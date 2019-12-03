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أحمد البرماوي يكتب: حتى لا يطير كارت «ميزة» كالبنزين

٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١١ م
أحمد البرماوي
أحمد البرماوي
لأنك تقوم بنفس المقدمات والخطوات كل مرة فلا بد أن تحصل على نفس النتائج، حينما تسمع تلك الكلمات تستشعر أننى بصدد انتقاد فعل ما، أو حدث سلبى، لكننى هنا أتحدث عن مقدمات متميزة وجهد عظيم لخلية نحل تنعقد كل عام قبل الحدث الأبرز فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، معرض CAIRO ICT، ونصل إلى نفس النتائج السنوية بنجاح باهر، وليس فى ذلك دلالة أكبر من إصرار الرئيس عبد الفتاح السيسى على رعاية وحضور افتتاح المعرض منذ خمس سنوات، ما يكلل جهود المئات من العاملين فى هذا المعرض بالنجاح، ويمنح العاملين فى القطاع، وهم عشرات الآلاف، مزيدا من الدعم لما يقومون به من أجل بلدهم.
وكما ذكرنا أن المقدمات تؤدى إلى نفس النتائج، دعونا نأمل فى هذه المرة أن تختلف المقدمات فى كارت "ميزة" حتى لا نصل إلى نفس النتائج فى كارت البنزين، وأعتقد أنه ليس هناك من لم يشاهد الحملة الإعلانية الضخمة لكارت ميزة، سواء فى الشوارع أو التليفزيون أو الراديو أو الإنترنت بمختلف تطبيقاته، وأرى بهذه المناسبة
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اسعار-الذهب-دهب (5)

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 658 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، ليترفع سعر الجرام بنحو 3 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1470 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
مصنع-ادوية

3 أسباب أدت إلى تراجع نشاط القطاع الخاص في مصر

أظهر مؤشر «آي.إتش.إس ماركت» لمديري المشتريات بمصر، استمرار تراجع أنشطة القطاع الخاص غير النفطي للشهر الرابع على التوالي، لتهبط في نوفمبر الماضي لأقل مستوى لها منذ سبتمبر 2017. وتراجع مؤشر «آي.إتش.إس ماركت» لمديري المشتريات بمصر إلى 47.9 نقطة خلال شهر نوفبر الماضي، في مقابل نحو 49.2 نقطة خلال شهر أكتوبر السابق عليه، ليقل عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، بحسب وكالة رويترز. كما أن هبوط المؤشر من أكتوبر إلى نوفمبر يعد الأكبر منذ مايو حين نزل المؤشر ليسجل انكماشا بعد توسع قصير في أبريل.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

وزيرة التخطيط: الاهتمام بالتعليم هدف رؤية مصر 2030

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، حرص الدولة واهتمامها بالتواصل والحوار الدائم مع الشباب، لافتة إلى أن هذا هو النهج المتبع من قبل الدولة على كل مستوياتها بدءًا من القيادة السياسية، بالرعاية والمشاركة المستمرة من قبل رئيس الجمهورية في مؤتمرات الشباب، والتي تتسم بدورية وانتظام انعقادها، بل وتطورها واتساع نطاقها لتشمل الحوار والتواصل بين القيادة والشباب من مصر ومختلف دول العالم من خلال منتدى شباب العالم، والذي من المنتظر أن تٌعقد نسخته الثالثة في مدينة شرم الشيخ منتصف هذا الشهر.
جمارك-السيارت

4.7 مليار جنيه قيمة السيارات المفرج عنها بالجمارك

أكد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال نوفمبر الماضي، وهو الشهر الحادي عشر لتطبيق «زيرو جمارك» على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغ نحو 4 مليارات و 775 مليون جنيه، تم تحصيل مليار و260 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها. كما تم الإفراج عن 10 آلاف و983 سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات و161 مليون جنيه خلال نوفمبر الماضي، وتم تحصيل نحو 949 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.
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فيسبوك

التحقيق في ممارسات جوجل وفيسبوك لجمع بيانات المستخدمين

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، أنها بدأت تحقيقا أوليا حول الكيفية التي تقوم كلُ من شركتيّ «جوجل وفيسبوك» بتجميع البيانات الشخصية للمستخدمين واستخدامهما لها، إذ أفادت المفوضية الأوروبية اليوم، حسبما نقلت شبكة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية، أنها أرسلت محققين كجزء من التحقيق المبدئي بشأن ممارسات جوجل وفيسبوك المتعلقة بالبيانات، موضحة أن هذه التحقيقات تتمحور حول كيفية جمع البيانات، ومعالجتها، واستخدامها بما في ذلك لأغراض الدعاية.
المهندس ياسر شاكر رئيس أورنج مصر

ياسر شاكر: أورنج تعود لتحقيق الأرباح في 2020 بعد سنوات الخسائر

أن ترأس شركة بحجم أورنج مصر، أول مشغل للمحمول فى السوق المصرية، ليس بالأمر السهل، لكن الأصعب من ذلك أن تقبل رئاسة الشركة فى ظروف صعبة، كانت تحقق فيها الشركة خسائر وتفقد حجم عملاء ليس بالقليل نتيجة أزمات متتالية، ثم تخرج الشركة من البورصة المصرية، إلا أن المهندس ياسر شاكر، رئيس الشركة، استقبل كل ذلك برغبة جامحة فى التحدى والتصميم على أن تعود أورنج أول شبكة محمول إلى سابق مجدها، فبدأ رحلة تطوير كبيرة ظهرت نتائجها فى تقارير قياس جودة المحمول التى يصدرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات شهريا.
وزيرة هالة-السعيد-التخطيط فى-مؤتمر-الغرفة-الأمريكية (1)

التخطيط تشارك بجناح الحكومة خلال معرض Cairo ICT

تشارك وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بجناح الحكومة المصرية خلال فعاليات الدورة الـ23 من معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا Cairo ICT، التى تنطلق اليوم وتستمر حتى 4 ديسمبر بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة تحت شعار The Digital Experience، وهو يعد الحدث السنوى الأهم فى قطاع التكنولوجيا بمصر والشرق الأوسط وإفريقيا. ويشارك بجناح الحكومة هذا العام عدة وزارات وجهات تستعرض الخدمات الرقمية الجديدة وجهود التحول الرقمى التى تبذلها الدولة بهدف تيسير الخدمات للمواطنين، وهي الخدمات التى تقدمها تلك الجهات بالتعاون مع وزارة التخطيط.
عمرو طلعت

طلعت: 11.5 تريليون دولار حجم الاقتصاد الرقمي عالميا

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على سعي مصر إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في ظل رئاستها للاتحاد الافريقي لتحقيق التحول الرقمي في أفريقيا، مشيرا إلى أن حجم الاقتصاد الرقمي العالمي وصل 11.5 تريليون دولار. واستعرض الوزير، خلال مشاركة الوزير في فعاليات مؤتمر أفريقيا 2019، الرؤية المصرية في سبيل تحقيق ذلك. وترتكز الرؤية على عدة أمور هي، تطوير بنية تحتية رقمية متكاملة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن من خلالها إتاحة خدمات الاتصالات والإنترنت، تقديم خدمات رقمية للمواطنين في كافة أنحاء القارة.
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