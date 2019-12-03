غريب: يجب تقنين خروج لاعبي المنتخب الأوليمبي لأوروبا

٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١١ م

شوقي غريب

قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي، إنه يعلم بوجود اهتمام من أندية أوروبية كبرى بضم رمضان صبحي نجم النادي الأهلي المعار من صفوف هيدرسفيلد تاوني الإنجليزي، بعد متابعته في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والتي توج بها الفراعنة للمرة الأول في تاريخهم. وأضاف غريب في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء: "رمضان صبحي على رادار أندية أوروبية مميزة تابعته في البطولة التي فاز بلقب أفضل لاعب بها، وهذه البطولة ستكون نقطة تحول في مشوار رمضان، بعد تجربته الأولى في إنجلترا".

وفيما يخص مسألة خروج لاعبي المنتخب الأوليمبي لأوروبا، قال شوقي غريب: "لا بد من تقنينها بما يتناسب مع مشاركة اللاعب في ناديه الجديد، ورمضان لاعب كبير وموهوب ولكن بقاءه بديلاً في إنجلترا أدى لتفكيره في العودة إلى مصر". وتابع غريب: "يجب أن يكون اللاعب الذي يرغب في الرحيل لأوروبا مؤمنا بالصعوبات التي سيواجهها،

وفيما يخص مسألة خروج لاعبي المنتخب الأوليمبي لأوروبا، قال شوقي غريب: "لا بد من تقنينها بما يتناسب مع مشاركة اللاعب في ناديه الجديد، ورمضان لاعب كبير وموهوب ولكن بقاءه بديلاً في إنجلترا أدى لتفكيره في العودة إلى مصر".



وتابع غريب: "يجب أن يكون اللاعب الذي يرغب في الرحيل لأوروبا مؤمنا بالصعوبات التي سيواجهها، وقادرا على عبورها، ولكن الحنين إلى الوطن يدمر بعض التجارب، وفي هذه الحالة أنصح باللعب في مصر إذا كان اللاعب غير قادر على التكيف".



وأشار المدير الفني للمنتخب الأوليمبي إلى أن الأندية هي المستفيد الأكبر من مسألة خروج اللاعبين لأوروبا، ماليا، نتيجة بيع اللاعبين، وليس المنتخب الذي يتجمع على فترات متباعدة.

