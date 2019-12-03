رياضة

ميتشو يقرر عقد مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم

٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ م
ميتشو
ميتشو
علم «التحرير»، أن الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش (ميتشو) المدير الفني السابق لفريق الزمالك قرر عقد مؤتمر صحفي في أحد فنادق القاهرة اليوم الثلاثاء، في تمام السابعة مساء، للحديث عما حدث في مباراة مازيمبي الكونغولي، وأحداث الأسابيع الأخيرة له مع القلعة البيضاء. ورفض ميتشو (الذي أقيل من تدريب الزمالك عقب الخسارة في مباراتين متتاليتين أمام إنبي في الدوري، ومازيمبي الكونغولي بافتتاح مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا) التعليق على قرار تعاقد الزمالك مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لخلافته مكتفيا بتمني التوفيق له في قيادته مع الأبيض.
وتولى المدرب الصربي ميتشو قيادة فريق الزمالك، في بداية الموسم الحالي، وتوج بكأس مصر في بدايته مع الفارس الأبيض، بعدما حقق الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة، وخسر لقب السوبر أمام الأهلي، وبعدها تراجعت نتائج الفريق. وقاد ميتشو الزمالك في 13 مباراة في كل البطولات، حقق الفارس الأبيض الفوز 8 مرات وتعادل
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الاهلى- والجونة (7)

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي لمباراة بني سويف بالكأس

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة بني سويف، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 32 من كأس مصر، ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد عباس قابيل، ويعاونه الثنائي شريف التباع وعمر فتحى، بينما سيكون أحمد العدوي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
فان دايك - كلوب ‎

كلوب عن سقوط فان دايك: ميسي أفضل لاعب رأيته في حياتي

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على خسارة الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب الريدز جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" التي تُمنح لأفضل لاعب في العالم من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، خلال حديثه مع صحيفة ميرور البريطانية، قائلا: "القرار اتخذه الصحفيون، وهذا ما يرونه، المشكلة ليست هنا، أرى الأمر بشكل مختلف تمامًا، وكذلك بالنسبة لكثير من الناس". وجاء فان دايك في المرتبة الثانية خلف الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة نادي برشلونة الإسباني، بفارق 7 نقاط فقط، حيث حصل المدافع الهولندي على 679 نقطة.
بلدية-المحلة

بلدية المحلة يواصل صحوته تحت قيادة رضا عبد العال

حقق فريق بلدية المحلة، بقيادة مدربه رضا عبدالعال، فوزًا صعبًا، على نظيره المالية بكفر الزيات، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة السابعة من مجموعة بحري، لدوري القسم الثاني. سجل أحمد البيلي هدفي المالية، وسجل للبلدية أحمد هنداوي هدفًا، وعمرو مصطفى هدفين، منهما هدف في الدقيقة 93، ليرفع البلدية رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع، في المقابل ظل كفر الزيات في المركز الأخير بنقطتين. وتعرض محمد عبدالواحد لاعب بلدية المحلة لإصابة خطيرة، بعدما بلع لسانه لولا تدخل الأجهزة الطبية، وتم نقله إلى المستشفى.
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الزمالك -وجينيراسيون (17)

مدرب الفراعنة السابق يضع روشتة لعلاج أزمة الزمالك

وضع أسامة نبيه، نجم الزمالك السابق، روشتة لعلاج الأزمة الحالية في القلعة البيضاء، عقب الهزيمة أمام مازيمبي الكونغولي (3-0) ضمن مواجهات الجولة الأولى بدور المجموعات بدوري الأبطال، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته عبر قناة "أون سبورت". وقال نبيه: "في البداية، عليك تنظيم العملية بالكامل، تعلم أنك في يوم كذا ستدفع قيمة كذا، وفي شهر كذا ستحصل على قيمة كذا. تلك التزامات عليك ترتيبها بالكامل وإبعادها عن اللاعبين لأنها تضغط عليهم. أعرف جيدا اللاعب المصري، لا يجيد التصرف في مثل تلك الأمور، ولكن هناك أخطاء فنية أيضا ظهرت في لقاء الزمالك ومازيمبي الأخير".
ايقاف-مرتضى-منصور

مرتضى: الزمالك يتعرض لمؤامرة دولية لأني رجل وطني

يرى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وفاطمة سامورا يستفزان جمهور القلعة البيضاء، وذلك حسبما أفاد اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بمقر النادي بميت عقبة. وقال رئيس الزمالك: "الاتحاد الإفريقي وفاطمة سامورا يستفزان جمهور الزمالك ويهددان بنقل المقر. انقلوه، هذا مقر يخدم ناديا واحدا في مصر، وأعادوا ماتش جينيراسيون، لماذا نلعب مباراة بين فريقين إفريقيين في آسيا؟ ولماذا ألعب في دولة معادية؟ لديَّ استعداد لأن ألعب في تونس ولكن يؤسفني أن الترجي أصدر بيانا قال فيه إنه مستعد للعب في قطر وهذا موقف غير طبيعي".
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مرتضى منصور: لا أريد مرتزقة في الزمالك

يرى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن مجلس إدارة النادي وفر كل الإمكانيات من أجل النجاح للفريق الأول لكرة القدم، وذلك حسبما أفاد اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بمقر القلعة البيضاء. وقال رئيس الزمالك: "لا توجد مستحقات لأي لاعب، لكن هناك لاعبا طماعا يريد عقدا بـ20 مليون جنيه ولن أصنع الفتنة، وناقص لكل لاعب 2% خصمتها لأسباب، هناك أخطاء سيحاسب عليها الجهاز بعد العودة من الكونغو، وأي لاعب تمارَضَ سيُحاسب، ولا لاعب سيحصل على مكافأة حتى نهاية الموسم بعد مهزلة أمس، ولا تغيير عقود لأي لاعب، الموضوع منتهٍ".
الزمالك -وانبى (6)

مفاجأة.. إيقاف حكم لقاء الزمالك وإنبي

علم «التحرير»، اليوم الثلاثاء، أن لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، قررت إيقاف هاني عبد الفتاح المساعد الدولي، بعد خطأه في لقاء الزمالك وإنبي باحتساب ركلة جزاء للقلعة البيضاء غير صحيحة، كما رفضت اللجنة توقيع عقوبات على محمد الصباحي حكم الساحة، خاصة وأن قرار احتساب ركلة الجزاء لم يكن قراره. وحقق إنبي الفوز على الزمالك مساء أمس الإثنين، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في إطار مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020.
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