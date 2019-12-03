السيسي يفتتح 3 مشروعات بـ«الفيديو كونفرانس»

٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، 3 مشروعات في محافظة دمياط عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، وهي: مركز التعليم المدني بدمياط، وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية: محمود أبو زهرة مدير مديرية الشباب والرياضة في محافظة دمياط، وخالد طاهر مدير المركز التعليمي المدني بدمياط الجديدة، ومحطة محولات كهرباء مدينة الأثاث في محافظة دمياط، وأزاح الستار محمد جمال حسنين رئيس قطاع المشروعات منطقة كهرباء الدلتا، وعبده محمد الصياد كبير مهندسين بالإدارة العامة لشبكات دمياط.

كما افتتح السيسي، محطة متعددة الأغراض بميناء دمياط، وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية: أحمد عثمان محمود نائب رئيس هيئة ميناء دمياط، والعقيد محمد عبد الرحيم محمود المشرف على المشروع. ةيأتي ذلك ضمن المشروعات التنموية التي يفتتحها الرئيس السيسي بنطاق محافظة دمياط.وذكر السيسي: "تم إنفاق أكثر من 615 مليار