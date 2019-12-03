جريمة

المشدد 10 سنوات لمتهم باغتيال النائب العام

٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م
اغتيال النائب العام - صورة أرشيفية
اغتيال النائب العام - صورة أرشيفية
أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، حكمها في إعادة محاكمة مصطفى محمود المتهم بقضية "اغتيال النائب العام" بالسجن المشدد 10 سنوات، وصدر الحكم بمجمع محاكم معهد أمناء الشرطة بطرة. وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهم وآخرين تهما، وتم الحكم عليهم في وقت سابق في عدة تهم، أهمها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل الدستور والقوانين، وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة وإحراز مفرقعات.
ويُحاكم في القضية 304 متهمين بالانضمام لحركة حسم الإرهابية، وعلى رأسهم الوزير الأسبق فى عهد الإخوان وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر وقيادات أخرى بالجماعة، وتشمل وقائع الاتهام 17 عملية إرهابية، أكد بعض المتهمين خلال التحقيقات أنهم انتهجوا مسلك العنف عن طريق ما سموه "العمليات النوعية" التي تستهدف المنشآت
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تنقيب-عن-الاثار (2)

ضبط 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في مصر القديمة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنطقة مصر القديمة وبحوزتهم قطع أثرية. أكدت تحريات ومعلومات الأجهزة الأمنية المعنية قيام رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار العقاري، مدير إحدى شركات الاستشارات المالية والفنية، موجه أول بالتربية والتعليم، ميكانيكي بالاشتراك فيما بينهم في الحفر والتنقيب عن الآثار بمنطقة بطن البقرة دائرة قسم شرطة مصر القديمة، والاتجار فى القطع الأثرية، وحيازتهم لعدد من تلك القطع الآثرية، متخذين من مسكن الأول مقراً للاتجار في الآثار.
السيطرة -على -تسريب -سولار -بخط -رئيسي

السيطرة على تسريب في خط سولار بطريق الإسماعيلية بورسعيد

قال أكرم الشحات، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، إن الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية نجحت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية في إحكام السيطرة على ما حدث من تعرض خط السولار الواقع على طريق الإسماعيلية – بورسعيد، والخاص بإحدى شركات البترول، الذي يقوم بضخ وتوصيل السولار إلى محافظة السويس.
ضبط-ادوية-مخدرة (2)

ضبط مستلزمات طبية مهربة بجمارك مطار الغردقة

تمكنت جمارك مطار الغردقة، برئاسة سعيد كامل عمار، من ضبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية الخاصة بجراحة العظام بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 650 ألف جنيه، إذ ذكرت جمارك الغردقة، في بيان اليوم الاثنين، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة لشركة مصر للطيران قادمة من مطار القاهرة الدولي، اشتبه عاصم بدوي رئيس قسم تفتيش الركاب في راكب مصري قادم من دبي، وبتمرير حقائبه على جهاز فحص الأفراد بمعرفة قسم الفحص بالأشعة، تأكيد الاشتباه.
طعنات-سكين-جريمة

«خلافات وجثة وسكين».. شاب يذبح زوجته في الهرم

خلافات ومشاكل بين الزوجين وصلت إلى ذروتها في الفترة الأخيرة، تعدى كل منهما على الآخر بسلاح أبيض أصيب فيها الزوج بجروح، في الوقت الذي سدد لها طعنة بالسكين تركت جرحا قطعيا بالرقبة لفظت على أثره أنفاسها الأخيرة، حاول الزوج اختلاق رواية للهروب من الجريمة وتقدم ببلاغ لقسم شرطة الهرم باقتحام ملثمين لشقتهما لسرقتهما وتعديا عليهما بالضرب. اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور الهرم، بورود بلاغ من مستشفى الهرم بوصول «مارينا» 32 عامًا، ربة منزل ومقيمة باللبيني في الهرم، متوفاة بجرح طعني بالرقبة.
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إطلاق-نار

شاب يطلق النار على محبوبته ويحاول الانتحار: «بحبها»

"مش هتكوني لحد غيري" كلمات رنانة تحمل قدرا من التهديد والوعيد ألقاها شاب على مسامع محبوبته بعد فسخ خطبتهما في وقت سابق، وأخبرها أنه لا يقوى على العيش من دونها، وأن حبها بات الهواء الذي يتنفسه، لكنها أخبرته بانتهاء القصة وأن "كل حاجة نصيب"، ما أثار غضبه، فأخرج سلاحا ناريا من طيات ملابسه موجها فوهة الطبنجة نحو جسد الفتاة التي تعلق قلبه بها، وأطلق عليها النار على مرأى ومسمع المارة، قبل أن يشرع في الانتحار بإطلاق النار على نفسه، لكن سرعة نقلهما إلى أقرب مستشفى بواسطة الأهالي أنقذت حياتيهما من الموت.
اغتصاب

طفلان وعجوز وملابس حريمي.. ماذا حدث في شقة الحدائق؟

سائق خمسيني تفصله 3 سنوات عن بلوغ الستين، لم يحترم شيبته، راح يشبع غريزته الدنيئة من خلال الإيقاع بأطفال في عمر الزهور، واستغل حداثة أعمارهم وعدم درايتهم بشؤون الحياة ونصب شباكه ليوقع بهم فريسة تلو الأخرى، لم يتوقف الأمر عند ممارسته الشذوذ معهم بل تصويرهم بملابس داخلية نسائية، وظلت تلك الأفعال حبيسة جدران شقته بمنطقة حدائق القبة شرق محافظة القاهرة حتى كشف الجيران المستور لدى تتبع ربة منزل خط سير طفلها وصولا إلى دخوله المنزل المُشار إليه، فاستعانت بالجيران الذين تمكنوا من ضبطه وبصحبته طفلان.
جثه-في-ارض-زراعيه (7)

مكالمة وصورة تكشفان جريمة عمرها 3 سنوات بالجيزة

جريمة عمرها 3 سنوات دارت أحداثها في محافظة القاهرة، راح ضحيتها عامل، وكشفتها صورة على هاتف محمول، ونوبة بكاء انتابت سائقا وضمير امرأة ومكالمة صادمة، في إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة، إذ بلغ سائق مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح، وربة منزل مقيمة بمدينة نصر بالقاهرة وأصل إقامتها بمركز أطفيح، بأن شقيقه (عامل) المقيم بذات العنوان، متغيب عن مسكنه منذ تاريخ 12-4-2017، وكان يعمل حارس عقار بمنطقة زهراء مدينة نصر.
تحرش (4)

14 ثانية أشعلت «فيسبوك».. شاب يتحرش بفتاة ويصفعها

14 ثانية مصورة التقطتها كاميرا مراقبة أحد المحلات التجارية أثارت موجة غصب عارمة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" تظهر فتاة في مقتبل العمر ترتدي حقيبة ظهر تسير بشكل معتدل قاصدة وجهتها، يعترض طريقها أحد الشباب ليبدأ في عرض هزلي لمضايقتها، أفعال لم تلق قبولا لدى الفتاة التي حاولت استكمال طريقها لكن الأخير منعها محاولا التحرش الجسدي بها على مرأى ومسمع من المارة مما دفعها لمنعه فكان الجزاء تعرضها للتعنيف والضرب على وجهها لينصرف بعيدا عنها عقب تجمع الأهالي.
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