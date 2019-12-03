السيسي يتفقد مدينة الأثاث: يجب دعم أصحاب الورش

٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية بمدينة دمياط للأثاث، على هامش افتتاحه عددا من المشروعات التنموية في نطاق محافظة دمياط، واستمع الرئيس إلى شرح تفصيلي لسير العمل بالمدينة ومراحل الإنتاج، كما استمع لمطالب أصحاب الورش والعاملين بها والمعوقات التي تواجههم، حيث وجه الرئيس الحكومة بدعمهم وحل المشاكل التي تواجه الصناعة، كما تفقد المعرض الدائم لمنتجات مدينة دمياط للأثاث، كما حرص على التقاط صورة تذكارية مع عدد من أصحاب الورش بمدينة دمياط للأثاث.

ودعا الرئيس إلى تحديث الآلات المستخدمة في تصنيع الأثاث، إذ أن التصميمات لم تتطور كثيرا، كما أن الآلات محدودة، مشيرا إلى أهمية وجود آلالات وميكنات متطورة.وشدد على أنها "لن تغني عن العمالة ولن تكون على حسابهم؛ لكنها ستوفر تنوعا كبيرا تتيح القدرة على تصميم أشكال جديدة في الأثاث"، مبديا استعداد الدولة لمساعدة