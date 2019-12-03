مرتضى منصور يجتمع بالجهاز المعاون لكارتيرون

٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م

مرتضى منصور

يعقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، جلسة مساء اليوم الثلاثاء، مع الجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الجديد للأبيض، وذلك قبل بداية المران الجماعي، علمًا بأن مجلس القلعة البيضاء أعلن مساء أمس الإثنين تعيين باتريس كارتيرون مديرًا فنيا للفريق، وسامي الشيشيني وأمير عبد العزيز كمساعدين، بينما وقع الاختيار على عمرو عبد السلام مدربًا لحراس المرمى. وأبلغ مرتضى منصور الجهاز المعاون لكارتيرون، بعقد جلسة معه قبل قيادة أول مران الفريق اليوم والذي يعقبه الدخول في معسكر مغلق قبل مواجهة الشرقية غدًا في دور ال32 بكأس مصر.

وأقيل الصربي ميتشو من تدريب الزمالك عقب الخسارة في مباراتين متتاليتين أمام إنبي في الدوري الممتاز، ومازيمبي الكونغولي بافتتاح مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وتولى ميتشو قيادة فريق الزمالك، في بداية الموسم الحالي، وتوج بكأس مصر في بدايته مع الفارس الأبيض، بعدما حقق الفوز على بيراميدز

وأقيل الصربي ميتشو من تدريب الزمالك عقب الخسارة في مباراتين متتاليتين أمام إنبي في الدوري الممتاز، ومازيمبي الكونغولي بافتتاح مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وتولى ميتشو قيادة فريق الزمالك، في بداية الموسم الحالي، وتوج بكأس مصر في بدايته مع الفارس الأبيض، بعدما حقق الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة، وخسر لقب السوبر أمام الأهلي، وبعدها تراجعت نتائج الفريق.



وقاد ميتشو الزمالك في 13 مباراة في كل البطولات، حقق الفارس الأبيض الفوز 8 مرات وتعادل مرة وخسر 4 مرات، كان آخرها أمام فريق مازيمبي الكونغولي، بثلاثية نظيفة، في افتتاح دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



ومن المقرر أن يواجه الزمالك أول أغسطس الأنجولى، يوم السبت المقبل، على ملعب السلام بالقاهرة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

