مطالب ترامب العسكرية تهدد قمة الناتو بالفشل

تسود حالة من التوتر الواضح قبيل الاجتماع المتوقع لحلف شمال الأطلسي، بمناسبة مرور 70 عامًا على إنشائه، خاصة في ظل إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على زيادة الإنفاق
على الرغم من الاتفاق السياسي العام بين معظم دول أعضاء حلف شمال الأطلسي الناتو، فإن إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على زيادة حصة الأعضاء من الإنفاق بات مصدر أزمة بشكل واضح داخل أروقة الحلف الذي يحتفل بمرور 70 عامًا على تأسيسه.
ويأتي الاحتفال المرتقب بمرور 70 عامًا وسط توترات واضحة بين بعض الزعماء بشأن تعهدات الإنفاق، وكيفية مواجهة التحديات التي تفرضها روسيا والصين، وأهمية حلف الناتو نفسه، لا سيما وأن هناك بالفعل انقسامات واضحة بين عدد من أعضائه.
وبعد اجتماعه مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، صباح اليوم الثلاثاء، عقد ترامب مؤتمرا صحفيا مع رئيس الناتو، حيث علق فيه على مجموعة من الموضوعات، بدءًا من مشاركة تركيا في سوريا إلى الصفقة التجارية المحتملة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
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وبعد اجتماعه مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، صباح اليوم الثلاثاء، عقد ترامب مؤتمرا صحفيا مع رئيس الناتو، حيث علق فيه على مجموعة من الموضوعات، بدءًا من مشاركة تركيا في سوريا إلى الصفقة التجارية المحتملة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
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ومن المقرر أن يجري ترامب محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فيما ليس من الواضح ما إذا كان الرئيس الأمريكي سيلتقي رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي يحرص على ألا يكون لترامب أي نوع من المشاركة في السياسة الداخلية لبريطانيا قبل الانتخابات المقبلة في 12 ديسمبر.
ويرى جونسون أن تدخل ترامب أو ارتباط اسمه بالرئيس الأمريكي قد يضر بشعبيته في بريطانيا، لا سيما أن زيارات قائد البيت الأبيض للمملكة المتحدة صاحبها رفض شعبي واسع، تمثل في التظاهرات الحاشدة في لندن وعدد من المدن.
ومن المنتظر أن يكون اجتماع ترامب مع نظيره الفرنسي ماكرون -المقرر عقده لدى مقر سفارة الولايات المتحدة في بريطانيا- جاذبًا للأضواء، خاصة في ظل تهديدات الإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100 % على 2.4 مليار دولار من الواردات الفرنسية.
الأزمة الفعلية للعلاقات الأمريكية الفرنسية لا تزال تظهر بقوة على رأس أولويات حلف الناتو، والذي ينظر إلى الجانبين على أنهما ركنان مهمان في تأسيس الحلف العسكري، ولمواجهة التحديات السياسية والعسكرية القائمة في الوقت الحالي.
وحدد الممثل التجاري للولايات المتحدة العديد من السلع، بما في ذلك الشمبانيا وحقائب اليد والجبن، لتكون بين قائمة السلع المستهدفة.
وقالت الولايات المتحدة إن هذه الخطوة رد فعل لضريبة الخدمات الرقمية الفرنسية التي تعتقد أنها "موجهة بشكل غير عادل" ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية.
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ومن المرجح أن يظهر الإنفاق الدفاعي كموضوع رئيس للنقاش بين حلفاء الناتو، فعلى الرغم من أن أعضاءه قد زادوا إنفاقهم الدفاعي بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية، وفقًا لبيانات الإنفاق الدفاعي للناتو، لا يزال العديد من الأعضاء لا يصلون إلى الهدف المحدد في عام 2014، عندما وافق الأعضاء على إنفاق ما لا يقل عن 2 % من الناتج المحلي الإجمالي في الدفاع.
وتشير تقديرات منظمة حلف شمال الأطلسي لعام 2019، التي صدرت في يونيو، إلى أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليونان وإستونيا ورومانيا وبولندا ولاتفيا فقط هي التي حققت هذا الهدف أو تجاوزته، فيما لا تزال تحقق الولايات المتحدة أعلى مستوى للإنفاق الدفاعي، بلغ 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما كان الإنفاق الأدنى لدولة لوكسمبورج التي أنفقت 0.55% فقط.
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وعلى الرغم من كون الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كان أول من طرح فكرة زيادة الإنفاق العسكري لأعضاء الناتو، فإن ترامب كان أكثر المؤيدين لها والداعين إليها بين أروقة اجتماعات الحلف الأكبر في العالم، ساعيًا وراء تقليل الفارق بين أكبر ممولي الحلف وأصغره.