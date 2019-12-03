رياضة

جوارديولا يرفض الدخول بقوة في الميركاتو المقبل

٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ م
بيب جوارديولا
بيب جوارديولا
أشار بيب جوارديولا، إلى عدم تخطيطه لإبرام أي صفقات في الميركاتو الشتوي المقبل، مؤكدًا في الوقت ذاته إلى حاجة مانشستر سيتي إلى تجديد دماء الفريق بنهاية الموسم الجاري، ولم يضم سيتي بديلا للمدافع فينسنت كومباني في نهاية الموسم وفقد إيمريك لابورت بسبب الإصابة ليتوفر فقط أمام جوارديولا من اللاعبين الكبار في مركز قلب الدفاع الثنائي جون ستونز ونيكولاس أوتامنيدي، وذكرت تقارير أن سيتي يرغب في ضم كاجلار سويونكو مدافع ليستر سيتي لكن جوارديولا أكد أنه سيواصل الثقة في البرازيلي فرناندينيو لاعب الوسط البالغ عمره 34 عاما الذي يشغل مؤخرا مركز قلب الدفاع.
وقال جوارديولا للصحفيين: "لا أريد أي لاعب في يناير. لم نتمكن من التعاقد مع قلب دفاع (في الصيف). نيكولاس (أوتامندي) استمر وقررنا أن يشغل فرناندينيو هذا المركز وذلك كل شيء". وأكد جوارديولا أنه سيقيم موقف اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع نهاية الموسم بينما أكد الإسباني ديفيد سيلفا لاعب الوسط أنه سيرحل.
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الاهلى- والجونة (7)

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي لمباراة بني سويف بالكأس

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة بني سويف، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 32 من كأس مصر، ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد عباس قابيل، ويعاونه الثنائي شريف التباع وعمر فتحى، بينما سيكون أحمد العدوي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
فان دايك - كلوب ‎

كلوب عن سقوط فان دايك: ميسي أفضل لاعب رأيته في حياتي

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على خسارة الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب الريدز جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" التي تُمنح لأفضل لاعب في العالم من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، خلال حديثه مع صحيفة ميرور البريطانية، قائلا: "القرار اتخذه الصحفيون، وهذا ما يرونه، المشكلة ليست هنا، أرى الأمر بشكل مختلف تمامًا، وكذلك بالنسبة لكثير من الناس". وجاء فان دايك في المرتبة الثانية خلف الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة نادي برشلونة الإسباني، بفارق 7 نقاط فقط، حيث حصل المدافع الهولندي على 679 نقطة.
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بلدية المحلة يواصل صحوته تحت قيادة رضا عبد العال

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مانشستر سيتي - أجويرو

السيتي يبحث عن العودة لطريق الانتصارات أمام بيرنلي

تنطلق اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة رقم 15 من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل بيرنلي، نظيره مانشستر سيتي حامل اللقب، على ملعب تيرف مور، وذلك في تمام الساعة 10:15 مساء، ويحتل بيرنلي المركز العاشر برصيد 18 نقطة، بينما يوجد مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 29 نقطة، وسبق أن تواجه الفريقان في 10 مباريات سابقة في البريميرليج، حقق خلالها مانشستر سيتي الانتصار في 6 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مباراة وحيدة، وسجل لاعبو السيتي في تلك المباريات 25 هدفًا واستقبلت شباكهم 10 أهداف.
جوارديولا

جوارديولا: مانشستر سيتي لا يعاني أزمة في الثقة

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا، أن فريقه مانشستر سيتي لا يعاني من أزمة في الثقة، بعد تحقيقه انتصارا وحيدا في آخر 5 مباريات خاضها في جميع المسابقات، مطالبًا الخبراء بضرورة تحليل الأداء لا نتائج الفريق فقط، وتعادل المان سيتي 2-2 مع نيوكاسل يونايتد، السبت الماضي، ليتأخر حامل اللقب بفارق 11 نقطة عن ليفربول المتصدر، وتأتي هذه النتيجة بعد الخسارة أمام ليفربول والفوز على تشيلسي في الدوري الممتاز، إضافة إلى تعادلين في دوري أبطال أوروبا أمام كل من أتالانتا الإيطالي وشاختار الأوكراني.
جوارديولا

جوارديولا يتمسك ببقاء أرتيتا هذا الموسم

أعرب المدرب الإسباني بيب جوارديولا، عن ثقته الكاملة في قدرات مساعده مايكل أرتيتا واقترابه بشدة من تدريب أحد الفرق في يوم من الأيام، ولكنه استبعد نهائيا أن يقرر أرتيتا الرحيل عن مانشستر سيتي خلال منافسات الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ويوجد أرتيتا ضمن المرشحين لتولي قيادة فريقه السابق آرسنال إذا أقيل أوناي إيمري من منصبه في ظل تراجع نتائج الفريق، ويحتل آرسنال المركز الثامن في الدوري وبفارق 19 نقطة عن ليفربول المتصدر وثماني نقاط عن مراكز التأهل لدوري أبطال أوروبا وذلك بعد التعادل 2-2 مع ساوثهامبتون يوم السبت الماضي.
مانشستر سيتي

السيتي يخصص 100 مليون في الشتاء للحاق بليفربول

يبدو أن إدارة مانشستر سيتي لن تقبل بالتفريط في لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم لصالح ليفربول بسهولة، فبعد خسارة السيتي في قمة الريدز الأخيرة بنتيجة 3-1، وابتعاد الليفر في صدارة جدول الترتيب بفارق 9 نقاط عن السيتي، ذكرت تقارير صحفية بريطانية، أن إدارة مانشستر سيتي تعتزم إنفاق ما لا يقل عن 100 مليون جنيه إسترليني، من أجل تدعيم الفريق في يناير، بعد ابتعاده عن الصدارة، وبحسب صحيفة "ميرو" البريطانية، فإن قرار جوارديولا بعدم التعاقد مع بديل لمدافعه البلجيكي المعتزل فينسنت كومباني، جاء بنتيجة عكسية.
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