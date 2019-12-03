ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 658 جنيها

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ م

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، ليترفع سعر الجرام بنحو 3 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1470 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 658 جنيهًا. عيار 24: 752 جنيهًا. عيار 18: 564 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5264 جنيها. وكان الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر قد تراجع خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 7%، بحسب تقرير المجلس العالمي للذهب. وارتفع