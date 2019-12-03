رياضة

غريب: يجب تقنين خروج لاعبي المنتخب الأوليمبي لأوروبا

٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١١ م
شوقي غريب
شوقي غريب
قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي، إنه يعلم بوجود اهتمام من أندية أوروبية كبرى بضم رمضان صبحي نجم النادي الأهلي المعار من صفوف هيدرسفيلد تاوني الإنجليزي، بعد متابعته في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والتي توج بها الفراعنة للمرة الأول في تاريخهم. وأضاف غريب في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء: "رمضان صبحي على رادار أندية أوروبية مميزة تابعته في البطولة التي فاز بلقب أفضل لاعب بها، وهذه البطولة ستكون نقطة تحول في مشوار رمضان، بعد تجربته الأولى في إنجلترا".
وفيما يخص مسألة خروج لاعبي المنتخب الأوليمبي لأوروبا، قال شوقي غريب: "لا بد من تقنينها بما يتناسب مع مشاركة اللاعب في ناديه الجديد، ورمضان لاعب كبير وموهوب ولكن بقاءه بديلاً في إنجلترا أدى لتفكيره في العودة إلى مصر". وتابع غريب: "يجب أن يكون اللاعب الذي يرغب في الرحيل لأوروبا مؤمنا بالصعوبات التي سيواجهها،
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يوفنتوس ينفي شائعات رحيل رونالدو هذا الموسم

أشار فابيو باراتيسي، المدير الرياضي لفريق يوفنتوس الإيطالي، إلى رغبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في البقاء، في صفوف السيدة العجوز الموسم المقبل، وذلك على الرغم من التقارير التي انتشرت مؤخرًا والتي تفيد رغبة الدون في الرحيل عن البيانكونيري بنهاية الموسم الجاري، وقال باراتيسي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "أنا أبتسم لأن هناك مشكلات أخرى، رونالدو أراد الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لأنه شخص طموح ويريد أن يُظهر أنه الأفضل هنا".
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رونالدو يشيد بصعوبة الدوري الإيطالي

تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن الأجواء التي عاصرها في الدوري الإيطالي، في موسمه الأول مع يوفنتوس العام الماضي، بعد انتقاله إلى السيدة العجوز في صيف 2018 قادمًا من صفوف ريال مدريد الإسباني، وكان كريستيانو قد حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي عن الموسم الماضي أمس، بعد أن قاد يوفنتوس لحصد لقب الكالتشيو للمرة الثامنة على التوالي، ليتغيب بالتالي عن الحضور عن حفل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، لتقديم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، والذي توج بها غريمه ليونيل ميسي للمرة السادسة في تاريخه.
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رئيس الأرجنتين يتغنى بتتويج ميسي بالكرة الذهبية

تغنى رئيس الأرجنتين ماوريسو ماكري، بفوز ليونيل ميسي أمس الإثنين، بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، وكتب ماكري في تغريدة على شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر): "كل التهاني لليو على الكرة الذهبية الجديدة! إنه فخر وطني، بكل هذا القدر من الموهبة والجهد والتواضع"، وكانت التوقعات تشير إلى أن النجم الأرجنتيني الملقب بـ"البرغوث" والبالغ من العمر 32 عاما هو الأوفر حظا للفوز بالكرة الذهبية، وهكذا أصبح أول لاعب يحرزها ست مرات، متفوقا على غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي نالها خمس مرات.
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5 نجوم من منتخب مصر في التشكيل المثالي لأمم إفريقيا

أعلنت اللجنة الفنية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن اختيار 5 لاعبين من المنتخب المصري (تحت 23 عامًا) ضمن التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر، ويوجد في التشكيل خمسة لاعبين من منتخب مصر هم: حارس المرمى محمد صبحي، والمدافع أحمد رمضان (بيكهام)، وعمار حمدي لاعب الوسط، والقائد رمضان صبحي، إضافة إلى مهاجم مصر وهداف البطولة مصطفى محمد، وظهر من كوت ديفوار 4 لاعبين، إضافة إلى وجود لاعب من جنوب إفريقيا، وآخر من غانا.
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المنتخب الأولمبي يتأهل للمربع الذهبي في أمم إفريقيا

حقق منتخب مصر الأوليمبي فوزًا ثمينًا على نظيره غانا، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، سجل ياو يابوه هدف التقدم للمنتخب الغاني، وأدرك مصطفى محمد هدف التعادل للفراعنة، وأضاف صامويل أوبينج الهدف الثاني للنجوم السوداء، وأدرك رمضان صبحي هدف التعادل للفراعنة، وأحرز أحمد ياسر ريان الهدف الثالث، ليتصدر المنتخب الوطني صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، في المقابل تجمد رصيد غانا عند نقطة في المركز الثالث.
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التقرير الطبي للمنتخب: ناصر ماهر خارج أمم إفريقيا

تسلم الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، بقيادة المدرب شوقي غريب، تقريرًا طبيًا شاملًا من الدكتور أيمن زين، طبيب الفراعنة، عن حالة اللاعب ناصر ماهر، نجم سموحة السكندري والمنتخب الوطني الأولمبي، الذي تعرض لإصابه في لقاء المنتخب المصري أمام مالي، والتي أُقيمت بينهما الجمعة الماضي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقيه للشباب تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر، والتي فازت فيها مصر بهدف دون رد على استاد القاهرة، حيث خرج صانع ألعاب سموحة وهو مصابًا في الكتف.
منتخب مصر الأولمبي (2)

رمضان صبحي ومصطفى محمد يقودان الفراعنة أمام مالي

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، الذي يواجه نظيره المالي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات هي: مصر، ونيجيريا، وغانا، والكاميرون، ومالي، وزامبيا، وكوت ديفوار، وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد. ويدير المباراة تحكيميا الحكم الدولي البوروندي جيورجيس جاتوجاتو، ويعاونه الثنائي حبيب سانو وعبد العزيز سالي، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام بالبطولة.
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