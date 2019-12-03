نائب وزير التعليم: ترقية 350 ألف مدرس في 2020

تحرير:أمينة محمود ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م

معلم - صورة أرشيفية

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، في تصريح خاص لـ"التحرير"، إن عام 2020، سيشهد ترقية 350 ألف معلم ممن مر عليهم 5سنوات في العمل إلى الدرجات العليا، ومن المقرر ان يتم غلق تسجيل بيانات المعلمين الذين مر عليهم 5 سنوات عمل عبر موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين الإلكتروني بعد يومين، مضيفا أن الاكاديمية المهنية للمعلمين ستعقد تدريبات للمعلمين المقرر ترقيتهم خلال شهر يناير، حتى يتثنى لهم الترقي والحصول على شهادة الصلاحية.

ولفت عمر إلى أنه بحسب التدريبات التي ستعقدها الأكاديمية سيتم تحديد عقد امتحان للمعلم من عدمه بحسب نوع التدريب الذي سيتلقاه، قائلا إن الوزارة تجري حركة ترقيات كل عام للمعلمين الذين مر عليهم 5 سنوات في العمل، وهذا العام قامت الوزارة بترقية 80 ألف معلم، و528 ألف معلم عام 2018.من جهته، ذكر الدكتور مجدي

ولفت عمر إلى أنه بحسب التدريبات التي ستعقدها الأكاديمية سيتم تحديد عقد امتحان للمعلم من عدمه بحسب نوع التدريب الذي سيتلقاه، قائلا إن الوزارة تجري حركة ترقيات كل عام للمعلمين الذين مر عليهم 5 سنوات في العمل، وهذا العام قامت الوزارة بترقية 80 ألف معلم، و528 ألف معلم عام 2018.



من جهته، ذكر الدكتور مجدي أمين مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، لـ"التحرير" أن الأكاديمية تجهز حاليا كشوف بأسماء المعلمين المقرر ترقيتهم وفقا للدرجات العليا، موضحا أنه يتم إرسال الكشوف للوزارة لاعتمادها، ومن المتوقع أن يتم إصدار قرار الترقية في فبراير المقبل.



وأكد أمين أنه بدء العمل على منح شهادة الصلاحية لمليون و300 ألف معلم، وإعداد القيادات العليا لتولي المناصب من خلال منح شهادات لـ5 فئات، وهي مدير ووكيل مدرسة وموجه ووكيل ومدير إدارة تعليمية.



