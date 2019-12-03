السيسي: مفيش خطر على مصر إلا من داخلها

الرئيس: نحن نلاحق البناء العشوائي وتصويب الأخطاء الناتجة عنه في الصرف الصحي وفي المياه وفي الكهرباء، وفي الغاز.. وهناك مناطق لا نستطيع أن ندخل فيها الغاز

٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاحه عدد من المشروعات بدمياط: "كنت أتمنى أن نبلغ الناس بالبناء والتخطيط، والبناء العشوائي في الدولة المصرية تكلفته أكبر علينا في تصويبه وإصلاحه من أن نقوم بعمل تخطيط مستقر ونبنيه بشكل متكامل، لو قمت بعمل خط ضغط عالي محمل على أبراج له تكلفته غير تكلفة وضع الكابلات الأرضية، وإذا كنت فاكر الرقم اللى بتخانق عليه مع وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، الدكتور شاكر عايز 25 أو 30 مليون جنيه في الكيلو وأكثر، 30 مليون جنيه يا دكتور مش كده ولا أكثر (الدكتور شاكر: أكثر، يعني 10 أضعاف الحاجة)".

وتابع السيسي: "خليني أقول بس الرقم للناس تسمعه، يعنى احنا الجهد الموجود ده اشتغل وخلاص، لما أنت بنيت بيتك تحت منه كان لازم أنا حماية لك ولأولادك، لا، الجهد العالي له تأثير ضار على الصحة العامة، فأنت مش واخد بالك بتعمل إيه، في نفسك وفي أولادك، وفي الدولة، أنا لازم أشيل الجهد ده من فوقك ومن فوق البيت

وتابع السيسي: "خليني أقول بس الرقم للناس تسمعه، يعنى احنا الجهد الموجود ده اشتغل وخلاص، لما أنت بنيت بيتك تحت منه كان لازم أنا حماية لك ولأولادك، لا، الجهد العالي له تأثير ضار على الصحة العامة، فأنت مش واخد بالك بتعمل إيه، في نفسك وفي أولادك، وفي الدولة، أنا لازم أشيل الجهد ده من فوقك ومن فوق البيت العشوائي، وأعمل كابل أرضي، والكابل الأرضي تكلفته قد ده عشرات المرات".

وذكر: "صرفنا 1.3 مليار جنيه، لأننا حملنا على عاتقنا كدولة حل هذه المسألة، ومطلوب 1.7 مليار جنيه أخرين أى "3 مليارات"، ولسه إحنا شغالين، أقول الكلام ده على مستوى الكهرباء، أما على مستوى الصرف الصحى، وعلى مستوى المياه، لو أنت النهاردة، في تخطيط متكامل شغالين به، للدولة والتخطيط دا منفذ وكلنا بنحترمه، الدولة بتحترمه والمواطن بيحترمه".

وأضاف الرئيس: "نحن نلاحق البناء العشوائي وتصويب الأخطاء الناتجة عنه في الصرف الصحي وفي المياه وفي الكهرباء، وفي الغاز، وهناك مناطق لا نستطيع أن ندخل فيها الغاز لأنها غير آمنة لدخول الغاز"، موجها حديثه إلى المصريين والحكومة والإعلاميين قائلا: "لما بنتكلم بنتكلم علشان التحدي، شوف أنا كل مرة بكرر الكلام، مفيش تحد خطر على مصر إلا من داخل مصر، وأرجو أن تنظروا إلى المنطقة من حولكم، وعندما يتحرك الناس قادرين على أنهم يهدوا بلادهم، طيب أنت بتكرر، طيب هو في حاجة عندك، لا معنديش، وأنا هستنى لما يبقى عندي وأنبهكم، دا أنا هفضل أكرر وأكرر الموضوع ده حتى يصبح لدينا مناعة إن حد يخدنا يخلينا نهد بلدنا وندمرها، علشان أبقى أمام ربنا عملت اللي عليا مع الناس في مصر، وفهمتهم خطورة الضرر الذي ينتج عن أي تحرك".



وتابع: "الدولة تبذل جهدا جبارا لكى تحل مسائل ولنقنعكم يا مصريين أن إحنا بنتحرك بمعدلات، الناس كلها بتقول هو مستعجل كده ليه هو إنت كل ما تكلمنا تقول الكلام ده، كل مرة هتكلم سأكرره وأتمنى من كل المسئولين يكرروا علشان المناعة لشبابنا الصغير اللي عنده 16 و17 سنة، اللى كان عنده في 2011 و2012 و2013 عشر سنين النهاردة عنده 17 و18 سنة ماشفش وما يعرفش".

وقال الرئيس: "إن التوعية ليست مبينة فقط على مدة زمنية، التوعية في المدرسة والجامعة والمسجد والكنيسة، مصر بينا واستقرارنا نقدر نعمل الكثير، حد يقول، فيه حاجة، والله ما في حاجة، زي الفل، لكن أنا مش ببص على دلوقتي خالص، ببص على دلوقتي وبكرة وبعده والسنين الجاية، طول ما فيه استقرار، خلاص احنا اتحركنا ومفيش عودة مرة أخرى للخلف، إحنا كل اللي بنعمله في الكهرباء بنخلص الخطة بتاعتنا، كل حاجة معروفة، كل حاجة لها استثماراتها وأموالها علشان في النهاية نخلص الخطة، لو حطينا محطة الضبعة يبقى بنتكلم في تريليون جنيه، دا بس في 5 من 7 سنين عقبال لما نخلص المرحلة الأولى بتاعتها".



وأَضاف: "بقول كده إننا متحركين بشكل أكثر من رائع وسنستمر فيه بجهدكم وصبركم، وأنتوا شايفين النتائج، إحنا كنا بنتكلم في وضع اقتصادي عام 2016 كان كارثيا والنهاردة أفضل وسنتسحن أكثر"، معربا عن تقديره واحترامه لشعب ومحافظة دمياط، قائلا: "دمياط مكان ومدينة وناس ليهم تقدير واحترام شديد جدا فى وجدان كل المصريين وعندى أنا شخصيا بعملهم والتزامهم وجهدهم".



وتابع: "مدينة الأثاث لما اتعملت كنت عشمان، أو كنت بحلم، زي ما كنت بحلم بفيروس سي، كنت بحلم أننا ندخل عالمية الأثاث مش محلية الأثاث، محلية الأثاث يعني لصالح السوق المصري بس، السؤال، يا ترى فيه ناس بتستورد أثاث لصالح المصريين، اه، طالما اه، يبقى محققناش الرضا في الأثاث في مصر لكل الأذواق والمستويات، طيب أن أنا بتكلم بقى الحلم اللي عندي لمصر بس، لا والله، الحلم اللي عندي العالمية، إيه يا بتوع دمياط، معندكمش حلم، هي الناس بطلت تحلم ولا ايه، الناس بطلت تحلم، أنا بتكلم جد والله، الناس بطلت تحلم وتجري على حلمها، إيه ده، أنا بتكلم على كل المصريين، اللى أنتو بتشوفوه ده وأنا بتحرك فيه ده حلم أنا حلمته من سنين طويلة فاتت، العشوائيات اللي احنا بنحلها حلم أنا حلمته وأنا صغير من 30 إلى 40 سنة، قولت لا يمكن أن يكون فيه ناس ملقاة في الشوارع ونسكت، ولما أتت الفرصة وأصبحت في مكاني ده جريت على حلمي وربنا مكني أو مكنا، مش دمياط بس، لينا كلنا، الأثاث في دمياط، الجلود في الروبيكي والسجاد في المنوفية".

وتابع: "أعود ثانية لدمياط احنا لم نغير بشكل كبير في تطوير الأثاث كانت الفكرة الموجودة في المدينة أن نقوم بإنشاء مركز للتطوير حتى نحسن في الإنتاج سواء للسوق المصري أو العالمي يعني في دول كثيرة في العالم تروح دولة معينة عشان تشتري منها كل حاجة، هؤلاء الناس حققوا ذلك من خلال العمل المستمر".



وأضاف: "حين تساءلت عن عدد الورش الموجودة الـ1300 تصورت أنهم هيطلبوا 2000 ورشة، هناك من يقول السوق مريح وفي مشاكل، أقول لن تنتهي المشاكل، ودورنا كدولة أن نتصدى من خلال أجهزتنا المختلفة وبالتشريعات والإجراءات التي يمكن أن تحمي أي صناعة ونطورها".



وقال: "إن دمياط كان تقدم منتجات كثيرة غير الأثاث في المواد الغذائية، ولكن مع ذلك سأتحدث عن الوضع هنا ولا أقول ذلك حتى تأخذ الناس هذه الورش ولكنها مؤشر بالنسبة لي الناس قاعدة جوا المدينة وعاملين حاجة بترخيصها ومؤمنة وفي تصور لم يتم الانتهاء منه سواء مناطق المعارض أو المصانع الكبيرة، أنا بعمل بشكل منظم ومخطط مدينة على 300 فدان، لكن لو الأرض قدمناها لكل واحد كل واحد هيعملها كما يرى".



وذكر: "في الظروف اللي إحنا موجودين فيها وضعف قدرة الدولة على الإشراف والمتابعة وهو أمر موجود في بلادنا لسه شوية عقبال ما نقدر على أن تصبح أجهزتنا لديها القدرة الحقيقية على متابعة التعليمات والقواعد التي تنظم كل شىء، موجها الرئيس الشكر فى النهاية لوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر وجهد الوزارة، وكنا نأمل في عام 2020 أن نكون انتهينا من المحولات ومحطات التحكم حتى يكون في كفاءة أداء للمنظومة على كل بيت ومنشأة صناعية في مصر".