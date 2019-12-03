رياضة

يوفنتوس ينفي شائعات رحيل رونالدو هذا الموسم

٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
أشار فابيو باراتيسي، المدير الرياضي لفريق يوفنتوس الإيطالي، إلى رغبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في البقاء، في صفوف السيدة العجوز الموسم المقبل، وذلك على الرغم من التقارير التي انتشرت مؤخرًا والتي تفيد رغبة الدون في الرحيل عن البيانكونيري بنهاية الموسم الجاري، وقال باراتيسي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "أنا أبتسم لأن هناك مشكلات أخرى، رونالدو أراد الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لأنه شخص طموح ويريد أن يُظهر أنه الأفضل هنا".
وأضاف: "في رأينا هو من يستحق الفوز بالكرة الذهبية، سيكون هنا في يوفنتوس بالموسم المقبل بلا شك". وتابع: "رونالدو يريد الفوز بالكرة الذهبية معنا في يوفنتوس، ونحن ندعمه". واستبعد المدير الرياضي ليوفنتوس أي نشاط للفريق في شهر يناير المقبل بشأن التدعيمات باستثناء رحيل ماريو ماندزوكيتش مهاجم الفريق. وفي
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غريب: يجب تقنين خروج لاعبي المنتخب الأوليمبي لأوروبا

قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي، إنه يعلم بوجود اهتمام من أندية أوروبية كبرى بضم رمضان صبحي نجم النادي الأهلي المعار من صفوف هيدرسفيلد تاوني الإنجليزي، بعد متابعته في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والتي توج بها الفراعنة للمرة الأول في تاريخهم. وأضاف غريب في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء: "رمضان صبحي على رادار أندية أوروبية مميزة تابعته في البطولة التي فاز بلقب أفضل لاعب بها، وهذه البطولة ستكون نقطة تحول في مشوار رمضان، بعد تجربته الأولى في إنجلترا".
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رونالدو يشيد بصعوبة الدوري الإيطالي

تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن الأجواء التي عاصرها في الدوري الإيطالي، في موسمه الأول مع يوفنتوس العام الماضي، بعد انتقاله إلى السيدة العجوز في صيف 2018 قادمًا من صفوف ريال مدريد الإسباني، وكان كريستيانو قد حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي عن الموسم الماضي أمس، بعد أن قاد يوفنتوس لحصد لقب الكالتشيو للمرة الثامنة على التوالي، ليتغيب بالتالي عن الحضور عن حفل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، لتقديم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، والذي توج بها غريمه ليونيل ميسي للمرة السادسة في تاريخه.
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رئيس الأرجنتين يتغنى بتتويج ميسي بالكرة الذهبية

تغنى رئيس الأرجنتين ماوريسو ماكري، بفوز ليونيل ميسي أمس الإثنين، بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، وكتب ماكري في تغريدة على شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر): "كل التهاني لليو على الكرة الذهبية الجديدة! إنه فخر وطني، بكل هذا القدر من الموهبة والجهد والتواضع"، وكانت التوقعات تشير إلى أن النجم الأرجنتيني الملقب بـ"البرغوث" والبالغ من العمر 32 عاما هو الأوفر حظا للفوز بالكرة الذهبية، وهكذا أصبح أول لاعب يحرزها ست مرات، متفوقا على غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي نالها خمس مرات.
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رونالدو

رونالدو يشيد بصعوبة الدوري الإيطالي

تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن الأجواء التي عاصرها في الدوري الإيطالي، في موسمه الأول مع يوفنتوس العام الماضي، بعد انتقاله إلى السيدة العجوز في صيف 2018 قادمًا من صفوف ريال مدريد الإسباني، وكان كريستيانو قد حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي عن الموسم الماضي أمس، بعد أن قاد يوفنتوس لحصد لقب الكالتشيو للمرة الثامنة على التوالي، ليتغيب بالتالي عن الحضور عن حفل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، لتقديم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، والذي توج بها غريمه ليونيل ميسي للمرة السادسة في تاريخه.
ميسي 2

رئيس الأرجنتين يتغنى بتتويج ميسي بالكرة الذهبية

تغنى رئيس الأرجنتين ماوريسو ماكري، بفوز ليونيل ميسي أمس الإثنين، بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، وكتب ماكري في تغريدة على شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر): "كل التهاني لليو على الكرة الذهبية الجديدة! إنه فخر وطني، بكل هذا القدر من الموهبة والجهد والتواضع"، وكانت التوقعات تشير إلى أن النجم الأرجنتيني الملقب بـ"البرغوث" والبالغ من العمر 32 عاما هو الأوفر حظا للفوز بالكرة الذهبية، وهكذا أصبح أول لاعب يحرزها ست مرات، متفوقا على غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي نالها خمس مرات.
ميسي

ميسي Vs فان ديك.. من يتوج بالكرة الذهبية اليوم؟

تتجه الأنظار، اليوم الإثنين، صوب العاصمة الفرنسية باريس، التي ستحتضن الحفل الخاص بمجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة، للإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية، لأفضل لاعب في العالم، ويتنافس على الفوز بالجائزة 30 لاعبًا لخلافة لوكا مودريتش، وهم: سيرجيو أجويرو وألكسندر أرنولد وبيير أوباميانج وأليسون وكريم بنزيما وكيفين دي بروين وفرينكي دي يونج وماتيس دي ليخت وجواو فيليكس وروبرتو فيرمينو وأنطوان جريزمان وإيدين هازارد وكاليدو كوليبالي وروبرت ليفاندوفسكي وهوجو لوريس ورياض محرز وساديو ماني وماركينيوس وكيليان مبابي وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.
محمد- صلاح‎

صلاح ثالثا في التسريبات الخاصة بالكرة الذهبية

يترقب عشاق كرة القدم الكشف عن هوية الفائز بالكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، لأفضل لاعب في العالم، في الحفل الذي سيقام بعد غدٍ في العاصمة الفرنسية باريس، وعلى الرغم من تبقي يومين على الكشف عن هوية اللاعب الفائز بالجائزة، فإن الصحف العالمية بدأت تنشر الكثير من التسريبات حول هوية الفائز، وترتيب باقي اللاعبين أيضًا، ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإنه تم تداول تسريب لترتيب اللاعبين في سباق الكرة الذهبية على مواقع التواصل الاجتماعي، يبرز فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، بالجائزة بعد حصوله على 446 نقطة.
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