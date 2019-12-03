رياضة

فان دايك يوضح حقيقة سخريته من رونالدو

٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م
فيرجيل فان دايك
فيرجيل فان دايك
أكد المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، عدم تعمده السخرية من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال الحفل الذي أقامته مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية أمس الإثنين، والذي شهد تتويج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، وتلقى فان دايك فور وصوله لمقر الحفل، سؤالا من مراسل التليفزيون الهولندي، جاء كالآتي: "رونالدو لم يأت إلى الحفل، هل أصبحت المنافسة الآن أقل؟"، وأجاب المدافع الهولندي لفريق ليفربول ساخرًا: "هل كان رونالدو فعلا منافسًا؟".
ونشر الصحفي البريطاني بريس مورجان، التصريحات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وكتب: "كريستيانو لاعب أعظم منك بكثير، أنت (موجها حديثه لفان دايك) لست في نفس مستواه". وغرد فان دايك للرد على مورجان، قائلًا: "مرحبًا بريس.. إذا لم تمر على وسائل التواصل الاجتماعي، واستمعت إلى المقابلة كاملة،
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الاهلى- والجونة (7)

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي لمباراة بني سويف بالكأس

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة بني سويف، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 32 من كأس مصر، ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد عباس قابيل، ويعاونه الثنائي شريف التباع وعمر فتحى، بينما سيكون أحمد العدوي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
فان دايك - كلوب ‎

كلوب عن سقوط فان دايك: ميسي أفضل لاعب رأيته في حياتي

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على خسارة الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب الريدز جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" التي تُمنح لأفضل لاعب في العالم من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، خلال حديثه مع صحيفة ميرور البريطانية، قائلا: "القرار اتخذه الصحفيون، وهذا ما يرونه، المشكلة ليست هنا، أرى الأمر بشكل مختلف تمامًا، وكذلك بالنسبة لكثير من الناس". وجاء فان دايك في المرتبة الثانية خلف الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة نادي برشلونة الإسباني، بفارق 7 نقاط فقط، حيث حصل المدافع الهولندي على 679 نقطة.
بلدية-المحلة

بلدية المحلة يواصل صحوته تحت قيادة رضا عبد العال

حقق فريق بلدية المحلة، بقيادة مدربه رضا عبدالعال، فوزًا صعبًا، على نظيره المالية بكفر الزيات، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة السابعة من مجموعة بحري، لدوري القسم الثاني. سجل أحمد البيلي هدفي المالية، وسجل للبلدية أحمد هنداوي هدفًا، وعمرو مصطفى هدفين، منهما هدف في الدقيقة 93، ليرفع البلدية رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع، في المقابل ظل كفر الزيات في المركز الأخير بنقطتين. وتعرض محمد عبدالواحد لاعب بلدية المحلة لإصابة خطيرة، بعدما بلع لسانه لولا تدخل الأجهزة الطبية، وتم نقله إلى المستشفى.
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رونالدو وساري

يوفنتوس ينفي شائعات رحيل رونالدو هذا الموسم

أشار فابيو باراتيسي، المدير الرياضي لفريق يوفنتوس الإيطالي، إلى رغبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في البقاء، في صفوف السيدة العجوز الموسم المقبل، وذلك على الرغم من التقارير التي انتشرت مؤخرًا والتي تفيد رغبة الدون في الرحيل عن البيانكونيري بنهاية الموسم الجاري، وقال باراتيسي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "أنا أبتسم لأن هناك مشكلات أخرى، رونالدو أراد الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لأنه شخص طموح ويريد أن يُظهر أنه الأفضل هنا".
رونالدو

رونالدو يشيد بصعوبة الدوري الإيطالي

تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن الأجواء التي عاصرها في الدوري الإيطالي، في موسمه الأول مع يوفنتوس العام الماضي، بعد انتقاله إلى السيدة العجوز في صيف 2018 قادمًا من صفوف ريال مدريد الإسباني، وكان كريستيانو قد حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي عن الموسم الماضي أمس، بعد أن قاد يوفنتوس لحصد لقب الكالتشيو للمرة الثامنة على التوالي، ليتغيب بالتالي عن الحضور عن حفل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، لتقديم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، والذي توج بها غريمه ليونيل ميسي للمرة السادسة في تاريخه.
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رئيس الأرجنتين يتغنى بتتويج ميسي بالكرة الذهبية

تغنى رئيس الأرجنتين ماوريسو ماكري، بفوز ليونيل ميسي أمس الإثنين، بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، وكتب ماكري في تغريدة على شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر): "كل التهاني لليو على الكرة الذهبية الجديدة! إنه فخر وطني، بكل هذا القدر من الموهبة والجهد والتواضع"، وكانت التوقعات تشير إلى أن النجم الأرجنتيني الملقب بـ"البرغوث" والبالغ من العمر 32 عاما هو الأوفر حظا للفوز بالكرة الذهبية، وهكذا أصبح أول لاعب يحرزها ست مرات، متفوقا على غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي نالها خمس مرات.
ميسي

ميسي Vs فان ديك.. من يتوج بالكرة الذهبية اليوم؟

تتجه الأنظار، اليوم الإثنين، صوب العاصمة الفرنسية باريس، التي ستحتضن الحفل الخاص بمجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة، للإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية، لأفضل لاعب في العالم، ويتنافس على الفوز بالجائزة 30 لاعبًا لخلافة لوكا مودريتش، وهم: سيرجيو أجويرو وألكسندر أرنولد وبيير أوباميانج وأليسون وكريم بنزيما وكيفين دي بروين وفرينكي دي يونج وماتيس دي ليخت وجواو فيليكس وروبرتو فيرمينو وأنطوان جريزمان وإيدين هازارد وكاليدو كوليبالي وروبرت ليفاندوفسكي وهوجو لوريس ورياض محرز وساديو ماني وماركينيوس وكيليان مبابي وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.
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