والحفاظ على أموال الخزانه العامة.
دولارات

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.06 جنيه، ونحو 16.16 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في بنك الكويت الوطني ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الأسكندرية، والبنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء.
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تدوير -المخلفات (1)

«تجميع أكثر.. تدوير أكثر.. دفن أقل».. خطة حكومية لإنهاء أزمة القمامة نهائيا

"تجميع أكثر.. تدوير أكثر.. دفن أقل"، خطة حكومية تنتهجها وزارة البيئة، تلخص رؤية الدولة فى ملف القمامة وتدوير المخلفات، التى تسعى من خلالها المؤسسات المعنية، إلى التعامل مع 26 مليون طن من القمامة سنويا، تتكلف مليارات الجنيهات، تستطيع الدولة استغلالها وتحويل تلك التكلفة لعائد اقتصادى كبير، بسياسة تتماشى مع كل المعايير البيئية العالمية.
وزير-المالية -محمد-معيط

وزير المالية: نسعى لفتح أسواق جديدة لمصر في إفريقيا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون المتنامية مع إفريقيا ومنطقة البحر المتوسط، حيث يقوم المصدّرون المصريون بفتح أسواق جديدة تدريجيا للمنتجات المصرية، لافتا إلى ضرورة العمل مع المجالس التصديرية والكيانات الأخرى ذات الصلة؛ لتعظيم قدرات المصدرين والمنتجين المصريين حتى يستطيعوا تقديم منتجات تنافسية قادرة على الاندماج بشكل فعال في سلاسل القيمة العالمية. جاء ذلك في كلمته الافتتاحية خلال اجتماع الجلسة العامة الثالثة عشرة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتعلقة بسلاسل القيمة العالمية والتحول الإنتاجي والتنمية.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: الحكومة هيأت البنية الأساسية لجذب المستثمرين

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمنتدي مستقبل الرخاء بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية الذي عقدته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم، الإثنين، بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الأمريكي بحضور جوناثان كوهين السفير الأمريكي الجديد بالقاهرة. وأشارت السعيد خلال كلمتها إلى إيمان الدولة بأن المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي لن يأتي للعمل والاستثمار في مصر إن لم يتوافر له البنية التحتية اللازمة، مؤكدة على سعى الحكومة خلال السنوات الأخيرة لتهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها، بما يشجع على جذب المستثمرين.
السيسى

ترسيخ استقرار الأمن وضبط الأسعار.. 4 أوامر من السيسي للحكومة

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب، ووجه الرئيس في هذا الخصوص بمواصلة الأجهزة المعنية بذل أقصى الجهد مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والأمن الجنائي، بغرض صون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية، فضلا عن الاستمرار في توفير المناخ الملائم للتنمية والتقدم الاقتصادي.
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