مطالب ترامب العسكرية تهدد قمة الناتو بالفشل

تسود حالة من التوتر الواضح قبيل الاجتماع المتوقع لحلف شمال الأطلسي، بمناسبة مرور 70 عامًا على إنشائه، خاصة في ظل إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على زيادة الإنفاق

تحرير:محمود نبيل ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م

ترامب والناتو

على الرغم من الاتفاق السياسي العام بين معظم دول أعضاء حلف شمال الأطلسي الناتو، فإن إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على زيادة حصة الأعضاء من الإنفاق بات مصدر أزمة بشكل واضح داخل أروقة الحلف الذي يحتفل بمرور 70 عامًا على تأسيسه. ويأتي الاحتفال المرتقب بمرور 70 عامًا وسط توترات واضحة بين بعض الزعماء بشأن تعهدات الإنفاق، وكيفية مواجهة التحديات التي تفرضها روسيا والصين، وأهمية حلف الناتو نفسه، لا سيما وأن هناك بالفعل انقسامات واضحة بين عدد من أعضائه.

وبعد اجتماعه مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، صباح اليوم الثلاثاء، عقد ترامب مؤتمرا صحفيا مع رئيس الناتو، حيث علق فيه على مجموعة من الموضوعات، بدءًا من مشاركة تركيا في سوريا إلى الصفقة التجارية المحتملة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي