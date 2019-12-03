ميتشو يقرر عقد مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم

٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ م

ميتشو

علم «التحرير»، أن الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش (ميتشو) المدير الفني السابق لفريق الزمالك قرر عقد مؤتمر صحفي في أحد فنادق القاهرة اليوم الثلاثاء، في تمام السابعة مساء، للحديث عما حدث في مباراة مازيمبي الكونغولي، وأحداث الأسابيع الأخيرة له مع القلعة البيضاء. ورفض ميتشو (الذي أقيل من تدريب الزمالك عقب الخسارة في مباراتين متتاليتين أمام إنبي في الدوري، ومازيمبي الكونغولي بافتتاح مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا) التعليق على قرار تعاقد الزمالك مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لخلافته مكتفيا بتمني التوفيق له في قيادته مع الأبيض.

وتولى المدرب الصربي ميتشو قيادة فريق الزمالك، في بداية الموسم الحالي، وتوج بكأس مصر في بدايته مع الفارس الأبيض، بعدما حقق الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة، وخسر لقب السوبر أمام الأهلي، وبعدها تراجعت نتائج الفريق. وقاد ميتشو الزمالك في 13 مباراة في كل البطولات، حقق الفارس الأبيض الفوز 8 مرات وتعادل

وتولى المدرب الصربي ميتشو قيادة فريق الزمالك، في بداية الموسم الحالي، وتوج بكأس مصر في بدايته مع الفارس الأبيض، بعدما حقق الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة، وخسر لقب السوبر أمام الأهلي، وبعدها تراجعت نتائج الفريق.



وقاد ميتشو الزمالك في 13 مباراة في كل البطولات، حقق الفارس الأبيض الفوز 8 مرات وتعادل مرة وخسر 4 مرات، كان آخرها أمام فريق مازيمبي الكونغولي، بثلاثية نظيفة، في افتتاح دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره "أول أغسطس الأنجولى"، يوم السبت المقبل، على ملعب السلام بالقاهرة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

