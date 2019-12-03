فان دايك يوضح حقيقة سخريته من رونالدو

٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م

فيرجيل فان دايك

أكد المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، عدم تعمده السخرية من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال الحفل الذي أقامته مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية أمس الإثنين، والذي شهد تتويج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، وتلقى فان دايك فور وصوله لمقر الحفل، سؤالا من مراسل التليفزيون الهولندي، جاء كالآتي: "رونالدو لم يأت إلى الحفل، هل أصبحت المنافسة الآن أقل؟"، وأجاب المدافع الهولندي لفريق ليفربول ساخرًا: "هل كان رونالدو فعلا منافسًا؟".

ونشر الصحفي البريطاني بريس مورجان، التصريحات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وكتب: "كريستيانو لاعب أعظم منك بكثير، أنت (موجها حديثه لفان دايك) لست في نفس مستواه". وغرد فان دايك للرد على مورجان، قائلًا: "مرحبًا بريس.. إذا لم تمر على وسائل التواصل الاجتماعي، واستمعت إلى المقابلة كاملة،

ونشر الصحفي البريطاني بريس مورجان، التصريحات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وكتب: "كريستيانو لاعب أعظم منك بكثير، أنت (موجها حديثه لفان دايك) لست في نفس مستواه".



وغرد فان دايك للرد على مورجان، قائلًا: "مرحبًا بريس.. إذا لم تمر على وسائل التواصل الاجتماعي، واستمعت إلى المقابلة كاملة، ستجد أنني كنت أمزح".



وأضاف فان دايك: "بكل تأكيد أنا أكن كل الاحترام للاثنين (رونالدو وميسي)".



يذكر أن ميسي توج بالكرة الذهبية أمس للمرة السادسة في تاريخه بعد أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015، في الوقت الذي توج فيه رونالدو بالكرة الذهبية 5 مرات من قبل، أعوام 2008 و2013 و2014 و2016 و2017.