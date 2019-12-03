رونالدو يشيد بصعوبة الدوري الإيطالي

٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م

كريستيانو رونالدو

تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن الأجواء التي عاصرها في الدوري الإيطالي، في موسمه الأول مع يوفنتوس العام الماضي، بعد انتقاله إلى السيدة العجوز في صيف 2018 قادمًا من صفوف ريال مدريد الإسباني، وكان كريستيانو قد حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي عن الموسم الماضي أمس، بعد أن قاد يوفنتوس لحصد لقب الكالتشيو للمرة الثامنة على التوالي، ليتغيب بالتالي عن الحضور عن حفل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، لتقديم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، والذي توج بها غريمه ليونيل ميسي للمرة السادسة في تاريخه.

وقال رونالدو خلال الحفل، عقب تسلم الجائزة: "سأحاول التحدث باللغة الإيطالية. أنا فخور بأن أكون أفضل مهاجم في إيطاليا". وأضاف: "أشكر زملائي في الفريق واللاعبين الذين صوتوا لي. بعد اللعب في إيطاليا لمدة عامين، يمكنني القول إنها بطولة صعبة جدا". وأتم كريستيانو: "أشكر جميع من صوت لصالحي، وآمل أن أحقق نفس