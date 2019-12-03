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مطالب ترامب العسكرية تهدد قمة الناتو بالفشل

تسود حالة من التوتر الواضح قبيل الاجتماع المتوقع لحلف شمال الأطلسي، بمناسبة مرور 70 عامًا على إنشائه، خاصة في ظل إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على زيادة الإنفاق
تحرير:محمود نبيل ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م
ترامب والناتو
ترامب والناتو
على الرغم من الاتفاق السياسي العام بين معظم دول أعضاء حلف شمال الأطلسي الناتو، فإن إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على زيادة حصة الأعضاء من الإنفاق بات مصدر أزمة بشكل واضح داخل أروقة الحلف الذي يحتفل بمرور 70 عامًا على تأسيسه. ويأتي الاحتفال المرتقب بمرور 70 عامًا وسط توترات واضحة بين بعض الزعماء بشأن تعهدات الإنفاق، وكيفية مواجهة التحديات التي تفرضها روسيا والصين، وأهمية حلف الناتو نفسه، لا سيما وأن هناك بالفعل انقسامات واضحة بين عدد من أعضائه.
وبعد اجتماعه مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، صباح اليوم الثلاثاء، عقد ترامب مؤتمرا صحفيا مع رئيس الناتو، حيث علق فيه على مجموعة من الموضوعات، بدءًا من مشاركة تركيا في سوريا إلى الصفقة التجارية المحتملة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي
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الأمم-المتحدة

مسؤول: 45% من سكان الأرض في حاجة للمساعدة عام 2020

صرح وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة (أوتشا) مارك لوكوك بأن هناك أعدادا قياسية تصل إلى 168 مليون شخص حول العالم، مما يمثل نحو 45% من إجمالي سكان كوكب الأرض سيكونوا في حاجة للمساعدة والحماية من الأزمات التي تمتد لأكثر من 50 دولة، في عام 2020، وهو أعلى رقم يصل إليه أعداد المحتاجين للمساعدة الإنسانية منذ عقود. وقال لوكوك صحفيين في جنيف -خلال إطلاق نشرة "اللمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي "التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية اليوم الأربعاء - إن الصدمات المناخية وتفشي الأمراض المعدية المستشرية، إلى جانب احتدام حدة النزاعات طويلة الأمد، كلها أمور أدت إلى تزايد المحتاجين لمساعدة إنسانية وحماية في العالم بنحو 22 مليون شخص خلال العام الماضي، بحسب ما أورد الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
البنتاجون

البنتاجون: أدلة جديدة عن تهديد إيراني للمصالح الأمريكية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأربعاء، عن وجود أدلة جديدة عن تهديد إيراني للقوات والمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط. وقال البنتاجون ـ حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، إن إيران حركت قوات وأسلحة بشكل يثير مخاوف الولايات المتحدة من هجوم محتمل إذا أمر النظام الإيراني به، فيما أكدت على أنه لا توجد أدلة على وجود تهديد إيراني لمسؤولين أمريكيين. من جانبها، قالت المتحدثة باسم البنتاجون، ريبيكا ريبريتش لـ"سكاي نيوز عربية": "نواصل مراقبة النظام الإيراني وجيشه ووكلاءه، وجاهزون جدا للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية إذا احتجنا لذلك".
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

إصابة 11 شخصا في إطلاق نار بولاية لويزيانا الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية، أن السلطات في مدينة نيو أورليانز بولاية لويزيانا تحقق في حادث إطلاق نار أسفر عن إصابة 11 شخصا على الأقل في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد. ووقع إطلاق النار، الذي أبلغت عنه الشرطة في الساعة 4:45 صباحًا، في شارع القناة، ولم يكن الدافع وراءه واضحا، حسبما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على موقعها الإلكتروني. وقالت الشرطة على صفحتها الرسمية على موقع تويتر: «إنه تم اعتقال شخص بالقرب من موقع الحادث، لكن "تورطه المحتمل" في إطلاق النار ما زال قيد التحقيق، ولم تتم أية اعتقالات».
دونالد ترامب

الثلاثاء المقبل.. تاريخ الحسم في عزل ترامب

تعتزم لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء المقبل، التصويت على تقرير عزل الرئيس دونالد ترامب بتهمة طلب المساعدة من دولة أجنبية لتشويه سمعة خصمه السياسي، جو بايدن. وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية أن ملف القضية الذي أعده رئيس اللجنة آدم شيف، لعزل ترامب بعد مزاعم أن ترامب حث أوكرانيا على تشويه سمعة خصمه السياسي جو بايدن، سيكون متاحا لأعضاء اللجنة بداية من يوم غد الاثنين. وإذا وافقت لجنة الاستخبارات على التقرير ستتم إحالته إلى اللجنة القضائية التي من المقرر أن تبدأ جلسات استماع حول الموضوع الأربعاء المقبل.
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دونالد ترامب

البيت الأبيض: ترامب يريد محاكمة في مجلس الشيوخ

قال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد أن تمضي محاكمة المساءلة بغرض العزل قدما في مجلس الشيوخ لأنه سيلقى معاملة عادلة هناك، وإنه يتوقع أن يكون المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن ضمن الشهود. ونقلت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، عن بيان للمتحدث باسم البيت الأبيض، قوله إن الرئيس ترامب يريد محاكمة في مجلس الشيوخ لأنه من الواضح أنه المجلس الوحيد الذي يمكن أن يتوقع فيه نزاهة ومعاملة عادلة بموجب الدستور.
ترامب (1)

هل ينقذ خطأ FBI بتحقيق التدخل الروسي ترامب سياسيا؟

لا يزال ملف التحقيق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي أتت بدونالد ترامب على رأس البيت الأبيض في عام 2016، لا يقبل الإغلاق، خاصة في ظل العديد من المستجدات التي تكشف عن نهج سير التحقيقات في هذا الصدد. وحسب ما ورد في شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، يخضع محامٍ سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، للتحقيق الجنائي بعد تغيير مزعوم لوثيقة تتعلق بمراقبة مستشار حملة ترامب لعام 2016، وهو الأمر الذي قد يفتح مجالا جديدًا للشكوك حول هذا الملف.
ترامب

ترامب يهدد بفرض تعريفات جمركية أكبر على واردات الصين

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع وزاري، بفرض تعريفات جمركية أكبر على السلع الصينية إذا لم يتم التوصل مع بكين إلى اتفاق تجاري. ذكرت الخبر شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية اليوم في نبأ عاجل لها بدون التطرق للمزيد حول ذلك.
مستوطنات

ترامب يهدم سياسات أمريكا التاريخية بشأن المستوطنات

خضع الموقف السياسي للولايات المتحدة الأمريكية تجاه ممارسات إسرائيل في غزة، لاختبار جديد بعد إنهاء قواتها عملية الحزام الأسود التي شنتها في مناطق متفرقة من القطاع، وهو ما أسفر عن حالة غضب دولية تجاه سياسات إسرائيل المعتادة في تلك المنطقة. وكانت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أحدث دلائل تراجع واشنطن عن سياستها بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث أكد بومبيو أنها "لا تتعارض في حد ذاتها مع القانون الدولي"، وهو ما يأتي مخالفًا لما اعتادت الإدارات المتعاقبة اتباعه في العقود الماضية.
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