يوفنتوس ينفي شائعات رحيل رونالدو هذا الموسم

٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ م

كريستيانو رونالدو

أشار فابيو باراتيسي، المدير الرياضي لفريق يوفنتوس الإيطالي، إلى رغبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في البقاء، في صفوف السيدة العجوز الموسم المقبل، وذلك على الرغم من التقارير التي انتشرت مؤخرًا والتي تفيد رغبة الدون في الرحيل عن البيانكونيري بنهاية الموسم الجاري، وقال باراتيسي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "أنا أبتسم لأن هناك مشكلات أخرى، رونالدو أراد الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لأنه شخص طموح ويريد أن يُظهر أنه الأفضل هنا".

وأضاف: "في رأينا هو من يستحق الفوز بالكرة الذهبية، سيكون هنا في يوفنتوس بالموسم المقبل بلا شك". وتابع: "رونالدو يريد الفوز بالكرة الذهبية معنا في يوفنتوس، ونحن ندعمه". واستبعد المدير الرياضي ليوفنتوس أي نشاط للفريق في شهر يناير المقبل بشأن التدعيمات باستثناء رحيل ماريو ماندزوكيتش مهاجم الفريق. وفي