المشدد 10 سنوات لمتهم باغتيال النائب العام

٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م

اغتيال النائب العام - صورة أرشيفية

أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، حكمها في إعادة محاكمة مصطفى محمود المتهم بقضية "اغتيال النائب العام" بالسجن المشدد 10 سنوات، وصدر الحكم بمجمع محاكم معهد أمناء الشرطة بطرة. وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهم وآخرين تهما، وتم الحكم عليهم في وقت سابق في عدة تهم، أهمها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل الدستور والقوانين، وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة وإحراز مفرقعات.

ويُحاكم في القضية 304 متهمين بالانضمام لحركة حسم الإرهابية، وعلى رأسهم الوزير الأسبق فى عهد الإخوان وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر وقيادات أخرى بالجماعة، وتشمل وقائع الاتهام 17 عملية إرهابية، أكد بعض المتهمين خلال التحقيقات أنهم انتهجوا مسلك العنف عن طريق ما سموه "العمليات النوعية" التي تستهدف المنشآت