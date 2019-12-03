رياضة

مرتضى منصور يجتمع بالجهاز المعاون لكارتيرون

٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
يعقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، جلسة مساء اليوم الثلاثاء، مع الجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الجديد للأبيض، وذلك قبل بداية المران الجماعي، علمًا بأن مجلس القلعة البيضاء أعلن مساء أمس الإثنين تعيين باتريس كارتيرون مديرًا فنيا للفريق، وسامي الشيشيني وأمير عبد العزيز كمساعدين، بينما وقع الاختيار على عمرو عبد السلام مدربًا لحراس المرمى. وأبلغ مرتضى منصور الجهاز المعاون لكارتيرون، بعقد جلسة معه قبل قيادة أول مران الفريق اليوم والذي يعقبه الدخول في معسكر مغلق قبل مواجهة الشرقية غدًا في دور ال32 بكأس مصر.
وأقيل الصربي ميتشو من تدريب الزمالك عقب الخسارة في مباراتين متتاليتين أمام إنبي في الدوري الممتاز، ومازيمبي الكونغولي بافتتاح مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.  وتولى ميتشو قيادة فريق الزمالك، في بداية الموسم الحالي، وتوج بكأس مصر في بدايته مع الفارس الأبيض، بعدما حقق الفوز على بيراميدز
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الاهلى- والجونة (7)

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي لمباراة بني سويف بالكأس

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة بني سويف، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 32 من كأس مصر، ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد عباس قابيل، ويعاونه الثنائي شريف التباع وعمر فتحى، بينما سيكون أحمد العدوي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
فان دايك - كلوب ‎

كلوب عن سقوط فان دايك: ميسي أفضل لاعب رأيته في حياتي

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على خسارة الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب الريدز جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" التي تُمنح لأفضل لاعب في العالم من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، خلال حديثه مع صحيفة ميرور البريطانية، قائلا: "القرار اتخذه الصحفيون، وهذا ما يرونه، المشكلة ليست هنا، أرى الأمر بشكل مختلف تمامًا، وكذلك بالنسبة لكثير من الناس". وجاء فان دايك في المرتبة الثانية خلف الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة نادي برشلونة الإسباني، بفارق 7 نقاط فقط، حيث حصل المدافع الهولندي على 679 نقطة.
بلدية-المحلة

بلدية المحلة يواصل صحوته تحت قيادة رضا عبد العال

حقق فريق بلدية المحلة، بقيادة مدربه رضا عبدالعال، فوزًا صعبًا، على نظيره المالية بكفر الزيات، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة السابعة من مجموعة بحري، لدوري القسم الثاني. سجل أحمد البيلي هدفي المالية، وسجل للبلدية أحمد هنداوي هدفًا، وعمرو مصطفى هدفين، منهما هدف في الدقيقة 93، ليرفع البلدية رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع، في المقابل ظل كفر الزيات في المركز الأخير بنقطتين. وتعرض محمد عبدالواحد لاعب بلدية المحلة لإصابة خطيرة، بعدما بلع لسانه لولا تدخل الأجهزة الطبية، وتم نقله إلى المستشفى.
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مرتضى منصور (3)

مرتضى منصور للاعبي الزمالك: لم أغضب من دعم ميتشو

عقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تعهد خلالها الجميع على بذل كل الجهد خلال الفترة المقبلة، وطي صفحة الماضي، وشدد رئيس القلعة البيضاء، على ثقته الكاملة في اللاعبين وقدرتهم على استعادة شكل وأداء الزمالك المعتاد، وتحقيق انتصار عريض على مازيمبي الكونغولي في مباراة الإياب بالقاهرة للرد على المشككين وإسعاد جمهور ناديه. واستقر مجلس إدارة الزمالك على رحيل الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد سلسلة النتائج السلبية مع الفريق الأبيض.
كارتيرون-ومحمد يوسف (1)

كارتيرون.. قدرة على تحسين النتائج وبطولات قارية

دائما ما يعرف التحدي، منذ أن كان فتى صغيرًا يلعب لفريقه المحلي في مدينة كوت درمو الفرنسية، حتى توجه إلى القيادة الفنية للأندية، كان عقده الاحترافي الأول في بداية موسم 1992-1993، مع ستاد لافالوي الفرنسي، وأنهى مسيرته الكروية في موسم 2006-2007، وتولى تدريب فريق كان مؤقتًا.. المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي اقترب من قيادة فريق الزمالك، خلفًا للصربي ميتشو، بدأ مشواره في عام 2008، التدريبي مع كاين الفرنسي، وانتقل إلى ديجون عام 2009، وقاد الفريق إلى بطولة الدوري الممتاز.
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صلاح عبد الله: «ليه فريقين من إفريقيا يلعبوا في آسيا؟»

علق الفنان صلاح عبد الله على لقاء السوبر الإفريقي، الذي من المقرر أن يخوضه الزمالك بطل الكونفيدرالية، والترجي بطل دوري أبطال إفريقيا، يوم 14 فبراير في قطر. وقال صلاح عبد الله عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بجد بقى وبدون تعصب أو تطرف أنا مش فاهم ليه الإصرار على إن بلدين من إفريقيا يلعبوا السوبر الإفريقي في دولة آسيوية علاقتنا مقطوعة بيها سياسيا ودبلوماسيا ومفيش طيران مباشر، بدون تجاوز اللي فاهم يفهمني، والمتجاوز عالبلوك لا يلومني".
خالد-الغندور (1)

أول تعليق من خالد الغندور على هجوم رئيس الزمالك

كشف خالد الغندور، نجم الزمالك السابق ومقدم البرامج الرياضية، حقيقة التصريحات التي أدلى بها مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر القلعة البيضاء بميت عقبة. جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "الحمد لله، أنا مضيت في قناة نادي الزمالك من قبل ماتش إنبي، والمفروض كان تصوير البرومو اليوم، والقناة خلال أسابيع". وكان مرتضى منصور قال إن الغندور اعترض على راتبه في قناة الزمالك، ورفض الظهور الأسبوع الماضي في قناة الحدث إلى حين الاتفاق على الراتب الذي سيتقاضاه في قناة الزمالك.
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