وزير الكهرباء يرد على شكوى قراءة العداد

٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء - صورة أرشيفية

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، خلال حفل افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية بمحافظة دمياط، اليوم الثلاثاء، إن هناك شكوى من قراءات عدادات الكهرباء وتحصيلها، مضيفا: "وضعنا مجموعة الإجراءات من بينها العمل بعدادات مسبوقة الدفع، وأيضا أقمنا مشروعا تجريبيا للعدادات الذكية وبرنامجا للقراءات موحد، وقبل بداية تنفيذ الخطة كانت عدد العدادات مسبوقة الدفع يبلغ نحو نصف مليون عداد، واليوم لدينا 8.4 مليون عداد ونستهدف في نهاية العام 9.1 مليون عداد".

وأوضح شاكر: "لدينا حوالي 29 مليون عداد في الشبكة، ولو نجحنا خلال 4 أو 5 سنوات في تغيير هذا الأمر سننجح في القضاء على مشكلة قراءات العدادات، وطلبت زيادة الجانب المحلي في التصنيع"، مشيرا إلى أن الجانب الصيني عرض تزويد الوزارة بـ10 ملايين عداد، غير أننا رفضنا ذلك، لوجود شركات في مصر تقوم بتصنيع العدادات،